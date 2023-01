Influencerka Lula Almaksus: Jeden muž mi na Onlyfans chcel posielať peniaze len tak. Dovtedy ma otravoval, až mi poslal 250 eur

„Istý fast fashion reťazec prišiel s takmer totožným dizajnom čapíc, ktoré som minulý rok predstavila v kolekcii, a nik nečakal, že s nimi prídem aj tento rok. A zdá sa, že ani Gate. Dali ich do predaja bez toho, aby ma niekto z nich kontaktoval, a ja som sa to dozvedela úplnou náhodou. Očividne som však urobila taký dobrý dizajn, že ho teraz veľká značka predáva po Európe (smiech),“ hovorí influencerka Lucia Almaksus.

Lula sa prvýkrát dostala do povedomia ako účastníčka ôsmej série reality šou Farma. Chopila sa príležitosti a rozbehla úspešnú kariéru. Na Instagrame pôsobí pod prezývkou @llnzz už niekoľko rokov, aktuálne má na sociálnej sieti takmer 160-tisíc followerov. Okrem toho sa venuje aj svojej módnej a kozmetickej značke, moderuje rannú šou v rádiu a ako aktivistka nedávno kandidovala v komunálnych voľbách.

V rozhovore s Lulou sa dozvieš, aký trapas sa jej podaril vo vysielaní v rádiu, ako sa pozerá na kritiku relácie Tri prasiatka, ktorú moderujú jej kolegovia, kvôli čomu si založila Onlyfans a prečo ho po mesiaci vymazala, kvôli čomu chcela vstúpiť do komunálnej politiky, ako vníma obvinenia bývalého starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého alebo ako sa s odstupom času pozerá na spor s influencerkou Biankou Rumanovou.

Zdroj: Lucia „Lula“ Almaksus archív

Koncom roka 2022 si odštartovala svoju moderátorskú premiéru v rannej šou rádia Europa 2. Skonštatovala si vtedy, že pre teba bude náročné vstávať každý deň o pol piatej ráno. Ako si si na to zvykla po pár mesiacoch?

Priznám sa, nebolo jednoduché si na to zvyknúť. Doteraz som si na to úplne nezvykla, pretože mám okrem rádia mnoho ďalších priorít, ktorým sa počas dňa venujem. Nie som len moderátorka a nie je to môj primárny džob. Aktuálne preto diskutujeme o tom, že vzhľadom na to, že som side-kick moderátorka a nie hlavná, budem mať tie hodiny trochu prispôsobené a nebudem tam počas celého vysielania šou. Dohadujeme sa na tom, aby všetky strany boli spokojné, pretože ma to tam strašne baví a chcem to robiť.

Bola to pre teba výzva? Mala si predtým stres?

Obrovský. Počas prvých vysielaní mi hodinky namerali pulz na úrovni 120 úderov za minútu. Alebo som sa zabrbtala tak, že mi až stuhla sánka a jazyk a nevedela som ním pohnúť (smiech). Často som sa dokonca pristihla pri tom, že to neviem udýchať.

Z improvizácie som nemala stres, ale paradoxne niečo čítať, ako napríklad dopravný servis alebo počasie. No postupne ten stres opadal a dnes sa tam cítim úplne komfortne, sedím v štúdiu s vyloženými nohami a rozprávam, akoby ma počúvala len moja mama.

Stal sa ti už počas vysielania nejaký trapas alebo ti neúmyselne ušlo nejaké expresívne slovo?

Vyslovene vulgarizmus nie, ale raz som v nejakom kontexte povedala hovno. S tým, našťastie, problém nebol. Ale v tom momente som si ani neuvedomila, čo som povedala. Až potom som sa zamyslela, že som to vôbec nemusela povedať. A nejaké brbty, to je klasika, ale to sa deje všetkým moderátorom, aj tým ostrieľaným. Aspoň takto si to ospravedlňujem (smiech).

Zdroj: Lucia „Lula“ Almaksus archív

Rannú šou moderuješ spoločne s Oliverom Oswaldom a Samuelom Procházkom, ktorí stoja aj za šou Tri prasiatka. Ty sama si bola ešte pred džobom v rádiu hostkou v tejto relácii. Ako sa pozeráš na kritiku okolo nej? Napríklad pre ten vibrátor použitý počas vysielania s onlyfansovou modelkou Dory.

Priznám sa, že túto kritiku som ani nezaregistrovala. Vo všeobecnosti sa vyhýbam čítaniu komentárov na sociálnych sieťach. Ale keď si spomenul príklad s tou Dory, tak áno, to už pre mňa bolo cez čiaru. Ale práve o tom tá šou je. Že chalani občas chodia aj za čiaru a riešia pikantné témy.

