Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová sa po viac ako dvoch rokoch opäť postavila na štart pretekov. Hoci svoj slalom v kombinácii na olympiáde nedokončila, samotný návrat považuje za veľký úspech. Fanúšikom poslala silný odkaz.
Na svojej sociálnej sieti zdieľala video zo svojho prvého preteku od osudového Svetového pohára v Jasnej, ktoré zaznamenalo obrovskú podporu. Pod fotografiou z pretekov zverejnila aj prvé vyjadrenie k nedokončenému úseku.
„Na tento moment som čakala viac ako dva roky. Bol to pre mňa jeden z tých dní, na ktorý budem v živote veľmi hrdá. Nie preto ako to dopadlo ale preto, že som sa nikdy nevzdala a verila v to, že to opäť raz dokážem. Nebolo to jednoduché a viem, že to jednoduché ani nebude, ale som odhodlaná bojovať a vrátiť sa späť v plnej sile,“ napísala Petra.
Vo svojom príspevku zároveň vyjadrila vďaku všetkým, ktorí stáli pri nej od začiatku tejto náročnej cesty. Osobitne poďakovala svojmu tímu, sponzorom a najmä Milanovi Gašpárkovi, ktorý jej podľa jej slov pomohol dostať koleno do čo najlepšej formy.
Fanúšikov určite poteší aj informácia, že Vlhová bude už 18. februára obhajovať titul šampiónky v obrovskom slalome, čo sľubuje vzrušujúce športové chvíle pre všetkých priaznivcov zimných športov, ale aj fanúšikov Petry.