Rekordné nasadenie polície malo zabezpečiť pokojný a bezpečný priebeh jedného z najsledovanejších novoročných podujatí na svete.
Kým u nás prípravy na oslavy Nového roka vrcholia, obyvatelia na opačnej pologuli ho už privítali. Medzi najsledovanejšie patrili oslavy v Sydney, kde tradičný ohňostroj sledovali tisíce ľudí priamo na mieste a milióny po celom svete.
Tento rok však nešlo len o vizuálny zážitok. Austrálske úrady nasadili historicky najväčší počet bezpečnostných síl pri silvestrovských oslavách. Do ulíc Sydney vyšlo viac než 2 500 policajtov, čo je najviac v histórii mesta pri tomto type podujatia.
Zvýšená ostražitosť súvisela najmä s nedávnym útokom na pláži Bondi Beach. Ako informuje Sky News, premiér Nového Južného Walesu Chris Minns zdôraznil, že oslavy majú byť zároveň symbolom odolnosti a toho, že sa mesto aj napriek tragédii považuje za bezpečné miesto.
O 23.00 si Sydney tento tragický útok pripomenulo na moste Sydney Harbour Bridge, ktoré sa rozžiarilo bielou farbou a ľudia naraz zdvihli baterky svojich telefónov na znak solidarity so židovskou komunitou a všetkými postihnutými.
Príchod Nového roka prebieha na planéte postupne podľa časových pásiem. Ako prví ho vítajú obyvatelia Kiribati, po nich nasleduje Nový Zéland a Austrália, potom krajiny Ázie, Blízkeho východu, Európy, a napokon Ameriky.
V Sydney oslávili aj očakávaný príchod Čínskeho nového roka, ktorý bude v znamení zajaca a oficiálne začne 17. februára 2026.