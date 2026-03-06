Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. marca 2026 o 10:30
Čas čítania 12:47

Strávili sme mrazivú noc v lese. Filip Kúdela vysvetľuje, ako sa pripraviť na krízu

Strávili sme mrazivú noc v lese. Filip Kúdela vysvetľuje, ako sa pripraviť na krízu
Zdroj: Archív/Filip Kúdela
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Naučil nás, ako zvládnuť prežiť aj v mínusových teplotách celých 24 hodín. Nás však zaujímalo aj to, kto je Filip Kúdela a prečo hovorí o tom, že je dôležité byť pripravený na krízové situácie? Po pozretí videa ti určite pomôže aj náš rozhovor s ním.

Po noci strávenej v lese, kde sme sa učili založiť oheň bez zapaľovača, postaviť si prístrešok z dreva či zvládnuť extrémny chlad, sme sa vrátili späť do civilizácie s jednou otázkou: kto je vlastne človek, ktorý nás tým všetkým previedol?

buschcraft
Zdroj: Refresher/Jakub Straňanek

Vo videu si môžeš pozrieť, ako vyzeralo naše 24-hodinové prežitie v prírode pod vedením Filipa Kúdelu.

Filip má 33 rokov a na prvý pohľad nepôsobí ako stereotypný „prepper“, ktorý čaká apokalypsu či útok mimozemskej civilizácie v bunkri. Je zakladateľom projektu TRICERAT a inštruktorom zameraným na prežitie v náročných podmienkach a krízovú pripravenosť. Dlhé roky sa venuje bushcraftu, SERE tréningu a pravidelne sa zapája aj do monitoringu veľkých šeliem na Slovensku.

Filip Kudela, tricerat, bushcraft
Zdroj: Archív/Filip Kúdela

V minulosti pôsobil v ozbrojených silách ako ostreľovač, no dnes svoje skúsenosti odovzdáva civilistom.

Na jeho kurzoch sa ľudia učia nielen založiť oheň či prežiť noc v lese, ale aj pozorovať okolie, pracovať so stresom alebo byť pripravení na situácie, ktoré si väčšina z nás radšej ani nepredstavuje.

Filip Kudela, tricerat, bushcraft
Zdroj: Archív/Filip Kúdela

Zároveň je to človek, ktorý po návrate z lesa zapne playstation a hrá hry, pozerá dookola The Office či How I Met Your Mother, vychováva malého syna a žije úplne bežný život. Možno práve preto jeho prístup nepôsobí vojensky, ale skôr ako snaha naučiť ľudí základnú vec, na ktorú sme v modernom svete trochu zabudli — vedieť sa o seba postarať aj bez využitia moderných výdobytkov doby.

filip kudela, bushcraft
Zdroj: Archív/Filip Kúdela

O tom, čo ho k tomu priviedlo, čo ľudia na kurzoch najčastejšie podceňujú, prečo by mala byť každá rodina pripravená na možnú krízu a čo všetko je dôležité vedieť o pripravenosti, sme sa rozprávali v nasledujúcom rozhovore.

Odporúčané
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu“ Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu“ 5. marca 2026 o 14:00

Podobné reportáže môžeme písať len vďaka členom Refresher Clubu. Ak chceš patriť medzi nich, neváhaj a vstúp do neho. Získaš množstvo benefitov a kvalitný obsah, ktorý vzniká priamo v teréne a prináša príbehy, ku ktorým by si sa inak nedostal.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aký bol Filipov život v armáde.
  • Čo to znamená krízová pripravenosť a prečo by mal každý vedieť aspoň základy.
  • Koľko stojí výstroj na prežitie v lese a čo je potrebné mať doma v prípade núdze.
  • Ako vyzerajú Filipove kurzy a čo všetko sa v nich naučíš.
  • Aké najťažšie situácie si prežil Filip a či sa aj on bojí nejakého krízového scenára.
  • Koľko stoja kurzy prežitia a pre koho sú určené.
  • Zaujímavosti, napríklad aj to, kam chodiť v lese na toaletu.

Ako by si sa predstavil niekomu, kto nevie, čo je to bushcraft? Bushcraft je súbor zručností, ktoré ti umožnia žiť v prírode s minimom vybavenia. Ide o to vedieť si z dostupných zdrojov postaviť prístrešok, pripraviť jedlo, založiť oheň a fungovať v súlade s prírodou.

To, čo učím ja, vychádza zo severského bushcraftu, ktorý sa praktizuje v severnej Európe a Amerike, takže je vhodný aj pre naše podmienky. Nejde len o prežitie, ale o schopnosť spraviť si v prírode dočasný domov a byť sebestačný.

