dnes 12. februára 2026 o 11:28
Čas čítania 0:52
Marcela Laura Mrvová

Petra Vlhová sa vyjadrila k nedokončenému slalomu a posiela optimistický odkaz. Samotný návrat berie ako víťazstvo

Petra Vlhová sa vyjadrila k nedokončenému slalomu a posiela optimistický odkaz. Samotný návrat berie ako víťazstvo
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová sa po viac ako dvoch rokoch opäť postavila na štart pretekov. Hoci svoj slalom v kombinácii na olympiáde nedokončila, samotný návrat považuje za veľký úspech. Fanúšikom poslala silný odkaz.

Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová sa po viac ako dvoch rokoch vrátila na súťažné trate. Po dlhom období mimo pretekov sa opäť objavila na štarte olympiády. Hoci svoj slalom v kombinácii nedokončila, za úspech označila už samotný návrat na štartovaciu trať.

Na svojej sociálnej sieti zdieľala video zo svojho prvého preteku od osudového Svetového pohára v Jasnej, ktoré zaznamenalo obrovskú podporu. Pod fotografiou z pretekov zverejnila aj prvé vyjadrenie k nedokončenému úseku.

„Na tento moment som čakala viac ako dva roky. Bol to pre mňa jeden z tých dní, na ktorý budem v živote veľmi hrdá. Nie preto ako to dopadlo ale preto, že som sa nikdy nevzdala a verila v to, že to opäť raz dokážem. Nebolo to jednoduché a viem, že to jednoduché ani nebude, ale som odhodlaná bojovať a vrátiť sa späť v plnej sile,“ napísala Petra.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Vlhova (@petravlhova13)

Vo svojom príspevku zároveň vyjadrila vďaku všetkým, ktorí stáli pri nej od začiatku tejto náročnej cesty. Osobitne poďakovala svojmu tímu, sponzorom a najmä Milanovi Gašpárkovi, ktorý jej podľa jej slov pomohol dostať koleno do čo najlepšej formy.

Fanúšikov určite poteší aj informácia, že Vlhová bude už 18. februára obhajovať titul šampiónky v obrovskom slalome, čo sľubuje vzrušujúce športové chvíle pre všetkých priaznivcov zimných športov, ale aj fanúšikov Petry.
 

