Eddie Fresco prišiel žiť do Prahy, kde rozbehol kariéru, ktorú by mu mohli závidieť aj lokálni umelci. Na trackoch má featy od mien ako P T K, Nik Tendo či Loudz1.
Eddie Fresco je umelec, ktorého možno registruješ vďaka jeho jedinečnému soundu, ktorý prichádza priamo z Prahy. Má za sebou viacero spoluprác s umelcami ako P T K, Nik Tendo či Loudz1. Eddie je raper, ktorý síce nerapuje v českom jazyku, no získal si tam fanbase nielen medzi umelcami, ale aj mladými ľuďmi.
Eddie sa narodil na Malte a okrem angličtiny do jeho hudby zakomponováva aj maltčinu. Pre Refresher povedal, že hoci krajina ako taká na neho nemala moc vplyv, určite sa pustil do robenia hudby aj preto, lebo chcel všetkým dokázať, že to zvládne. „Nikto sa ešte nikdy nedostal z Malty na vrchol, a ja som chcel byť ten, kto to dokáže. Prečo presne, neviem, ale cítil som, že chcem, aby som to bol ja,“ hovorí Eddie.
Eddie cestoval tam a späť z Malty do Česka posledných pár rokov, ale oficiálne sa do Prahy presťahoval dva roky dozadu vďaka Eldovi, ktorý je jeho manažér a bol to prvý človek, ktorý mu umožnil robiť hudbu ako jeho prácu.
Som veľmi vďačný za to, že ma Česko a ľudia tu prijali, budem si to navždy pamätať.