Filip Kudela, tricerat, bushcraft Filip Kudela, tricerat, bushcraft Filip Kudela, tricerat, bushcraft Filip Kudela, tricerat, bushcraft
Zobraziť galériu
(17)

Keď sa povie „prepper“, veľa ľudí si predstaví človeka, ktorý sa pripravuje na apokalypsu, stavia si bunkre, bojí sa mimozemskej invázie. Ako vnímaš tento stereotyp? Je to do istej miery opodstatnené, lebo niektorí ľudia to ženú do extrémov. Ale pre mňa je preperstvo hlavne „pripravenosť“. Byť pripravený na situácie, ktoré sa reálne môžu stať: výpadok elektriny, výpadok vody, požiar v okolí, povodne, pandémia, aj vojna. Nie že budeme žiť v postapokalyptickom nukleárnom „wastelande“, ale skôr byť schopný fungovať bez vecí, ktoré berieme ako samozrejmosť.

Filip Kudela, tricerat, bushcraft
Zdroj: Archív/Filip Kúdela

Kde je podľa teba hranica medzi zdravou pripravenosťou a strachom z budúcnosti? Pripravenosť podľa mňa neznamená strach, skôr pokoj na duši. Keď sa niečo stane, nemusíš panikáriť ani všetko riešiť na poslednú chvíľu. Základom je mať zručnosti a vedomosti, plán a základnú výbavu. Keď vieš, kam ísť a čo robiť, situácia je hneď menej chaotická – vezmeš ruksak, rodinu a vieš, ako postupovať.

Odporúčané
Petra nahrávala songy v LA, teraz tvorí v Londýne: „Bola som skeptická voči slovenskému showbiznisu. Hovorili mi, že som divná“ Petra nahrávala songy v LA, teraz tvorí v Londýne: „Bola som skeptická voči slovenskému showbiznisu. Hovorili mi, že som divná“ 2. marca 2026 o 12:18

Pripravuješ sa aj na konkrétny scenár, alebo skôr všeobecne? Čomu „veríš“ ty? Pripravujem sa skôr všeobecne. Ak sa pripravíš na jeden konkrétny scenár a príde iný, môže ťa to zaskočiť. Pri väčšine krízových situácií je však princíp podobný – dostať sa z nebezpečného miesta na bezpečné. Výnimkou môže byť napríklad pandémia, keď je bezpečnejšie zostať na jednom mieste. Inak ide vo veľa prípadoch práve o evakuáciu a presun.

Myslíš si, že dnešná spoločnosť je skôr nepripravená alebo vystrašená?

Myslím si, že v spoločnosti je prítomná aj nepripravenosť, aj strach. Niektorí ľudia to úplne ignorujú a hovoria si, že im sa nič také nemôže stať. Iní sú naopak vystrašení, ale práve to ich motivuje pripraviť sa. Zdravý strach môže byť dobrým impulzom.

Horšia je skôr úplná ignorácia. Je to podobné ako bezpečnostný pás v aute – nedávaš si ho preto, že chceš havarovať, ale preto, že zvyšuješ šancu, že to prežiješ, ak sa niečo stane.

Filip Kudela, tricerat, bushcraft
Zdroj: Archív/Filip Kúdela

Stretávaš sa na kurzoch s ľuďmi, ktorí prichádzajú zo strachu? Pýtaš sa ich na dôvody? Zatiaľ sa ľudí na dôvody veľmi nepýtam, je to ich osobná vec. Na kurzoch som hlavne preto, aby som odovzdal zručnosti. To, čo mi však účastníci často povedia sami, sú skôr jednoduchšie dôvody – napríklad že ešte nikdy nespali sami v lese a chcú to skúsiť alebo zistiť, či to zvládnu. Skôr než strach z budúcnosti je za tým zvedavosť a chuť naučiť sa niečo nové.

Odporúčané
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor) Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor) 2. marca 2026 o 11:30

Pôsobil si v ozbrojených silách ako ostreľovač. Čo z tej skúsenosti dnes využívaš na kurzoch? Najmä schopnosť fungovať v náročných podmienkach a zvládať dlhodobý nekomfort. Veľkú rolu zohráva aj precíznosť, trpezlivosť, prieskum a orientácia v teréne. Dôležitá je tiež práca v tíme – vedieť si rozdeliť úlohy a spolupracovať. Tá skúsenosť mi dala aj určitý nadhľad a uvedomenie, že aj ťažké situácie sa raz skončia.

Bolo to v armáde náročnejšie než to, čo dnes učíš ľudí na survival kurzoch?

