Nové ceny už platia pre všetkých nových používateľov.

Hudobná streamovacia služba Spotify oznámila celosvetové zdraženie svojich prémiových tarifov, ktoré začne platiť od septembra. Týka sa to aj Slovenska a Česka. Zvýšenie cien prichádza v čase, keď firma čelí rastúcim nákladom, no zároveň pokračuje v investíciách do nových funkcií a obsahu.

Najväčšiu zmenu pocítia používatelia tarifu Individual, ktorý zdražuje o 1 euro z pôvodných 10,99 € na 11,99 € mesačne. Podobne stúpnu aj ceny ostatných balíčkov.

Nové ceny začínajú platiť okamžite pre nových zákazníkov, existujúcim používateľom sa premietnu až od nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Spotify sľubuje, že všetci predplatitelia budú o zmene vopred informovaní e-mailom.

Zvýšenie cien je súčasťou širšej stratégie spoločnosti. Okrem hudby Spotify rozširuje svoju ponuku o audioknihy, krátke videá a vylepšené AI funkcie pre tvorbu playlistov. Ako informuje Euronews, napriek slabším finančným výsledkom z konca júla zaznamenali akcie Spotify po oznámení o zdražení nárast o viac než 6 %, pričom od začiatku roka vzrástli takmer o 50 %. Spotify má momentálne takmer 700 miliónov používateľov po celom svete.