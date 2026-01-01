Francúzsky zápasník André Roussimoff trpel vzácnou chorobou „akromegália“. Jeho telo produkovalo nadmerné množstvo rastového hormónu, a preto vyrástol do nadľudských rozmerov.
Vypité pivá počítali v stovkách, whiskey na fľaše. Keď si André „The Giant“ sadol do baru, personál sa mohol ísť zodrať, no i tak nestíhal. Tento muž meral viac ako 2 metre, vážil 235 kilogramov a dokázal vypiť „za desiatich chlapov“.
Francúzsky zápasník, prezývaný aj ako „Ôsmy div sveta“, patril v 70. a 80. rokoch minulého storočia na špičku svetovej wrestlingovej scény. Za život odbojoval viac než 5-tisíc zápasov a zapísal sa do Guinnessovej knihy ako jeden z najlepšie platených zápasníkov všetkých čias.
Ročne si vraj dokázal zarobiť 400-tisíc dolárov, čo na prepočet podľa inflácie predstavuje takmer 2 milióny eur. Medzi jeho ikonické zápasy určite patrí stret s Hulkom Hoganom, ktorému sa postavil v ringu na konci svojej kariéry.
André „The Giant“ však nebol len športovec. Svetová popularita ho dostala aj na filmové plátno. Najviac ľudí si ho pamätá vďaka postave Fezzika, ktorú stvárnil v rodinnej fantasy komédii The Princess Bride.
Bohužiaľ, zápasník to nemal v živote ľahké. Jeho nadpriemerne veľký vzrast súvisel so vzácnou chorobou známou ako „akromegália“ – hormonálnou poruchou, pri ktorej telo produkuje nadmerné množstvo rastového hormónu.
Na jednej strane, Andrému toto ochorenie otvorilo dvere do šoubiznisu, no na druhej mu spôsobovalo veľa zdravotných komplikácií a bolesti, ktoré si často ventiloval alkoholom. Keďže sa naň neliečil, nakoniec ho pripravilo aj o život.
Ťažký život obra
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako zvykol Andrého v detstve nosiť do školy známy dramaturg Samuel Beckett.
- Koľko kíl vážil zápasník v rôznych fázach svojho života.
- Ako sa nezmestil na toalety v lietadle a potreby musel vykonávať do vedra.
- Prečo sa André odmietol liečiť na svoje ochorenie.
- O jeho ceste na špičku svetovej wrestlingovej scény.
- Prečo ho herec Cary Elwes označil za „najväčšieho opilca na Zemi“.
- Ako raz vypil všetok alkohol v lietadle ešte predtým, než stihli vzlietnuť.