Slovenským cestovateľom sa otvoria nové možnosti – získajú lacnejšie lety, kratšiu cestu na letisko a možnosti na city breaky aj teplejšie destinácie. Prečo teda nevyužiť nepreplnené pláže a ulice miest mimo sezóny a nespraviť si jesenný get-away?
Leto síce skončilo, no to neznamená, že sa musíš vzdať dobrodružstiev. Jeseň praje výletom bez davov turistov, nižším cenám aj čarovnej atmosfére farebnej prírody. Prinášame ti tipy na dostupné jesenné dovolenky, ktoré potešia tvoju dušu aj peňaženku.
Maďarská nízkonákladová spoločnosť Wizz Air, ktorá doteraz lietala hlavne z Viedne, nedávno ohlásila veľkú zmenu: končí svoju bázu na viedenskom letisku Schwechat a presúva sa do Bratislavy. Dôvod je jasný – vysoké poplatky, dane a prevádzkové náklady vo Viedni už nezapadajú do „ultra low-cost“ modelu, ktorý je základom ich biznisu.
Z pohľadu cestujúcich to však nie je dôvod na smútok. Bratislavské letisko sa vďaka tomuto kroku stáva novým centrom Wizz Airu, pribudnú tu dve stacionované lietadlá a viac ako desať nových liniek. Pre slovenských turistov to tak znamená viac destinácií, nižšie ceny a konečne aj pohodlnejšie možnosti pre tých, ktorí doteraz vyrážali za letmi do Viedne.
Prvé lety z hlavného mesta Rakúska začnú miznúť už tento mesiac, úplné zatvorenie bázy príde v marci 2026. Bratislava tak privíta Wizz Air už od budúceho mesiaca (novembra 2025), keď sa postupne spustia nové linky.
Jeseň prináša nové možnosti – aj vo vzduchu. Zbaľ kufor, využi lacnejšie lety z Bratislavy a objav svet plný jesenných farieb a nezabudnuteľných zážitkov.
Kam poletíš z Bratislavy?
Barcelona, Španielsko
Kozmopolitné mesto Barcelona patrí medzi najpopulárnejšie turistické destinácie vôbec. Turizmus je tu taký masívny, že i tento rok v júni sa tu konali masové protesty domácich.
Nachádza sa na severovýchodnom pobreží Španielska a je druhým najväčším mestom v krajine. Ak ťa zaujíma umenie, kultúra, jedlo, hudba, nákupy, šport alebo akákoľvek iná zábava, španielska Barcelona je na to ako stvorená. Na umenie narazíš v meste na každom kroku.
Prečo ísť: Ide o mesto Gaudího, mora a tapas. V jeden deň môžeš schádzať zo schodov veží Sagrady Famílie a večer sa kúpať na pláži Barceloneta.
Čo zažiť: Park Güell, gotická štvrť Barri Gòtic, tržnica La Boqueria a západ slnka z Bunkers del Carmel. Ak máš rád futbal, zápas FC Barcelona je povinnosťou.
Denná linka z Bratislavy do Barcelony bude jednou z najčastejších v histórii letiska.
Alicante, Španielsko
V Španielsku ešte zostaneme. Alicante je prístavné mesto a je jedno z najrýchlejšie rastúcich miest v krajine. Tunajšia ekonomika je založená predovšetkým na turistickom ruchu. Z mesta pravidelne odchádzajú trajekty na Baleárske ostrovy a do Alžírska.
Highlightom Alicante je stredoveký hrad Santa Bárbara, ktorý stráži mesto z kopca a ponúka úžasný výhľad na pobrežie Stredozemného mora.
Prečo ísť: Ak miluješ kombináciu mesta, mora a autentickej španielskej atmosféry bez masového turizmu
Čo zažiť: Hrad Santa Bárbara s panoramatickým výhľadom, prechádzky po promenáde Explanada de España a výlety do okolitých pláží ako San Juan či Benidorm
Mimo sezóny (november - marec) tu panuje jarné počasie, ktoré pre teba môže byť ideálnym na únik pred chladnou slovenskou zimou.
Gdansk, Poľsko
Slovensko sa po novom letecky spojí aj s Baltským morom. Od 25. decembra 2025 začne z letiska Poprad–Tatry premávať nová linka do poľského Gdansku, ktorú spustí spoločnosť Wizz Air. Lietať sa bude dvakrát týždenne (vo štvrtok a v nedeľu) lietadlom typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich. Jednosmerné letenky začínajú už od 14,99 eura.
Prečo ísť: Gdansk je ideálny na zimný city break pri mori, kde sa spája baltská melanchólia s poľskou pohostinnosťou. Navyše, nové spojenie výrazne zjednoduší cestovanie severanov do Tatier a naopak - Slovákov k moru.
Čo zažiť: Staré mesto s Dlugi Targ a Neptúnovou fontánou, prístav s historickou žeriavovou vežou, Múzeum Solidarity a prechádzky po plážach v častiach Sopot a Gdynia.
Nová linka má potenciál nielen podporiť turizmus v Tatrách a na Liptove, ale aj prilákať Slovákov k objavovaniu severu Európy. Ak ťa láka netradičná zimná atmosféra pri mori s horúcim punčom namiesto koktailu na pláži, Gdansk je ideálnou voľbou na vianočný únik.