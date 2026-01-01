Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 1. januára 2026 o 12:00
Čas čítania 6:27

Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl

Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
Zdroj: Wikipedia Commons/@John McKeon
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Francúzsky zápasník André Roussimoff trpel vzácnou chorobou „akromegália“. Jeho telo produkovalo nadmerné množstvo rastového hormónu, a preto vyrástol do nadľudských rozmerov.

Vypité pivá počítali v stovkách, whiskey na fľaše. Keď si André „The Giant“ sadol do baru, personál sa mohol ísť zodrať, no i tak nestíhal. Tento muž meral viac ako 2 metre, vážil 235 kilogramov a dokázal vypiť „za desiatich chlapov“.

Francúzsky zápasník, prezývaný aj ako „Ôsmy div sveta“, patril v 70. a 80. rokoch minulého storočia na špičku svetovej wrestlingovej scény. Za život odbojoval viac než 5-tisíc zápasov a zapísal sa do Guinnessovej knihy ako jeden z najlepšie platených zápasníkov všetkých čias.

Ročne si vraj dokázal zarobiť 400-tisíc dolárov, čo na prepočet podľa inflácie predstavuje takmer 2 milióny eur. Medzi jeho ikonické zápasy určite patrí stret s Hulkom Hoganom, ktorému sa postavil v ringu na konci svojej kariéry.

André „The Giant“ však nebol len športovec. Svetová popularita ho dostala aj na filmové plátno. Najviac ľudí si ho pamätá vďaka postave Fezzika, ktorú stvárnil v rodinnej fantasy komédii The Princess Bride.

Bohužiaľ, zápasník to nemal v živote ľahké. Jeho nadpriemerne veľký vzrast súvisel so vzácnou chorobou známou ako „akromegália“ – hormonálnou poruchou, pri ktorej telo produkuje nadmerné množstvo rastového hormónu.

andre the giant wrestling Fotografia z dokumentárneho filmu Andre the Giant (2018). andre the giant wrestling andre the giant wrestling
Zobraziť galériu
(8)


Na jednej strane, Andrému toto ochorenie otvorilo dvere do šoubiznisu, no na druhej mu spôsobovalo veľa zdravotných komplikácií a bolesti, ktoré si často ventiloval alkoholom. Keďže sa naň neliečil, nakoniec ho pripravilo aj o život.

Ešte predtým, než sa bližšie pozrieme na šokujúci životný príbeh „Obra Andrého“, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás aj ty vstupom do klubu Refresher+. Nezabudni si tiež prečítať o osude skutočného Mauglieho, či o mrazivých experimentoch lekára Giovaniho Aldini, ktoré inšpirovali legendárny román Frankenstein.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko kíl vážil zápasník v rôznych fázach svojho života.
  • Ako sa nezmestil na toalety v lietadle.
  • Prečo sa André odmietol liečiť na svoje ochorenie. 
  • O jeho ceste na špičku svetovej wrestlingovej scény.
  • Prečo ho herec Cary Elwes označil za „najväčšieho opilca na Zemi“.
  • Ako raz vypil všetok alkohol v lietadle ešte predtým, než stihli vzlietnuť.  
Odporúčané
Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ 23. novembra 2025 o 8:00
Odporúčané
Tomáša zabíja slnko, z bytu môže výjsť len v skafandri: Čas, ktorý tu mám, chcem využiť naplno (Rozhovor) Tomáša zabíja slnko, z bytu môže výjsť len v skafandri: Čas, ktorý tu mám, chcem využiť naplno (Rozhovor) 1. augusta 2025 o 7:00
Odporúčané
David hodiny umieral pod Mount Everestom: prešlo okolo neho takmer 40 horolezcov, ale žiadny mu nepomohol David hodiny umieral pod Mount Everestom: prešlo okolo neho takmer 40 horolezcov, ale žiadny mu nepomohol 7. januára 2025 o 14:30

Ťažký život obra

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako zvykol Andrého v detstve nosiť do školy známy dramaturg Samuel Beckett.
  • Koľko kíl vážil zápasník v rôznych fázach svojho života.
  • Ako sa nezmestil na toalety v lietadle a potreby musel vykonávať do vedra.
  • Prečo sa André odmietol liečiť na svoje ochorenie.
  • O jeho ceste na špičku svetovej wrestlingovej scény.
  • Prečo ho herec Cary Elwes označil za „najväčšieho opilca na Zemi“.
  • Ako raz vypil všetok alkohol v lietadle ešte predtým, než stihli vzlietnuť.
Dočítaj článok už od 1 €
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 195023 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FREAK SHOW WRESTLING
Odporúčame
10 najlepších hier roka 2025
refresher+
10 najlepších hier roka 2025
pred 3 dňami
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
22. 12. 2025 11:00
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
pred 2 dňami
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
20. 12. 2025 12:00
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
19. 12. 2025 13:00
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
včera o 13:30
Storky
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Náhle zomrel známy český herec Pavel Nečas. Mal 59 rokov
pred 13 minútami
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
včera o 15:46
1
AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv
včera o 14:31
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
včera o 13:31
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
včera o 12:39
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
včera o 11:53
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
včera o 10:39
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
včera o 09:54
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
včera o 09:07
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Počasie Politika Financie Potraviny
Viac
Silný vietor potrápi viaceré regióny Slovenska. SHMÚ vydal výstrahu pre tieto okresy (+ mapa)
pred 53 minútami
Názorové rozdiely na Slovensku sa budú prehlbovať, povedal Robert Fico v novoročnom prejave
pred hodinou
PREHĽAD PRÁZDNIN: Kedy si žiaci oddýchnu od školy? Pozri si harmonogram na tento rok
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
Slovensko
včera o 18:00
refresher+
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
včera o 18:00
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
pred 3 hodinami
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
pred 2 dňami
KVÍZ: Čítal si v roku 2025 správy? Odpovedať na otázky z TOP momentov posledných mesiacov pre teba potom nebude problém
KVÍZ: Čítal si v roku 2025 správy? Odpovedať na otázky z TOP momentov posledných mesiacov pre teba potom nebude problém
pred 2 dňami
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
včera o 10:39
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
včera o 13:31
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Viac z Šport Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
pred 2 dňami
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
pred 2 dňami
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
21. 12. 2025 12:26
Viac z Hudba Všetko
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
22. 12. 2025 13:27
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
pred 4 dňami
1

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
refresher+
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
pred 2 hodinami
Francúzsky zápasník André Roussimoff trpel vzácnou chorobou „akromegália“. Jeho telo produkovalo nadmerné množstvo rastového hormónu, a preto vyrástol do nadľudských rozmerov.
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
pred 3 hodinami
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
refresher+
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
včera o 18:00
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
včera o 13:30
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 13:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
včera o 15:46
1
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
včera o 09:07
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
včera o 13:30
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
pred 2 dňami
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
pred 2 dňami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 3 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
27. 12. 2025 16:57
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia