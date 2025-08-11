Majiteľ siete hamburgerových reštaurácií s tematikou Donalda Trumpa v Texase čelí deportácii po tom, čo ho zadržali imigračné úrady pod velením prezidenta.
Roland Mehrez Beainy, 28-ročný podnikateľ z Libanonu a zakladateľ siete reštaurácií Trump Burger, čelí deportácii po tom, čo ho zadržal americký imigračný a colný úrad (ICE). Jeho prípad sa rýchlo stal symbolickým aj preto, že otvorene podporuje prezidenta Donalda Trumpa a venoval časť ziskov svojej značky na jeho kampaň, píše The Guardian.
Beainy prišiel do USA v roku 2019 ako neimigračný návštevník a podľa úradov mal krajinu opustiť najneskôr 12. februára 2024. Tvrdí, že sa oženil a požiadal o legalizáciu pobytu, no podľa Ministerstva vnútornej bezpečnosti neexistujú dôkazy, že by počas manželstva žil so svojou manželkou.
ICE ho zatklo 16. mája 2025, čo je takmer presne päť rokov po otvorení jeho prvej prevádzky v Bellville, v čase, keď sa značka Trump Burger už rozšírila do ďalších miest vrátane Houstonu. Reštaurácie sú známe výrazným dizajnom s Trumpovou tematikou a satirickým menu namiereným proti jeho politickým oponentom. Jeho imigračné pojednávanie je predbežne naplánované na 18. novembra.
Hovorca ICE potvrdil, že Beainy je súčasťou prísnejšieho postupu aktuálnej Trumpovej administratívy voči nelegálnemu pobytu, ktorý platí „bez ohľadu na to, akú reštauráciu vlastníte alebo aké máte politické presvedčenie“.
Značka Trump Burger napriek kontroverziám získala verných fanúšikov. Beainy v minulosti uviedol, že čelil výhražným telefonátom aj pokusom o zastrašovanie, no projekt nevzdal. V roku 2022 dokonca povedal, že dúfa, že Trump jeho reštauráciu osobne navštívi.
V najbližších dňoch sa rozhodne, či Beainymu pomôže jeho politická lojalita a verejná podpora prezidenta, alebo sa stane ďalším príkladom tvrdého prístupu amerických úradov k imigrácii bez výnimiek.