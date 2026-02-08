Hlavné témy
dnes 8. februára 2026 o 9:13
Čas čítania 0:20
Lukáš Turčan

Slovenskí fanúšikovia majú dôvod na radosť: Petra Vlhová bude štartovať na ZOH 2026

Slovenskí fanúšikovia majú dôvod na radosť: Petra Vlhová bude štartovať na ZOH 2026
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová sa po dvoch rokoch bez súťažného lyžovania chystá na svoje štvrté olympijské hry, ktoré sa uskutočnia v talianskej Cortine d’Ampezzo.

„Mierim do Cortiny na svoje štvrté olympijské hry,“ odkázala fanúšikom na Instagrame a dala najavo, že sa nevie dočkať, kedy bude opäť stáť na štarte a reprezentovať svoju krajinu. Naposledy pretekala pred dvoma rokmi, no teraz je pripravená opäť reprezentovať Slovensko na najväčšej športovej scéne.

Vlhová sa pod piatimi kruhmi v Cortine predstaví v tímovej kombinácii a v slalome, disciplíne, v ktorej patrí dlhodobo k svetovej špičke. V Taliansku bude obhajovať olympijské zlato z Pekingu 2022.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Vlhova (@petravlhova13)

Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
