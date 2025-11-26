Prakazrel „Pras“ Michel, člen legendárnej hip-hopovej skupiny Fugees, bol odsúdený na 14 rokov väzenia za účasť na rozsiahlej škandálnej afére súvisiacej s malajzijským finančníkom Low Taek Jhom.
Michel (52) bol už v roku 2023 uznaný vinným z prania špinavých peňazí, porušenia pravidiel financovania kampaní a pôsobenia ako neregistrovaný agent cudzej vlády. Počas procesu vo Washingtone vypovedali aj známy herec Leonardo DiCaprio či bývalý generálny prokurátor Jeff Sessions, informuje The Guardian.
Prokuratúra tvrdila, že Michel „zradil svoju krajinu pre peniaze“ a bez hanby klamal, aby svoje plány dotiahol do konca. Podľa federálnych smerníc mu mohol hroziť až doživotný trest. Obhajoba však označila 14 rokov za neprimerane prísny trest a plánuje sa odvolať.
Michelovi právnici argumentovali, že tresty na úrovni doživotia sú určené pre teroristov či šéfov drogových kartelov, nie pre tento typ trestnej činnosti. Tvrdili tiež, že smernice umožňujú „absurdné výsledky“.
Hlavnou postavou v medzinárodnom škandále, ktorá nelegálne financovanie viedla, je malajzijský finančník Low Taek Jho. Ten je momentálne na úteku a podľa amerických úradov sa skrýva v Číne. V minulosti míňal spreneverené peniaze na luxusné nehnuteľnosti, umelecké diela či financovanie hollywoodskych filmov – vrátane DiCapriovho Vlka z Wall Street. Svoju vinu popiera.
Michel mal podľa obžaloby pomáhať cez schránkové firmy maskovať finančné toky smerujúce do kampane na znovuzvolenie Baracka Obamu v roku 2012. Taktiež sa mal pokúsiť zasahovať do vyšetrovania Lowa, ovplyvniť svedkov a klamať počas vlastného procesu.
V auguste 2024 sudca zamietol Michelovu žiadosť o nový proces, aj keď súčasťou argumentácie bola aj kritika toho, že jeho pôvodný právnik pri záverečnej reči využil generatívnu umelú inteligenciu. Sudca rozhodol, že tieto pochybenia neboli natoľko vážne, aby spôsobili nespravodlivý proces.