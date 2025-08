Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD)

Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?

Ako je na tom s Líviou a Solym?

Party Shore Slovensko má za sebou svoju prvú sériu a diváci na Voyo mohli sledovať divoké večierky, opité drámy a vzťahové prekvapenia. Po skončení šou ti prinášame rozhovory s účastníkmi, ktorí prezradia, čo sa vo vile naozaj dialo. Tentokrát sme sa rozprávali s Izabellou.

Izabella nám porozprávala, odkiaľ pochádza, čomu sa venuje a prečo sa rozhodla ísť do takejto extrémnej reality šou. Povedala aj, ako reagovali jej rodičia a ako sa sama vyrovnávala s kritikou. V rozhovore sme prešli jej pôsobenie vo vile – od konfliktov s Líviou, cez sexuálne scény so Solym, až po trojku, ktorá vyvolala obrovský ohlas. Ľutuje niečo? Je pravda, že Filip je s Líviou, Luis s Viky alebo že niektoré vzťahy po šou pokračovali?

Izabella si z Party Shore odnáša silné zážitky, niekoľko priateľstiev a množstvo skúseností. Prezradila, či by išla do takejto šou znova a aké sú jej plány do budúcna.