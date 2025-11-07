Kategórie
dnes 7. novembra 2025 o 18:57
Zdenka Hvolková

Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip

Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip
Zdroj: Ryainair Corporate, Facebook / Patrik Ratajský
Slovák Patrik sa chcel na sociálnych sieťach pobaviť na účet nízkonákladového leteckého dopravcu Ryanair, ten mu však vrátil úder.

Patrik počas letu spoločnosťou Ryanair zhotovil fotografiu, na ktorej sedí pri núdzovom východe bez výhľadu z okna. S klasikou nízkonákladovky sa chcel podeliť na sociálnej sieti a k fotke s úsmevom napísal: „Ďakujem Ryanairu za najlepší výhľad z okna!“

Jeho vtip si rýchlo všimol samotný dopravca, ktorý to vrátil Slovákovi aj s úrokmi. Ryanair príspevok prezdieľal na svojom oficiálnom profile a s jemu typickým humorom mu odkázal: „Ty tu musíš byť nový.“

Reakcia dopravcu sa okamžite stala virálnou. Počas jediného dňa nazbierala viac ako 18-tisíc lajkov a stovky komentárov, v ktorých sa používatelia pridávali do debaty a chválili Ryanair za pohotovú odpoveď. Nevinná výmena vtipov tak pobavila celý internet.

CESTOVANIE LIETADLO RYANAIR VTIPNÉ MOMENTY
