dnes 11. februára 2026 o 7:00
Čas čítania 6:34

Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom

Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
Zdroj: Unsplash/Samuel Foster
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Auto – pre niekoho nevyhnutnosť, pre iného nočná mora.

Susy si vodičák robila už počas strednej školy, keďže ho v dnešnej dobe považovala za nevyhnutnosť. Vždy však mala stres z premávky a nepredvídateľných situácií. Hoci s doprovodom šoférovala, za volantom ju okrem strachu najviac blokovala aj zodpovednosť za autá príbuzných.

„Bála som sa, že im ich nabúram,“ hovorí 33-ročná žena. Na vlastné auto vtedy ako študentka nemala financie a síce za volantom nezažila žiadnu traumatickú udalosť, po roku so šoférovaním prestala úplne. „Vždy, keď sa ma niekto spýtal, či nechcem skúsiť šoférovať, cítila som úzkosť a stres. A v takom napätí sa šoférovať nedá. Nie je to bezpečné,“ hovorí Susy.

Anketa:
Šoféruješ?
Áno, bez problémov. 
Iba známe trasy a výnimočne.
Veľmi zriedkavo.
Mám vodičák, ale bojím sa.
Nemám vodičák.
Áno, bez problémov. 
30 %
115 Hlasov
Iba známe trasy a výnimočne.
12 %
44 Hlasov
Veľmi zriedkavo.
3 %
12 Hlasov
Mám vodičák, ale bojím sa.
48 %
184 Hlasov
Nemám vodičák.
7 %
27 Hlasov
V tomto článku si prečítaš:
  • Aké obavy mali Slovenky za volantom.
  • Ako sa im podarilo strach prekonať a začať jazdiť.
  • Čo im pomohlo najviac.
  • Čo radí odborník.
  • 10 rád inštruktorky, ktoré ti pri šoférovaní pomôžu.

V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Prečítaj si napríklad článok o Kyre, ktorej sa podarilo schudnúť vyše 50 kilogramov, o Lukášovi s tetániou, či o tom, aké obavy majú ženy, ktorým lekári diagnostikovali PCOS. Ak ťa naše články bavia, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj neobmedzený prístup k celému obsahu. Tvojou podporou nám pomôžeš prinášať kvalitu.

Sadnúť za volant ju prinútili pracovné povinnosti a sťahovanie

Spočiatku na auto nebola odkázaná a všade, kam potrebovala, sa dostala MHD. Síce jej prekážala nepohodlnosť a meškanie verejnej dopravy, sadnúť za volant ju napokon prinútili až pracovné povinnosti fotografky a presťahovanie.

„Presťahovali sme sa do dediny, 30 kilometrov od Bratislavy, a tam som naplno pocítila, aké je to byť bez auta a bez šoférovania. Či už len zbehnúť na nákup, ísť na nechty alebo do fitka – MHD ten čas neskutočne predlžovala a ubíjalo ma, že ide o stratený čas. Napríklad do Bratislavy sa dá autom dostať za približne 30 minút, zatiaľ čo MHD-čkou to trvá minimálne hodinu a pol. Keď som následne chcela fotiť svadby, ktoré boli často kade-tade a končili v noci, auto sa stalo nevyhnutnosťou,“ vysvetľuje.

respondentka Susy
Zdroj: Archív respondentky Susy

Prvé mesiace auto stálo odparkované na dvore

Neskôr jej manžel kúpil jej prvé vlastné auto. Susy síce bola odhodlaná naplno ho začať využívať, prvé mesiace však stálo odparkované vo dvore. Kompaktný „automat“, ktorý bol, ako sama hovorí, jej psychickou barličkou, napokon postupne začala využívať.

ZDRAVIE DUŠEVNÉ ZDRAVIE
