Na letisku v Kolíne sa odohrala scéna, akú by človek čakal skôr v akčnom filme než v realite. Dvaja pasažieri, ktorí zmeškali nástup na let, sa pokúsili dobehnúť lietadlo.
Dvaja cestujúci na letisku Kolín-Bonn sa v piatok postarali o poriadny rozruch. Po tom, čo zmeškali nástup do lietadla spoločnosti Wizz Air smerujúceho do Rumunska, sa rozhodli situáciu „zachrániť“ tým najhorším možným spôsobom, píše Daily Mail. Muži vybehli priamo na letiskovú plochu a pokúsili sa lietadlo dobehnúť.
Muži dokonca prerazili sklo núdzového východu pri bráne B70, stlačili núdzové tlačidlo a dostali sa až na dráhu, kde už lietadlo stálo pripravené na odlet s bežiacimi motormi. Pilotovi sa údajne snažili naznačiť, že chcú ešte nastúpiť.
Two late passengers frantically tried to catch their flight by breaking security barriers and running across tarmac at Cologne/Bonn Airport on Friday.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 24, 2025
The Wizz Air flight, bound for Bucharest, Romania, had just pushed back from the gate when the incident occurred.
The two men… pic.twitter.com/M98FdZDY7t
Zamestnanec letiska ich však rýchlo zastavil a oboch odovzdal polícii. Federálna polícia potvrdila, že čelia obvineniu z neoprávneného vstupu na zabezpečenú časť letiska. Vyšetruje sa aj to, či neporušili zákon o bezpečnosti leteckej dopravy.
Napriek incidentu let do Bukurešti odletel len s minimálnym meškaním a dokonca pristál skôr, než sa očakávalo. Hovorca letiska ubezpečil, že bezpečnosť prevádzky nebola nijako ohrozená.