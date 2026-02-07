Zimné olympijské hry oficiálne začali a milióny fanúšikov po celom svete sledujú najlepších športovcov na snehu a ľade.
Slovensko má na olympiáde svoje zastúpenie a naši reprezentanti sa budú snažiť získať medaily v rôznych disciplínach, od lyžovania cez biatlon až po hokej.
Sleduješ zimné olympijské hry?
Áno, športovcom veľmi fandím!
Občas si niečo pozriem.
Len výnimočne.
Olympiádu vôbec nesledujem.
Áno, športovcom veľmi fandím!
58 %
Občas si niečo pozriem.
31 %
Len výnimočne.
8 %
Olympiádu vôbec nesledujem.
3 %
Prinášame ti prehľad slovenských športovcov, ich súťaží a programu:
Lyžovanie
|08.02
|11:30
|zjazd Rebeka Jančová a Katarína Šrobová
|10.02
|10:30 - 14:00
|tímový zjazd a slalom
|12.02
|11:30
|super-G R Katarína Šrobová a Rebeka Jančová
|14.02
|10:00 a 13:30
|obrovský slalom Andreas Žampa
|18.02
|10:00 a 13:30
|slalom Petra Vlhová a Katarína Šrobová
|20.02
|10:00 -
|skicross Nikola Fričová
Hokej
|11.02
|16:40
|Slovensko vs. Fínsko
|13.02
|12:10
|Slovensko vs. Taliansko
|14.02
|12:10
|Slovensko vs. Švédsko
Biatlon
|08.02
|14:05
|miešaná štafeta Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov
|10.02
|13:30
|vytrvalostné preteky mužov Jakub Borguľa a Šimon Adamov
|11.02
|14:15
|vytrvalostné preteky žien - Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová
|13.02
|14:00
|mužský šprint Jakub Borguľa a Šimon Adamov
|14.02
|14:45
|ženský šprint
|
15.02
|11:15
|mužské stíhacie preteky
|
15.02
|14:45
|ženské stíhacie preteky
|
18.02
|14:45
|štafeta žien 4 × 6 km
Skialpinizmus
|19.02
|09:50
|Marianna Jagerčíková a Rebeka Cullyová
|19.02
|10:30
|Jakub Šiarnik
Sánkovanie
|07.02
|17:00 a 18:32
|Jozef Ninis (1. a 2. jazda)
|08.02
|17:00 a 18:34
|Jozef Ninis (3. a 4. jazda)
|11.02
|17:00 a 18:53
|Viktória Praxová, Desana Špitzová (1. a 2. jazda)
|11.02
|17:51 a 19:44
|Christián Bosman, Bruno Mick (1. a 2. jazda)
Bežky
|08.02
|12:30
|skiatlon Peter Hinds
|10.02
|09:15
|šprint klasickou technikou Mária Danielová
|09:55
|Peter Hinds a Tomáš Cenek
|12.02
|13:00
|bežecké finále Mária Danielová
|13.02
|11:45
|bežecké finále Peter Hinds a Tomáš Cenek
|18.02
|12:15
|tímový šprint Hinds, Cenek
|21.02
|11:00
|hromadný štart 50 km - Peter Hinds