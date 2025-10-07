Kategórie
dnes 7. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:11
Michaela Kedžuchová

KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert

KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý, wikipedia.com
ZAUJÍMAVOSTI AMERIKA CESTOVANIE KVÍZ
Všetci vieme, ako vyzerá vlajka USA či Kanady, ale čo napríklad Belize alebo Haiti?

Väčšina z nás vie rozpoznať európske vlajky, no existujú aj také, ktoré sú pre nás menej známe – napríklad vlajky krajín Severnej Ameriky. A teraz nemyslíme USA či Kanadu, ale ostrovy v Karibskom mori.

Preto sme sa rozhodli pripraviť kvíz, ktorý ťa nielen niečo naučí, ale aj otestuje tvoje znalosti.

Kvíz
Vlajka ktorého štatu Severnej Ameriky je na obrázku?
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
1 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Aruba
Antigua a Barbuda
Anguilla
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Antigua a Barbuda. Fun fact: Antigua a Barbuda má jednu pláž na každý deň v roku – celkovo 365 pláží, čo jej prinieslo prezývku „krajina 365 pláží“.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
2 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Dominika
Curacao
Belize
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Belize. Fun fact: Jedinečnou zaujímavosťou o Belize je, že národná vlajka je jediná na svete, ktorá zobrazuje ľudské postavy.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
3 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Dominika
Bahamy
Jamajka
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Jamajka. Fun fact: Celú sériu Jamesa Bonda napísal Ian Fleming, práve keď žil na Jamajke.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
4 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Honduras
Guatemala
Svättá Lucia
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Honduras. Fun fact: Honduras má pri svojom pobreží Mezoamerický útes, druhý najväčší koralový útesový systém na svete, ktorý sa čiastočne nachádza v jeho vodách.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
5 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Kajmanie ostrovy
Martinik
Kuba
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Martinik. Fun fact: Martinik je považovaný za rumové hlavné mesto sveta a je domovom 12 rôznych značiek rumu.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
6 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Salvador
Svätý Krištof a Nevis
Haiti
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Svätý Krištof a Nevis. Fun fact: Svätý Krištof a Nevis je najmenšia nezávislá krajina v Amerike podľa rozlohy aj počtu obyvateľov, s rozlohou iba približne 269 kilometrov štvorcových.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
7 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Svätý Bartolomej
Sint Maarten
Grenada
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Grenada. Fun fact: Grenada je domovom prvého podvodného sochárskeho parku na svete.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
8 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Kuba
Panama
Salvádor
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Kuba. Fun fact: Tvar kubánskeho ostrova pripomína krokodíla alebo aligátora, čo mu vynieslo španielsku prezývku „El Cocodrilo“ alebo „El Caimán“.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
9 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Svätá Lucia
Mexiko
Nikuragua
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Svätá Lucia. Fun fact: Svätá Lucia je známa tým, že je jedinou krajinou na svete, ktorá je pomenovaná po žene – svätej Lucii zo Sýrakúz.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
10 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Kostarika
Haiti
Kuba
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Kostarika. Fun fact: Napriek tomu, že je to malá krajina, ukrýva viac než 5 % svetovej biodiverzity.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
11 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Bahamy
Guadeloupe
Turks a Caiccos
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Turks a Caicos. Fun fact: Historicky boli Turks a Caicos významným centrom výroby soli, pričom túto soľ si dokonca vyžiadal aj americký prezident George Washington.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.com
12 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Saint Pierre a Miquelon
Bahamy
Barbados
Vysvetlenie
Toto je vlajka štátu Saint Pierre a Miquelon. Fun fact: Saint Pierre a Miquelon sú poslednými zostávajúcimi francúzskymi územiami v Severnej Amerike a majú vlastné časové pásmo s posunom o 30 minút.
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Zdroj: wikipedia.
13 13
Vlajka ktorého štatu je na obrázku?
Haiti
Dominikánska Republika
Bermudy
Vysvetlenie
Toto je vlajka Dominikánskej Republiky. Fun fact: Zaujímavosťou je, že národná vlajka tejto krajiny je jediná na svete, ktorá zobrazuje Bibliu.
Vyhodnotiť kvíz
Súvisiace témy
AMERIKA CESTOVANIE KVÍZ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: REFRESHER / Daniel Tichý, wikipedia.com
