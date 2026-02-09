Aj keď Jožko rád sedí vo svojom bagri a rekonštruuje stavby, nie je to jeho hlavný príjem. Spolu s rodinou sa venujú úplne iným veciam a jeho práca na týchto projektoch je skôr hobby.
Keď Jožko zistil, že luxusné dizajnové umývadlo, ktoré si vybrali do kúpeľne, by ich stálo 1 500 eur, prijal to ako výzvu. „Pozeral som videá, kde jeden pán v Česku vyrábal podobné umývadlo. Pozrel som si asi 20 – 30 videí, začal sledovať postupy na Instagrame, a nakoniec mi to prišlo celkom jednoduché. Povedal som si, keď to dokáže on, prečo by som to nezvládol aj ja? Veď to predsa nie je žiadna jadrová fyzika,“ hovorí pre Refresher.
To nie je jediná vec, na ktorej rodina ušetrila tisícky eur. Všetky premeny a projekty dokumentujú na Instagrame, kde sa jeho videá rýchlo stali virálnymi. Aj keď je na sieti aktívny len pol roka, jeho video o búraní starého domu má 2,6 miliónov zhliadnutí. „Robíte stavby na zákazku?,“ pýtajú sa ho v komentároch ľudia.
On však vraví, že nie je profesionál, ktorý by robil stavby na objednávku. Tým, čo robí, sa zaoberá predovšetkým preto, že ho to baví. Spolu s manželkou kúpili holobyt v Bratislave a svojpomocne ho premenili na dizajnové bývanie ako vystrihnuté z Pinterestu. Na začiatku využili služby architektky, ktorá im dobre poradila. Celý proces rekonštrukcie však zvládli vo dvojici. Majka mala na starosti estetický návrh a vizuál, on sa postaral o realizáciu celého projektu, vrátane dizajnového umývadla.
„Ak niekomu poradiť, tak samozrejme, ale zákazky naozaj neberiem. Keď sa ma niekto spýta, či by som im mohol spraviť umývadlo alebo kúpeľňu, určite by som to vedel, ale fakt nechcem, aby sa to stalo prácou. Chcem to mať ako voľný čas, ktorý ma baví. Nemám v pláne sa tým živiť.“
„Robiť veci na zákazky neplánujem.“ Nie je to škoda?
Jožko, pôvodom z Krupiny, sa presťahoval do Bratislavy za vysokou školou. Keď však začal zarábať dobré peniaze na brigádach, rozhodol sa školu opustiť a venovať sa práci, ktorá ho viac napĺňala. Dnes sa venuje rodine a rodinnému podnikaniu.
So svojou manželkou vedú reštauráciu v Bratislave, ktorá im poskytuje stabilný príjem už od roku 2016. Okrem toho majú penzión na strednom Slovensku, ktorý začali prevádzkovať v rokoch 2018 – 2019. „To nie je primárne zdroj živobytia. Ak to niečo zarobí, snažíme sa to investovať naspäť.“ Aj haciendu Napoli postavil vlastnými rukami.
Celý proces sa začal, keď mal 25 rokov, a kúpil si túto stavbu ako darček k narodeninám s víziou, že z nej vytvorí ubytovanie. „Vtedy som nemal ani tušenie, čo všetko to bude obnášať. Ale plán bol jasný. Spravím to sám. Realita však ukázala, že mnohé veci, ktoré som vtedy robil, som neskôr musel opravovať, pretože som ich nezvládol správne. Vtedy som ešte ani nepoznal svoju manželku, takže väčšinu práce som robil sám alebo s otcom.“
