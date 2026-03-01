Hlavné témy
1. marca 2026 o 10:30
Čas čítania 6:34

„Pošleš mi fotku, ako tie legíny vyzerajú na postave?" Respondenti nám porozprávali príbehy sexuálneho obťažovania na Vintede

„Pošleš mi fotku, ako tie legíny vyzerajú na postave?” Respondenti nám porozprávali príbehy sexuálneho obťažovania na Vintede
Zdroj: Refresher/Daniel Tichý
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Vinted je skvelá second-handová aplikácia, v ktorej vieš kúpiť a predať zaujímavé kúsky. Niektorí používatelia si z nej však urobili platformu na získavanie nevhodných fotografií, intímnych správ a bizarných požiadaviek.

Vinted je second-hand aplikácia, kde predáš šaty alebo veci, ktoré už nevyužívaš a môžeš tam kúpiť značkový kabát za zlomok ceny. Pre niektorých používateľov to je však priestor na sexuálne fantázie, obťažovanie a vyhľadávanie intímneho obsahu.

Vinted
Zdroj: Screenshot aplikácie Vinted

Na netypické praktiky spojené s Vintedom už upozorňujú aj zahraničné médiá a blogy. Napríklad Life Unexpected popisuje fenomén, pri ktorom niektorí používatelia zneužívajú zdanlivo bežné inzeráty ako „falošný úvod“ k predaju použitej spodnej bielizne určenej pre fetish komunitu.

vinted
Zdroj: Screenshot/Vinted

Takéto ponuky často obsahujú nenápadné signály, napríklad hashtag #iykyk (skratka if you know, you know – ak vieš, tak vieš), alebo odkaz v profile, ktorý naznačuje, že ide o nosené kúsky či osobné fotografie.

 

Keď sa potenciálny „zákazník“ ozve, komunikácia sa spravidla presúva mimo Vinted – napríklad na Telegram či Snapchat, kde obchod dokončia. Tieto praktiky pritom porušujú pravidlá platformy, podľa ktorých je možné predávať len čisté oblečenie alebo novú spodnú bielizeň s visačkou.

vinted
Zdroj: Screenshot aplikácie Vinted

The Guardian upozorňuje, že ženy na Vintede čoraz častejšie dostávajú správy, ktoré s predajom nemajú nič spoločné. Namiesto otázok o veľkosti či stave oblečenia im píšu muži so žiadosťami o „lepšie“ fotky, detailné zábery tiel, skúšanie oblečenia bez spodnej bielizne alebo s priamou prosbou o predaj použitého oblečenia.

V niektorých prípadoch sa situácia posunula ešte ďalej – fotografie z Vintedu skončili mimo platformy, na pornografických stránkach, fórach či v uzavretých skupinách na Telegrame, kde ich ďalej šírili bez vedomia a súhlasu žien, ktoré ich pôvodne zverejnili len za účelom predaja oblečenia.

 

Hoci Vinted deklaruje nulovú toleranciu voči sexuálnemu obťažovaniu a nevhodnému správaniu, výpovede používateľov naznačujú, že problém sa opakuje a systém ho nedokáže vždy včas zachytiť ani zastaviť. Prečo sa to deje práve na Vintede? Prečo si niektorí ľudia vyberajú platformu určenú na predaj oblečenia, a nie explicitné erotické stránky? Deje sa to aj na Slovensku?

Rozhodli sme sa preto zistiť, aké skúsenosti majú používatelia a používateľky u nás. Písali nám ženy, ktorým prichádzali správy so žiadosťami o fotky oblečenia „na postave“, ľudia, ktorých sa neznámi vypytovali, či je bielizeň „nosená“, ale aj tí, ktorí si všimli, že určité typy inzerátov a fotografií priťahujú úplne inú pozornosť, než by si predstavovali. 

vinted
Zdroj: Screenshot/Vierka

Čo teda robiť a ako sa podobným situáciám vyhnúť? Základom je neposielať ďalšie fotografie a nereagovať na správy používateľov, ktorí sa ti čo i len trochu nezdajú. Pomôcť môže aj fotenie oblečenia bez tváre či osobných znakov a okamžité nahlásenie podozrivých účtov. Mnohé slovenské používateľky zvolili práve túto cestu. Jedna z nich sa však pri osobnom predaji ocitla až nebezpečne blízko situácie, ktorá sa mohla skončiť oveľa horšie.

vinted, uchylaci
Zdroj: Screenshot z Vintedu/Natália

Použité plienky

Pozor, nejde len o neškodné ‘creepy’ správy,“ upozorňuje jedna z respondentiek, Nikola. „Ľudia v diskusiách zverejňovali aj skúsenosti, keď im niekto písal s požiadavkou na fotky plienok – ideálne odfotených na deťoch, aby bolo vidieť, ako ‘sedia na zadku’. Objavovali sa aj ďalšie pochybné a znepokojujúce správy, ktoré už ďaleko presahujú hranice nevhodného flirtu.“

Zobraziť všetky
