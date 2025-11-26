Kategórie
dnes 26. novembra 2025 o 11:36
Čas čítania 2:33
Michaela Kedžuchová

Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita?

Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita?
Zdroj: Spotify
Billboard zverejnil nový rebríček, v ktorom zoradil top päťdesiat albumových coverov zo žánru, ktorý ovplyvnil populárnu hudbu aj u nás – hip-hopu.

Podľa Billboardu je obal albumu umelca možno najdôležitejším prvkom pri uvádzaní nového projektu. Od svojho vzniku pred viac ako 50 rokmi zohráva hip-hopová kultúra kľúčovú úlohu v rozprávaní príbehov prostredníctvom pútavých portrétov, skíc a malieb, ktoré stelesňujú identitu umelca.

Týchto 50 obalov zostáva nadčasových a nesmrteľných napriek zmenám v érach a kreatívnych prístupoch. Sú vizuálnymi časovými kapsulami navždy zapísanými do histórie hip-hopu.

50. Travis Scott, Astroworld
49. Cardi B, Invasion of Privacy
48. Mobb Deep, The Infamous
47. The Fugees, The Score
46. Nicki Minaj, Pink Friday
45. Public Enemy, Fear of a Black Planet
44. A$AP Rocky, Long. Live. A$AP
43. The Roots, Things Fall Apart
42. Mach Hommy, Pray for Haiti
41. Drake, Views
Spotify / Cardi B
Zdroj: Spotify / Cardi B
40. Jay-Z, The Blueprint
39. Boogie Down Productions, By All Means Necessary
38. Ludacris, Word of Mouf
37. Clipse, Lord Willin’
36. GZA, Liquid Swords
35. Eminem, The Eminem Show
34. De La Soul, 3 Feet High & Rising
33. N.W.A, Straight Outta Compton
32. Baby Keem, Die for My B—ch
31. Westside Gunn, Pray 4 Paris
n.w.a
Zdroj: Spotify / N.W.A
30. Ol’ Dirty Bastard: Return to the 36 Chambers
29. Raekwon, Only Built 4 Cuban Linx
28. Ice Cube: Death Certificate
27. Lil Wayne, Tha Carter III
26. Mos Def, Black on Both Sides
25. Ice-T, Power
24. Eric B. & Rakim, Follow the Leader
23. Wu-Tang Clan: Enter The 36 Chambers
22. Kool Keith, Sex Style
21. Redman, Dare Iz a Darkside
lil wayne
Zdroj: Spotify / Lil Wayne
20. Future, DS2
19. Dr. Dre, The Chronic
18. Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne
17. Playboi Carti, Die Lit
16. Juvenile, 400 Degreez
15. Snoop Dogg, Doggystyle
14. Geto Boyz, We Can’t Be Stopped
13. A Tribe Called Quest, Midnight Marauders
12. Nas, Illmatic
11. Madvillain, Madvillainy
Nas
Zdroj: Spotify / Nas
10. Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly
9. 50 Cent, Get Rich or Die Tryin’
8. Young Thug, Jeffery
7. 2 Live Crew, As Nasty As They Wanna Be
6. 2Pac/Makaveli, The Don Killuminati: The 7 Day Theory
Young Thug
Zdroj: Spotify / Young Thug
