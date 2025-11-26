Billboard zverejnil nový rebríček, v ktorom zoradil top päťdesiat albumových coverov zo žánru, ktorý ovplyvnil populárnu hudbu aj u nás – hip-hopu.
Podľa Billboardu je obal albumu umelca možno najdôležitejším prvkom pri uvádzaní nového projektu. Od svojho vzniku pred viac ako 50 rokmi zohráva hip-hopová kultúra kľúčovú úlohu v rozprávaní príbehov prostredníctvom pútavých portrétov, skíc a malieb, ktoré stelesňujú identitu umelca.
Týchto 50 obalov zostáva nadčasových a nesmrteľných napriek zmenám v érach a kreatívnych prístupoch. Sú vizuálnymi časovými kapsulami navždy zapísanými do histórie hip-hopu.
|50.
|Travis Scott, Astroworld
|49.
|Cardi B, Invasion of Privacy
|48.
|Mobb Deep, The Infamous
|47.
|The Fugees, The Score
|46.
|Nicki Minaj, Pink Friday
|45.
|Public Enemy, Fear of a Black Planet
|44.
|A$AP Rocky, Long. Live. A$AP
|43.
|The Roots, Things Fall Apart
|42.
|Mach Hommy, Pray for Haiti
|41.
|Drake, Views
|40.
|Jay-Z, The Blueprint
|39.
|Boogie Down Productions, By All Means Necessary
|38.
|Ludacris, Word of Mouf
|37.
|Clipse, Lord Willin’
|36.
|GZA, Liquid Swords
|35.
|Eminem, The Eminem Show
|34.
|De La Soul, 3 Feet High & Rising
|33.
|N.W.A, Straight Outta Compton
|32.
|Baby Keem, Die for My B—ch
|31.
|Westside Gunn, Pray 4 Paris
|30.
|Ol’ Dirty Bastard: Return to the 36 Chambers
|29.
|Raekwon, Only Built 4 Cuban Linx
|28.
|Ice Cube: Death Certificate
|27.
|Lil Wayne, Tha Carter III
|26.
|Mos Def, Black on Both Sides
|25.
|Ice-T, Power
|24.
|Eric B. & Rakim, Follow the Leader
|23.
|Wu-Tang Clan: Enter The 36 Chambers
|22.
|Kool Keith, Sex Style
|21.
|Redman, Dare Iz a Darkside
|20.
|Future, DS2
|19.
|Dr. Dre, The Chronic
|18.
|Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne
|17.
|Playboi Carti, Die Lit
|16.
|Juvenile, 400 Degreez
|15.
|Snoop Dogg, Doggystyle
|14.
|Geto Boyz, We Can’t Be Stopped
|13.
|A Tribe Called Quest, Midnight Marauders
|12.
|Nas, Illmatic
|11.
|Madvillain, Madvillainy
|10.
|Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly
|9.
|50 Cent, Get Rich or Die Tryin’
|8.
|Young Thug, Jeffery
|7.
|2 Live Crew, As Nasty As They Wanna Be
|6.
|2Pac/Makaveli, The Don Killuminati: The 7 Day Theory
