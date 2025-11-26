Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. novembra 2025 o 8:49
Čas čítania 1:05
Michaela Kedžuchová

Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň

Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň
Zdroj: Getty Images / Astrida Valigorsky
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Prakazrel „Pras“ Michel, člen legendárnej hip-hopovej skupiny Fugees, bol odsúdený na 14 rokov väzenia za účasť na rozsiahlej škandálnej afére súvisiacej s malajzijským finančníkom Low Taek Jhom.

Michel (52) bol už v roku 2023 uznaný vinným z prania špinavých peňazí, porušenia pravidiel financovania kampaní a pôsobenia ako neregistrovaný agent cudzej vlády. Počas procesu vo Washingtone vypovedali aj známy herec Leonardo DiCaprio či bývalý generálny prokurátor Jeff Sessions, informuje The Guardian.

Prokuratúra tvrdila, že Michel „zradil svoju krajinu pre peniaze“ a bez hanby klamal, aby svoje plány dotiahol do konca. Podľa federálnych smerníc mu mohol hroziť až doživotný trest. Obhajoba však označila 14 rokov za neprimerane prísny trest a plánuje sa odvolať.

Michel, rodák z Brooklynu, založil rapovú skupinu Fugees spolu s Lauryn Hill a Wyclefom Jeanom. Skupina patrila v 90. rokoch k najúspešnejším na svete a získala dve ceny Grammy.

Michelovi právnici argumentovali, že tresty na úrovni doživotia sú určené pre teroristov či šéfov drogových kartelov, nie pre tento typ trestnej činnosti. Tvrdili tiež, že smernice umožňujú „absurdné výsledky“.

Odporúčané
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra 25. novembra 2025 o 13:00

Hlavnou postavou v medzinárodnom škandále, ktorá nelegálne financovanie viedla, je malajzijský finančník Low Taek Jho. Ten je momentálne na úteku a podľa amerických úradov sa skrýva v Číne. V minulosti míňal spreneverené peniaze na luxusné nehnuteľnosti, umelecké diela či financovanie hollywoodskych filmov – vrátane DiCapriovho Vlka z Wall Street. Svoju vinu popiera.

the fugees lauryn hill pras michel
Zdroj: Getty Images / Arturo Holmes

Michel mal podľa obžaloby pomáhať cez schránkové firmy maskovať finančné toky smerujúce do kampane na znovuzvolenie Baracka Obamu v roku 2012. Taktiež sa mal pokúsiť zasahovať do vyšetrovania Lowa, ovplyvniť svedkov a klamať počas vlastného procesu.

V auguste 2024 sudca zamietol Michelovu žiadosť o nový proces, aj keď súčasťou argumentácie bola aj kritika toho, že jeho pôvodný právnik pri záverečnej reči využil generatívnu umelú inteligenciu. Sudca rozhodol, že tieto pochybenia neboli natoľko vážne, aby spôsobili nespravodlivý proces.

Odporúčané
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní 25. novembra 2025 o 16:52
Odporúčané
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let 25. novembra 2025 o 15:36
Odporúčané
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii 25. novembra 2025 o 14:13
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BARACK OBAMA RAP VÄZENIE
Odporúčame
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii? e
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ e
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
včera o 07:00
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
pred hodinou
Tak takúto fotku v telefóne nečakal. Je TikToker Denis a Miška match made in heaven? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Tak takúto fotku v telefóne nečakal. Je TikToker Denis a Miška match made in heaven? (MENUČKO)
pred 3 dňami
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 23 minútami
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
Storky
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Lifestyle news
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri pred 51 minútami
Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň pred hodinou
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní včera o 16:52
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let včera o 15:36
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii včera o 14:13
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev včera o 12:48
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok včera o 12:06
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky včera o 11:39
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii včera o 10:52
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách včera o 10:04
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Počasie Správy počasie Polícia SR
Viac
Švédsko chce nakúpiť strely s doletom až 2 000 kilometrov. Krajina tvrdí, že musí odpovedať na rastúce kapacity Ruska
pred 29 minútami
Na Slovensku platia viaceré výstrahy. Najvážnejšia situácia je vo Zvolene (+ mapy)
pred hodinou
V Kozárovciach pri Leviciach zhorel rodinný dom. Počas nočného požiaru zahynuli žena a tri deti
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
Mediálna spolupráca
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
včera o 13:00
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii
včera o 10:52
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
21. 11. 2025 11:00
Loudz1 priniesol do Bratislavy dušu Prahy a vášeň, ktorá zjednotila slovenskú a českú rapovú scénu (Reportáž)
Odporúčané
Loudz1 priniesol do Bratislavy dušu Prahy a vášeň, ktorá zjednotila slovenskú a českú rapovú scénu (Reportáž)
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov
AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov
pred 2 dňami
Zayo oznámil svoj štvrtý album s názvom Klobúk dole. V trackliste nájdeš featy s Luca Brassim či Separom
Zayo oznámil svoj štvrtý album s názvom Klobúk dole. V trackliste nájdeš featy s Luca Brassim či Separom
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
pred 3 dňami
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
pred 3 dňami
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
21. 11. 2025 18:31
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy
18. 11. 2025 16:31
Viac z Kultúra Všetko
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
19. 11. 2025 17:00
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
19. 11. 2025 14:00
Ticho lesa, sila betónu a teplo dreva. Pozri si rekonštrukciu chaty z konca 19. storočia v srdci Šumavy
pred 4 dňami
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
pred 4 dňami
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
Zaujímavosti
pred 22 minútami
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 22 minútami
Rozpoznávať obsah vytvorený AI je čoraz ťažšie a ťažšie.
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
pred hodinou
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
včera o 18:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
včera o 10:00
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
včera o 10:04
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 2 dňami
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 3 dňami
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia