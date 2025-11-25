Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. novembra 2025 o 15:36
Čas čítania 0:47
Sofia Angušová

VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let

VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let
Zdroj: x / @aviationbrk
Na letisku v Kolíne sa odohrala scéna, akú by človek čakal skôr v akčnom filme než v realite. Dvaja pasažieri, ktorí zmeškali nástup na let, sa pokúsili dobehnúť lietadlo.

Dvaja cestujúci na letisku Kolín-Bonn sa v piatok postarali o poriadny rozruch. Po tom, čo zmeškali nástup do lietadla spoločnosti Wizz Air smerujúceho do Rumunska, sa rozhodli situáciu „zachrániť“ tým najhorším možným spôsobom, píše Daily Mail. Muži vybehli priamo na letiskovú plochu a pokúsili sa lietadlo dobehnúť.

Muži dokonca prerazili sklo núdzového východu pri bráne B70, stlačili núdzové tlačidlo a dostali sa až na dráhu, kde už lietadlo stálo pripravené na odlet s bežiacimi motormi. Pilotovi sa údajne snažili naznačiť, že chcú ešte nastúpiť.

Zamestnanec letiska ich však rýchlo zastavil a oboch odovzdal polícii. Federálna polícia potvrdila, že čelia obvineniu z neoprávneného vstupu na zabezpečenú časť letiska. Vyšetruje sa aj to, či neporušili zákon o bezpečnosti leteckej dopravy.

Napriek incidentu let do Bukurešti odletel len s minimálnym meškaním a dokonca pristál skôr, než sa očakávalo. Hovorca letiska ubezpečil, že bezpečnosť prevádzky nebola nijako ohrozená.

