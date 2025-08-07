Hudobný festival Okey Leto Poprad museli organizátori zrušiť.
Hudobný festival Okey Leto 2025 sa nakoniec neuskutoční, informovali jeho organizátori prostredníctvom oficiálneho vyjadrenia na Facebooku.
Dôvodom je rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade, ktorý od 1. augusta 2025 zakázal predaj nebaleného jedla a nápojov na podujatiach kvôli šíreniu vírusovej hepatitídy typu A, ktorá sa momentálne šíri v celom regióne.
Festival sa mal konať 23. augusta, no pre šíriacu nákazu sa jeho konanie ruší. Aj keď festival ako taký by mohol formálne prebehnúť, bez možnosti podávať občerstvenie či nápoje by stratil kľúčovú časť atmosféry, najmä gastro zónu a čapované nápoje ako pivo či kofola. Na popradskom letisku mali vystúpiť mená ako napríklad Kali, Peter Pann, Majself či Horkýže Slíže.
„Po dnešnom telefonáte na RÚVZ v Poprade nám potvrdili, že to platí bez výnimky na všetky akcie, teda aj na Okey Leto. Je nám to naozaj veľmi ľúto, ale my to bohužiaľ nijak neovplyvníme, musíme to len rešpektovať,“ vyjadrili sa organizátori na Facebooku.
Organizátori informovali, že všetky zakúpené vstupenky budú v plnej výške preplatené prostredníctvom predajnej siete Ticketportal.