Sú to trochu odlišné typy prežitia. Vojenské je náročnejšie najmä v tom, že musíš fungovať v presne stanovených podmienkach a nemáš takú voľnosť rozhodovania. Navyše je tam aj bojová zložka – taktika, simulácie a ďalšie úlohy spojené s bojom. Preto je to v tomto smere náročnejšie než to, čo učím ľudí na survival kurzoch.

Čo bolo pre teba fyzicky a psychicky najťažšie v armáde? Môžeš popísať nejakú najnáročnejšiu chvíľu?

Fyzicky si najviac spomínam na základný výcvik v Martine – mali sme 21-kilometrový pochod s výstrojom a bez vody. Niekto z čaty mal vo vrecku len dva malé keksíky, takzvané „kávenky“, a tie sme si rozdelili medzi asi 30 ľudí. Na konci sme prišli ku skale s prameňom a mohli sme sa napiť – vtedy to bolo neuveriteľné osvieženie.

Odporúčané
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“ MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“ 27. februára 2026 o 12:00

Psychicky bolo najťažšie obdobie po vypuknutí vojny na Ukrajine. Boli sme medzi prvými jednotkami, ktoré išli na hranice. Dostali sme výstroj a muníciu a konvojom sme sa presúvali niekoľko hodín. Potom sme tam strávili týždne a pomáhali na hranici. Najťažšie bolo vidieť utečencov a celú tú situáciu na vlastné oči.

Filip Kudela, tricerat, bushcraft
Zdroj: Archív/Filip Kúdela

Je niečo, čoho sa aj ty stále bojíš? Alebo z čoho máš rešpekt? Odkedy som otec, prirodzene mám najväčší strach o svojho syna, najmä z vecí, ktoré nemám úplne pod kontrolou. Práve preto sa snažím na sebe neustále pracovať. Dôležité sú pre mňa piliere ako sila, odvaha, zručnosť a česť.

Verím, že každý by na nich mal pracovať, pretože nikdy nevieš, do akej situácie sa môžeš dostať. Pre mňa je to motivácia byť pripravený a vedieť ochrániť seba aj svoju rodinu.

Pre koho sú tvoje kurzy určené — skôr pre outdoor nadšencov alebo aj úplných laikov (ako som bola ja)?

Kurzy sú určené pre úplne všetkých. Mám ich rozdelené do viacerých úrovní, takže začať môže aj úplný laik a postupne sa posúvať ďalej.

Základom je Survival 1 – približne 8-hodinový kurz, kde sa ľudia naučia základné techniky a mindset prežitia. Vyššie úrovne trvajú 24 až 48 hodín a zahŕňajú aj noc v lese či modelové krízové situácie.

Odporúčané
Lenka má svadobný salón: Nájom v Bratislave mám 3-krát vyšší ako v Prahe, v mínuse som od začiatku podnikania nebola Lenka má svadobný salón: Nájom v Bratislave mám 3-krát vyšší ako v Prahe, v mínuse som od začiatku podnikania nebola 26. februára 2026 o 11:00

Druhou líniou je bushcraft, ktorý je pokojnejší a viac zážitkový – ide o tradičné zručnosti, stavbu prístrešku, varenie v prírode a prespanie v lese. Okrem toho robím aj kratšie workshopy, napríklad zamerané len na zakladanie ohňa.

Celý projekt dnes stojí na štyroch líniách: survival, bushcraft, pripravovaná prepper línia zameraná na krízovú pripravenosť a recon – teda navigácia, stopovanie a pohyb v teréne.

Bushcraft
Zdroj: Archív/Filip Kúdela

Musí mať človek nejakú fyzičku, aby to zvládol?

Fyzická kondícia je určite výhodou, pretože pripravenosť nie je len materiálna, ale aj psychická a fyzická. Človek by mal zvládnuť odniesť svoju výstroj a v prípade potreby pomôcť aj niekomu ďalšiemu – napríklad dieťaťu, kamarátovi alebo psovi.

