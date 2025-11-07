Slovák Patrik sa chcel na sociálnych sieťach pobaviť na účet nízkonákladového leteckého dopravcu Ryanair, ten mu však vrátil úder.
Patrik počas letu spoločnosťou Ryanair zhotovil fotografiu, na ktorej sedí pri núdzovom východe bez výhľadu z okna. S klasikou nízkonákladovky sa chcel podeliť na sociálnej sieti a k fotke s úsmevom napísal: „Ďakujem Ryanairu za najlepší výhľad z okna!“
Jeho vtip si rýchlo všimol samotný dopravca, ktorý to vrátil Slovákovi aj s úrokmi. Ryanair príspevok prezdieľal na svojom oficiálnom profile a s jemu typickým humorom mu odkázal: „Ty tu musíš byť nový.“
Reakcia dopravcu sa okamžite stala virálnou. Počas jediného dňa nazbierala viac ako 18-tisíc lajkov a stovky komentárov, v ktorých sa používatelia pridávali do debaty a chválili Ryanair za pohotovú odpoveď. Nevinná výmena vtipov tak pobavila celý internet.