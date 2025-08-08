Mnohé ženy nosia podprsenku každý deň a väčšina sa zhodne, že to často nie je najpríjemnejšia súčasť outfitu. No podľa odborníkov môže ísť o viac než len otázku pohodlia.
Ako píše New York Post, Bree McKeen, zakladateľka značky Evelyn & Bobbie, upozorňuje, že aj nevhodne zvolená podprsenka môže mať negatívny vplyv na fyzické aj psychické zdravie a spôsobiť množstvo komplikácií.
Jedným z hlavných a najbežnejších problémov je nerovnomerné rozloženie hmotnosti. Prsia môžu vážiť od pol kila až po tri kilá na jednu stranu - najmä pri väčších veľkostiach. Ak podprsenka neposkytuje dostatočnú oporu, váha sa prenáša na ramená a krk, čo môže viesť k bolestiam chrbta, hlavy, zlej držbe tela a dokonca k posunom chrbtice. McKeen, ktorá má sama veľkosť 34G, opisuje vlastné skúsenosti s dlhodobým diskomfortom, ktorý ju nakoniec priviedol k vývoju alternatív bez kostíc.
Ďalším častým problémom sú príliš úzke ramienka. Tie môžu tlačiť na nervy vedúce z krku až do rúk a spôsobovať tŕpnutie či dokonca ostrú bolesť. Problém nastáva práve vtedy, keď si mnohé ženy ani neuvedomujú, že príčina bolesti ich rúk, ramien či krčnej chrbtice môže byť práve v ich podprsenke.
Zdravotné riziká sa týkajú aj obmedzovania lymfatického systému. Tesné podprsenky s kosticami môžu stláčať tkanivo v okolí pŕs a podpazušia, čo môže sťažovať odtok lymfy. Hoci výskum v tejto oblasti ešte nie je úplne jednoznačný, McKeen upozorňuje, že lymfatický tok je kľúčový pre detoxikáciu tkanív a celkové zdravie. Práve preto lekári po operáciách často odporúčajú podprsenky bez kostíc. McKeen sa pýta: „Prečo ich teda nenosiť aj bežne?“
Niektoré podprsenky môžu navyše obsahovať látky, ktoré dráždia pokožku alebo sú dokonca toxické. Ide napríklad o latex, nikel, spandex alebo Bisfenol A (BPA) - chemikáliu, ktorá sa spája s hormonálnymi poruchami, obezitou či astmou. Podľa správy z roku 2022 vystavovali niektoré športové podprsenky ženy až 22-násobne vyššiemu množstvu BPA, než je považované za bezpečné.
McKeen tiež upozorňuje na psychologický aspekt. „Keď vás niečo celý deň tlačí, zarezáva sa vám do tela alebo vám pripomína, že nezapadáte do nejakého ideálu, má to emocionálny vplyv,“ hovorí. Bolesti a diskomfort môžu podľa štúdií znižovať sebavedomie a zvyšovať úzkosť, najmä ak ide o každodenný zážitok.
A ktorá podprsenka je najproblematickejšia?
„Bohužiaľ, stále je to tá, ktorú nám roky predávajú ako zlatý štandard - klasická push-upka s kosticou,“ hovorí McKeen. Tento štýl tlačí prsia do neprirodzenej polohy, stláča lymfatické dráhy a vytvára tlak na citlivé oblasti pod prsiami. Často vedie k podráždeniu kože, jazvám, bolesti a dlhodobému nepohodliu.
Značka Evelyn & Bobbie, ktorú McKeen založila, preto vyvíja podprsenky bez kostíc a s patentovaným systémom podpory. Ako hovorí: „Naša misia je väčšia než len vyrábať podprsenky - ide o to, aby sa ženy vo svojom tele cítili dobre každý deň.“