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Aký bol Filipov život v armáde.
  • Čo to znamená krízová pripravenosť a prečo by mal každý vedieť aspoň základy.
  • Koľko stojí výstroj na prežitie v lese a čo je potrebné mať doma v prípade núdze.
  • Ako vyzerajú Filipove kurzy a čo všetko sa v nich naučíš.
  • Aké najťažšie situácie si prežil Filip a či sa aj on bojí nejakého krízového scenára.
  • Koľko stoja kurzy prežitia a pre koho sú určené.
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 199041 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS ROZHOVORY
Odporúčame
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
2. 3. 2026 13:00
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
Refresher Club
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
pred 2 hodinami
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
včera o 12:00
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
Refresher Club
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
včera o 17:30
1
Storky
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ž...
Rosalía a New Balance sa spojili. Predstavujú nový model tenisiek
Radcliffe a Felton sa stretli na Broadwayi. Navzájom sa podporili na predstaveni...
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Herečka, študentka, módna diva a podnikateľka. Aj tieto ružičky zabojujú o Adria...
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, vrátili sa dve ikony minulých sérií
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s R...
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Lifestyle news
Až tretina Gen Z mužov verí, že ženy by ich mali „poslúchať“. Nová štúdia prichádza s desivými zisteniami
dnes o 16:11
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
dnes o 15:19
Herečka Monika Szabó skončila v nemocnici. Za dvojité videnie a problémy s dýchaním mohol bežný zákrok
dnes o 14:34
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
dnes o 13:20
Rosalía a New Balance sa spojili. Predstavujú nový model tenisiek
dnes o 12:02
Ryan Gosling zapojil svoje dcéry do natáčania nového filmu. Nahovorili mu repliky mimozemšťana
dnes o 10:20
Radcliffe a Felton sa stretli na Broadwayi. Herci z Harryho Pottera sa navzájom podporili na predstaveniach
dnes o 08:56
Britney Spears zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu. Nejde o jej prvé porušenie zákona
včera o 17:33
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
včera o 16:07
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Zahraničie Polícia SR
Viac
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
pred 54 minútami
Vláda zverejnila nové Epsteinove spisy o Trumpovi. Údajne nútil maloletú k orálnemu sexu, v obrane ho vraj uhryzla
pred hodinou
Policajný zásah v Dubnici nad Váhom: Policajný pes Qwinto vypátral drogy ukryté v suteréne (+galéria)
pred 2 hodinami

Viac z Cestovanie & Voľný čas

Všetko
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
dnes o 13:20
Prežili sme 24 hodín v lese v mínusových teplotách len s primitívnymi nástrojmi (REPORTÁŽ)
Refresher Club
Prežili sme 24 hodín v lese v mínusových teplotách len s primitívnymi nástrojmi (REPORTÁŽ)
dnes o 14:00
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať v apríli. Uži si grécke slnko či taliansky vibe, niektoré letenky ťa vyjdú menej ako 50 €
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať v apríli. Uži si grécke slnko či taliansky vibe, niektoré letenky ťa vyjdú menej ako 50 €
pred 2 dňami
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
26. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
včera o 12:00
Viac z Silné príbehy Všetko
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
5
Slováci lovia ženy na Vintede: „Pošleš mi fotku, ako tie legíny vyzerajú na postave?”
1. 3. 2026 10:30
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
2
Viac z Gastro Všetko
Našli sme 5 vynikajúcich reštaurácií v Prievidzi. Neveríš? Zoradili sme ich a objavili absolútneho víťaza
Refresher Club
Našli sme 5 vynikajúcich reštaurácií v Prievidzi. Neveríš? Zoradili sme ich a objavili absolútneho víťaza
pred 2 hodinami
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
pred 2 hodinami
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
1. 3. 2026 8:00
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Našli sme 5 vynikajúcich reštaurácií v Prievidzi. Neveríš? Zoradili sme ich a objavili absolútneho víťaza
Refresher Club
Našli sme 5 vynikajúcich reštaurácií v Prievidzi. Neveríš? Zoradili sme ich a objavili absolútneho víťaza
pred 2 hodinami
Pokračujeme v objavovaní kulinárskych tajomstiev naprieč Slovenskom.
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
Refresher Club
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
pred 2 hodinami
Jar začína štýlovo. Toto sú najžiadanejšie marcové releasy tenisiek Asics, Nike či New Balance, ktoré budeš milovať
Jar začína štýlovo. Toto sú najžiadanejšie marcové releasy tenisiek Asics, Nike či New Balance, ktoré budeš milovať
dnes o 16:00
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
dnes o 15:19
Prežili sme 24 hodín v lese v mínusových teplotách len s primitívnymi nástrojmi (REPORTÁŽ)
Refresher Club
Prežili sme 24 hodín v lese v mínusových teplotách len s primitívnymi nástrojmi (REPORTÁŽ)
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
včera o 09:19
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
včera o 11:19
Slovák Dušan sa odsťahoval na Island: Už som si tu kúpil dom, Islanďanky občas na cudzincov pozerajú ako na kus mäsa (Rozhovor)
Refresher Club
Slovák Dušan sa odsťahoval na Island: Už som si tu kúpil dom, Islanďanky občas na cudzincov pozerajú ako na kus mäsa (Rozhovor)
12. 2. 2023 16:30
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
Refresher Club
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
včera o 17:30
1
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
včera o 16:07
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 3 dňami
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
včera o 09:19
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
2. 3. 2026 11:30
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia