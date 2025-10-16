Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 7:38

Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku

Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
Zdroj: IDEM.sk
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Slovenským cestovateľom sa otvoria nové možnosti – získajú lacnejšie lety, kratšiu cestu na letisko a možnosti na city breaky aj teplejšie destinácie. Prečo teda nevyužiť nepreplnené pláže a ulice miest mimo sezóny a nespraviť si jesenný get-away?

Leto síce skončilo, no to neznamená, že sa musíš vzdať dobrodružstiev. Jeseň praje výletom bez davov turistov, nižším cenám aj čarovnej atmosfére farebnej prírody. Prinášame ti tipy na dostupné jesenné dovolenky, ktoré potešia tvoju dušu aj peňaženku.

Maďarská nízkonákladová spoločnosť Wizz Air, ktorá doteraz lietala hlavne z Viedne, nedávno ohlásila veľkú zmenu: končí svoju bázu na viedenskom letisku Schwechat a presúva sa do Bratislavy. Dôvod je jasný – vysoké poplatky, dane a prevádzkové náklady vo Viedni už nezapadajú do „ultra low-cost“ modelu, ktorý je základom ich biznisu.

Z pohľadu cestujúcich to však nie je dôvod na smútok. Bratislavské letisko sa vďaka tomuto kroku stáva novým centrom Wizz Airu, pribudnú tu dve stacionované lietadlá a viac ako desať nových liniek. Pre slovenských turistov to tak znamená viac destinácií, nižšie ceny a konečne aj pohodlnejšie možnosti pre tých, ktorí doteraz vyrážali za letmi do Viedne.

Letisko
Zdroj: Unsplash/JESHOOTS.COM

Prvé lety z hlavného mesta Rakúska začnú miznúť už tento mesiac, úplné zatvorenie bázy príde v marci 2026. Bratislava tak privíta Wizz Air už od budúceho mesiaca (novembra 2025), keď sa postupne spustia nové linky.

Jeseň prináša nové možnosti – aj vo vzduchu. Zbaľ kufor, využi lacnejšie lety z Bratislavy a objav svet plný jesenných farieb a nezabudnuteľných zážitkov.

Odporúčané
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert 7. októbra 2025 o 11:00

Kam poletíš z Bratislavy?

Barcelona, Španielsko

Kozmopolitné mesto Barcelona patrí medzi najpopulárnejšie turistické destinácie vôbec. Turizmus je tu taký masívny, že i tento rok v júni sa tu konali masové protesty domácich.

barcelona
Zdroj: X / @AssBarrisDT

Nachádza sa na severovýchodnom pobreží Španielska a je druhým najväčším mestom v krajine. Ak ťa zaujíma umenie, kultúra, jedlo, hudba, nákupy, šport alebo akákoľvek iná zábava, španielska Barcelona je na to ako stvorená. Na umenie narazíš v meste na každom kroku.

Barcelona
Zdroj: Flickr / Viajart Andorra / volně k užití
Kedy letieť: Celoročne
Prečo ísť: Ide o mesto Gaudího, mora a tapas. V jeden deň môžeš schádzať zo schodov veží Sagrady Famílie a večer sa kúpať na pláži Barceloneta.
Čo zažiť: Park Güell, gotická štvrť Barri Gòtic, tržnica La Boqueria a západ slnka z Bunkers del Carmel. Ak máš rád futbal, zápas FC Barcelona je povinnosťou.

Denná linka z Bratislavy do Barcelony bude jednou z najčastejších v histórii letiska.

barcelona
Zdroj: Google Earth

Alicante, Španielsko

V Španielsku ešte zostaneme. Alicante je prístavné mesto a je jedno z najrýchlejšie rastúcich miest v krajine. Tunajšia ekonomika je založená predovšetkým na turistickom ruchu. Z mesta pravidelne odchádzajú trajekty na Baleárske ostrovy a do Alžírska.

