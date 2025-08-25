Lula Almaksus, známa na Instagrame ako @llnzz, oznámila, že končí s influencingom ako svojou hlavnou prácou.
Lula oficiálne končí s influencingom. O téme prehovorila už minulý týždeň na Markíza Media Party, no teraz sa k téme vrátila na svojom instagramovom profile. Okrem práce influencerky má taktiež vlastný e-shop a kaviareň v Bratislave.
Lula na svojom Instagrame oznámila, že po ôsmich rokoch končí s prácou, ktorá ju primárne živila. Už vyše mesiaca na svoj profil pridáva minimum spoluprác, pričom práve v spoluprácach podľa nej tkvie podstata práce influencera.
Aj keď na sociálnych sieťach neprestáva byť aktívna, priznala, že mala pocit, akoby strácala chuť robiť túto prácu – išla jej totiž až príliš ľahko. Podľa Luly influencer nie je niekto, kto niekoho ovplyvňuje, ale ten, kto robí influence marketing, z ktorého plynú peniaze a ďalšie spolupráce.
Zverila sa, že za osem rokov mala len veľmi málo dní voľna a v tomto bode by sa radšej naplno venovala svojmu podnikaniu než práci influencerky. Dodala tiež, že túto prácu začala doslova neznášať, a preto sa rozhodla vystúpiť zo „zdanlivo nekonečného kruhu“.
Zároveň však priznala, že si vďaka influencingu zarobila nemalé peniaze, čo jej rozhodovanie určite neuľahčilo. Do budúcna by sa už nechcela riadiť tým, čo prináša views, peniaze alebo čo je práve trendy. Na záver dodala, že influencing nie je jej peak.