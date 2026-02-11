Auto – pre niekoho nevyhnutnosť, pre iného nočná mora.
Susy si vodičák robila už počas strednej školy, keďže ho v dnešnej dobe považovala za nevyhnutnosť. Vždy však mala stres z premávky a nepredvídateľných situácií. Hoci s doprovodom šoférovala, za volantom ju okrem strachu najviac blokovala aj zodpovednosť za autá príbuzných.
„Bála som sa, že im ich nabúram,“ hovorí 33-ročná žena. Na vlastné auto vtedy ako študentka nemala financie a síce za volantom nezažila žiadnu traumatickú udalosť, po roku so šoférovaním prestala úplne. „Vždy, keď sa ma niekto spýtal, či nechcem skúsiť šoférovať, cítila som úzkosť a stres. A v takom napätí sa šoférovať nedá. Nie je to bezpečné,“ hovorí Susy.
- Aké obavy mali Slovenky za volantom.
- Ako sa im podarilo strach prekonať a začať jazdiť.
- Čo im pomohlo najviac.
- Čo radí odborník.
- 10 rád inštruktorky, ktoré ti pri šoférovaní pomôžu.
Sadnúť za volant ju prinútili pracovné povinnosti a sťahovanie
Spočiatku na auto nebola odkázaná a všade, kam potrebovala, sa dostala MHD. Síce jej prekážala nepohodlnosť a meškanie verejnej dopravy, sadnúť za volant ju napokon prinútili až pracovné povinnosti fotografky a presťahovanie.
„Presťahovali sme sa do dediny, 30 kilometrov od Bratislavy, a tam som naplno pocítila, aké je to byť bez auta a bez šoférovania. Či už len zbehnúť na nákup, ísť na nechty alebo do fitka – MHD ten čas neskutočne predlžovala a ubíjalo ma, že ide o stratený čas. Napríklad do Bratislavy sa dá autom dostať za približne 30 minút, zatiaľ čo MHD-čkou to trvá minimálne hodinu a pol. Keď som následne chcela fotiť svadby, ktoré boli často kade-tade a končili v noci, auto sa stalo nevyhnutnosťou,“ vysvetľuje.
Prvé mesiace auto stálo odparkované na dvore
Neskôr jej manžel kúpil jej prvé vlastné auto. Susy síce bola odhodlaná naplno ho začať využívať, prvé mesiace však stálo odparkované vo dvore. Kompaktný „automat“, ktorý bol, ako sama hovorí, jej psychickou barličkou, napokon postupne začala využívať.
