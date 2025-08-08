Brouillard nie je len auto, je to umenie a pocta histórii Bugatti — jedinečné vozidlo, ktoré spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
Bugatti predstavilo Brouillard, prvé jedinečné vozidlo z novej divízie Solitaire, ktorá sa zameriava na výrobu iba dvoch unikátnych hyperáut ročne. Táto ultra-exkluzívna sekcia vytvára len naozaj výnimočné modely pre vybraných zákazníkov s príbehom, nielen na základe ceny.
Čo prináša táto novinka?
Brouillard, čo vo francúzštine znamená „hmla“, bol objednaný dlhoročným fanúšikom značky, ktorý vlastní nielen automobily Bugatti, ale aj nábytok Carloa Bugattiho a bronzové sochy Rembrandta Bugattiho. Tento hypercar je poctou zakladateľovi Ettoremu Bugattimu a jeho obľúbenému plnokrvníkovi — koňovi, ktorý bol natoľko inteligentný, že dokázal otvoriť vlastnú stajňu pomocou mechanizmu navrhnutého priamo Ettorem.
Vozidlo stojí na platforme W16, rovnako ako Chiron, no dizajnovo čerpá inšpiráciu z modelov Tourbillon a La Voiture Noire, pričom predná časť minimalizuje čelný odpor. Svetlá, okná a línia karosérie pripomínajú elegantné prvky posledného unikátneho Bugatti La Voiture Noire, zatiaľ čo zadné svetlá vychádzajú z roadsteru Mistral. Veľké nasávacie otvory na streche a stohované výfuky zase odkazujú na typické prvky Bugatti s motorom W16, najmä model Centodieci.
Zelená farba karosérie je netradičná, keďže Bugatti je známe svojou modrou farbou, no zelená má svoju históriu — zelený Bugatti Type 35B vyhral prvý Monaco Grand Prix a 400. Chiron bol dokončený v odhalenom zelenom karbóne.
Interiér je luxusný a plný detailov. Použité sú látky z Paríža s tartanovým vzorom a vyšívanými koňmi na dverách a opierkach. Volant má ručne tkané tartanové úchyty, čo pôsobí netradične, ale štýlovo. Zelený karbón je kombinovaný s hliníkom, ktorý je použitý na volante, stredovej konzole a prepínačoch. Najväčším skvostom je však radiaca páka vyfrézovaná z jedného kusu hliníka so skleneným detailom a ručne vyrezávaným motívom koňa.