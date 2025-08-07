Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. augusta 2025 o 12:44
Čas čítania 0:41
Sofia Angušová

Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy

Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy
Zdroj: Fb /@OKEY LETO Poprad
ZAUJÍMAVOSTI FESTIVALY HUDBA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hudobný festival Okey Leto Poprad museli organizátori zrušiť.

Hudobný festival Okey Leto 2025 sa nakoniec neuskutoční, informovali jeho organizátori prostredníctvom oficiálneho vyjadrenia na Facebooku.

Dôvodom je rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade, ktorý od 1. augusta 2025 zakázal predaj nebaleného jedla a nápojov na podujatiach kvôli šíreniu vírusovej hepatitídy typu A, ktorá sa momentálne šíri v celom regióne.

Odporúčané
Cítiš sa v dave ľudí zle? Psychologička radí, ako zvládnuť úzkosť na festivale Cítiš sa v dave ľudí zle? Psychologička radí, ako zvládnuť úzkosť na festivale 6. augusta 2025 o 17:00

Festival sa mal konať 23. augusta, no pre šíriacu nákazu sa jeho konanie ruší. Aj keď festival ako taký by mohol formálne prebehnúť, bez možnosti podávať občerstvenie či nápoje by stratil kľúčovú časť atmosféry, najmä gastro zónu a čapované nápoje ako pivo či kofola. Na popradskom letisku mali vystúpiť mená ako napríklad Kali, Peter Pann, Majself či Horkýže Slíže.

Odporúčané
KVÍZ: Vieš kto napísal Pýchu a predsudok či Tisícročnú včelu? Over svoje znalosti zo stredoškolskej literatúry KVÍZ: Vieš kto napísal Pýchu a predsudok či Tisícročnú včelu? Over svoje znalosti zo stredoškolskej literatúry 5. augusta 2025 o 11:00

„Po dnešnom telefonáte na RÚVZ v Poprade nám potvrdili, že to platí bez výnimky na všetky akcie, teda aj na Okey Leto. Je nám to naozaj veľmi ľúto, ale my to bohužiaľ nijak neovplyvníme, musíme to len rešpektovať,“ vyjadrili sa organizátori na Facebooku.

Organizátori informovali, že všetky zakúpené vstupenky budú v plnej výške preplatené prostredníctvom predajnej siete Ticketportal.

Anketa:
Mal/-a si v pláne ísť?
Áno, mrzí ma to.
Nie, nepoznám ho.
Nechodím na festivaly.
Áno, mrzí ma to.
0 %
Nie, nepoznám ho.
100 %
Nechodím na festivaly.
0 %
Odporúčané
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur 7. augusta 2025 o 12:01
Odporúčané
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia 7. augusta 2025 o 11:14
Odporúčané
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov 7. augusta 2025 o 8:51
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FESTIVALY HUDBA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Fb /@OKEY LETO Poprad
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
refresher+
Odporúčané
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
pred 2 dňami
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
pred 2 hodinami
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
dnes o 07:00
Tomáš Sitkey: Dnes môže byť influencer každý, nároky sú nízke. Sláva už nie je tým, čím bývala (#TBH s Hanou)
Sponzorovaný obsah
Tomáš Sitkey: Dnes môže byť influencer každý, nároky sú nízke. Sláva už nie je tým, čím bývala (#TBH s Hanou)
28. 7. 2025 11:00
Storky
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Pamela Anderson a Liam Neeson tvoria nový pár: Zaľúbili sa na pľaci
Nová kolekcia Louis Vuitton mieša luxus s uniformnou estetikou
Známy český fitness influencer sa oženil. Zablahoželal mu aj Rytmus
Marek Fašiang odhalil novú priateľku. Pridal spoločnú fotku zo svadby z Toskánsk...
V Bratislave je estetické pilates štúdio ako z Pinterestu. Toto všetko sme v ňom...
Sponzorovaný obsah
Tate McRae a The Kid LAROI naznačili, že sa rozišli. Potvrdil to symbolický odka...
Hororová séria TO - Vitajte v Derry odhaľuje jednu z najväčších záhad série
Z počítačovej hry na obrazovky. Zo slávnej strieľačky sa stáva televízny seriál
Lifestyle news
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy pred 37 minútami
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur pred hodinou
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia pred 2 hodinami
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD) pred 2 hodinami
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste pred 3 hodinami
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov dnes o 08:51
Premiér Švédska odhalil, že sa denne radí s ChatGPT. Pýta si jeho názor pri tvorbe rozhodnutí dnes o 08:06
Nominácie na ocenenia MTV sú známe: Najväčšie šance na výhru má zatiaľ Lady Gaga včera o 18:48
Staré fotky Biancy Censori šokujú internet. Mnohí tvrdia, že za jej zmenou stojí Kanye West včera o 17:50
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Donald Trump USA Polícia SR
Viac
17-ročná Slovenska pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
pred 16 minútami
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
pred 48 minútami
Vodič prekročil rýchlosť v obci viac ako dvojnásobne. Na mieste zaplatil pokutu 800 eur
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
refresher+
Odporúčané
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
pred 2 dňami
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
V spolupráci
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
včera o 14:00
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur
pred hodinou
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
včera o 16:26
Oblička za vstupenku na festival: Švédsky Way Out West ponúka lístok za darovanie orgánu
Oblička za vstupenku na festival: Švédsky Way Out West ponúka lístok za darovanie orgánu
včera o 10:07
Tehotnú manželku bývalej hviezdy NBA napadol žralok. Stalo sa to len niekoľko metrov od pláže
Tehotnú manželku bývalej hviezdy NBA napadol žralok. Stalo sa to len niekoľko metrov od pláže
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
dnes o 07:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Boli sme na otváračke novej remeselnej pekárne vo Vydrici. Prevádzka Kruh si pripravila špeciálne chuťovky
31. 7. 2025 9:59
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Filmy
pred 3 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 3 dňami
AUGUST na Netflixe: Wednesday je späť, zaspomínaš si na detstvo s Rýchlo a zbesilo a objavíš nové animáky na dlhé letné večery
30. 7. 2025 16:00
Tom Holland je späť ako Spider-Man. V prvých záberoch odhalil, ako vyzerá nový ikonický kostým
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
refresher+
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
pred 2 hodinami
Známa fashion loverka zhodnotila obľúbené kúsky Bianky Rumanovej či Krištofa Králika
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
pred 2 hodinami
Hľadáme redaktora/ku na sociálno-ekonomické témy pre Refresher News
Hľadáme redaktora/ku na sociálno-ekonomické témy pre Refresher News
pred 3 hodinami
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
včera o 15:45
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 3 dňami
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
včera o 16:26
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 3 dňami
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 2 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Odporúčané
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Späť
Zdieľať
Diskusia