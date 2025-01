David hodiny umieral pod Mount Everestom: prešlo okolo neho takmer 40 horolezcov, ale žiadny mu nepomohol

Ostrieľaný britský horolezec David Sharp bol odhodlaný pokoriť Mount Everest na vlastnú päsť, bez spoločnosti iných dobrodruhov a dostatočného vybavenia, čo sa mu stalo osudným.

„Tam hore nikdy nie si sama. Všade sú horolezci,“ ubezpečil David Sharp svoju ustráchanú matku krátko predtým, ako vycestoval do Himalájí, aby zdolal najvyšší vrch sveta. Ostrieľaný britský horolezec bol odhodlaný pokoriť Mount Everest na vlastnú päsť, bez spoločnosti iných dobrodruhov a dostatočného vybavenia, čo sa mu stalo osudným.

Na svoju poslednú expedíciu David vyrazil 13. mája 2006. Dodnes nie je jasné, či vôbec dorazil do cieľa, alebo zmrzol skôr, ako stihol vyliezť na štít hory. Tak či tak, jeho príbeh vyvoláva množstvo kontroverzie. Zatiaľ čo pomaly zomieral, totiž okolo neho prešlo minimálne štyridsať ďalších horolezcov, no žiadny z nich mu nepomohol. Nechali ho napospas osudu.

Hodiny sa David pasoval s nedostatkom kyslíka a neľútostným mrazom, kvôli ktorému mu postupne odumierali časti tela. Keď na muža 15. mája natrafili horolezci ochotní mu pomôcť, jeho tvár už bola čierna ako uhlie a z mihalníc mu trčali cencúle. Bolo už neskoro.

David sa pridal ku ďalším dvom stovkám horolezcom, ktorých telá zostali zakonzervované mrazom na najvyššom vrchu sveta. Dobrodruhom dnes slúžia už len ako temné míľniky lemujúce kľukatú cestu na vrchol a pripomienka, že život každého z nich je neskutočne krehký.

Expedícia „existus“

Predtým ako David Sharp 27. marca 2006 vycestoval do Tibetu s cieľom pokoriť najvyšší vrch sveta, musel ubezpečiť svoju mamu, že sa domov vráti v poriadku. Bol skúsený horolezec, ktorý už zdolal viaceré nebezpečné hory, o čom veľmi dobre vedela, no napriek tomu sa pred každou expedíciou o svojho syna neskutočne bála, píše Independent.

Davidovi jeden z jeho horolezeckých kolegov poradil, aby so sebou na vrchol neťahal ťažké fľaše s kyslíkom, lebo ho to vraj „iba spomalí a zbytočne unaví“. Hoci v minulosti už viacerí horolezci zomreli na Mount Evereste práve preto, že so sebou nemali dostatok kyslíka, Sharp dal na radu svojho známeho a zbalil si len dve kyslíkové fľaše. Bolo to od neho trúfalé, keďže si horolezci štandardne na túto expedíciu brali minimálne štyri.

David sa cez spoločnosť Asian Trekking zapojil do medzinárodnej expedície Everest, ktorej sa zúčastnilo ďalších trinásť nezávislých horolezcov. Zatiaľ čo expedície pre skupiny majú svojho vodcu, ktorý im poskytuje podporu v extrémnych výškach, nezávislí horolezci sú na všetko sami. Je len na nich kedy vyrazia z tábora, kde zastanú, aby si odpočinuli a ako vyriešia svoje problémy.

Jediné, čo Davidovi spoločnosť poskytla, bolo povolenie na výstup, cestovné víza do Tibetu, zásoby kyslíka, dopravu, jedlo a ubytovanie v kempe nachádzajúcom sa vo výške približne 6340 metrov nad morom, píše Endorfeen.

Hoci služby, ktoré poskytovala spoločnosť, by sme mohli opísať len ako „nutné minimum“, Sharpovi to vyhovovalo. Na vrchol chcel totiž vyliezť sám – vlastným tempom. V minulosti sa práve z tohto dôvodu odmietol zúčastniť skupinovej expedície, ktorú organizoval jeho kamarát.

Horolezec si z vlastného presvedčenia tiež zaumienil, že vysielačku použije len v krajinnej núdzi. Na rozdiel od ostatných horolezcov s táborom počas výstupu nekomunikoval.

Sharp sa najskôr ubytoval v základom tábore, kde strávil päť dní, aby sa aklimatizoval na mrazy a redší vzduch. Neskoro v noci 13. mája vyrazil do jedného z vyššie položených táborov.