Highlightom Alicante je stredoveký hrad Santa Bárbara, ktorý stráži mesto z kopca a ponúka úžasný výhľad na pobrežie Stredozemného mora.

alicantešpanielsko
Zdroj: Comunitat Valenciana
Kedy letieť: Ideálne od apríla do októbra
Prečo ísť: Ak miluješ kombináciu mesta, mora a autentickej španielskej atmosféry bez masového turizmu
Čo zažiť: Hrad Santa Bárbara s panoramatickým výhľadom, prechádzky po promenáde Explanada de España a výlety do okolitých pláží ako San Juan či Benidorm

Mimo sezóny (november - marec) tu panuje jarné počasie, ktoré pre teba môže byť ideálnym na únik pred chladnou slovenskou zimou.

alicante
Zdroj: Wikimedia Commons
Odporúčané
REBRÍČEK: Toto je 10 najdrahších krajín sveta. Na vrchole nájdeš raje pre daňových podvodníkov REBRÍČEK: Toto je 10 najdrahších krajín sveta. Na vrchole nájdeš raje pre daňových podvodníkov 16. septembra 2025 o 14:31

Gdansk, Poľsko

Slovensko sa po novom letecky spojí aj s Baltským morom. Od 25. decembra 2025 začne z letiska Poprad–Tatry premávať nová linka do poľského Gdansku, ktorú spustí spoločnosť Wizz Air. Lietať sa bude dvakrát týždenne (vo štvrtok a v nedeľu) lietadlom typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich. Jednosmerné letenky začínajú už od 14,99 eura.

Zlatá brána v poľskom meste Gdansk.
Zlatá brána v poľskom meste Gdansk. Zdroj: TripAdvisor
Kedy letieť: december - marec
Prečo ísť: Gdansk je ideálny na zimný city break pri mori, kde sa spája baltská melanchólia s poľskou pohostinnosťou. Navyše, nové spojenie výrazne zjednoduší cestovanie severanov do Tatier a naopak - Slovákov k moru.
Čo zažiť: Staré mesto s Dlugi Targ a Neptúnovou fontánou, prístav s historickou žeriavovou vežou, Múzeum Solidarity a prechádzky po plážach v častiach Sopot a Gdynia.

Nová linka má potenciál nielen podporiť turizmus v Tatrách a na Liptove, ale aj prilákať Slovákov k objavovaniu severu Európy. Ak ťa láka netradičná zimná atmosféra pri mori s horúcim punčom namiesto koktailu na pláži, Gdansk je ideálnou voľbou na vianočný únik.

Kostol svätej Márie v Gdansku.
Kostol svätej Márie v Gdansku. Zdroj: TripAdvisor
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 4
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE CESTOVNÝ RUCH KAM CEZ VÍKEND KAM NA DOVOLENKU LETISKO
Odporúčame
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
včera o 11:00
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 4 dňami
Storky
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Lifestyle news
Love Island prináša nečakaný zvrat. Do vily mieria Dušan a Dano, ktorí už raz o lásku bojovali pred 7 minútami
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách pred hodinou
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest pred hodinou
Cristiano Ronaldo neprestáva mieriť na vrchol. Stal sa historicky najlepším strelcom kvalifikácie MS pred 2 hodinami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky pred 3 hodinami
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“ včera o 15:48
Po Edovi Geinovi príde brutálna vrahyňa. Vieme, o kom bude ďalšia séria Monsters od Netflixu včera o 14:24
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video včera o 11:09
Gucci, Chloé a Loewe dostali miliónové pokuty. Môžu za to ich cenové praktiky včera o 10:42
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Demokrati Sociálna poisťovňa Rusko
Viac
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
pred 38 minútami
AKTUÁLNE: Polícia obvinila 40-ročnú ženu v súvislosti s nájdeným mŕtvym novorodencom v práčke
pred hodinou
SaS upozorňuje na podozrivé údaje z penziónu v Lehniciach. Rok by musel mať 481 dní a konateľka firmy je dcéra funkcionárky z PPA
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
Zahraničné
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná
pred 2 dňami
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)
včera o 07:00
Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)
Mediálna spolupráca
Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)
včera o 14:00
Viac z Kultúra Všetko
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
Udalosti
pred 3 hodinami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
pred 3 hodinami
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
pred hodinou
Viac z Zdravie Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 4 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
včera o 11:00
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
Tech
pred hodinou
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
pred hodinou
Futuristický koncept spája tradičnú eleganciu značky s inovatívnymi technológiami.
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
pred hodinou
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
pred hodinou
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Mäso od farmára priamo na tvoj stôl s minimálnym rizikom kontaminácie. Lidl to zaručuje kampaňou Nedotknuté
PR správa
Mäso od farmára priamo na tvoj stôl s minimálnym rizikom kontaminácie. Lidl to zaručuje kampaňou Nedotknuté
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
včera o 11:09
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
včera o 15:48
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
včera o 13:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
pred 3 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 4 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia