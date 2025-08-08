Kategórie
dnes 8. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 1:40
Zdenka Hvolková

Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky

Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
Zdroj: H&M
MÓDA MÓDNE ZNAČKY ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
Mnohé ženy nosia podprsenku každý deň a väčšina sa zhodne, že to často nie je najpríjemnejšia súčasť outfitu. No podľa odborníkov môže ísť o viac než len otázku pohodlia.

Ako píše New York Post, Bree McKeen, zakladateľka značky Evelyn & Bobbie, upozorňuje, že aj nevhodne zvolená podprsenka môže mať negatívny vplyv na fyzické aj psychické zdravie a spôsobiť množstvo komplikácií.

Jedným z hlavných a najbežnejších problémov je nerovnomerné rozloženie hmotnosti. Prsia môžu vážiť od pol kila až po tri kilá na jednu stranu - najmä pri väčších veľkostiach. Ak podprsenka neposkytuje dostatočnú oporu, váha sa prenáša na ramená a krk, čo môže viesť k bolestiam chrbta, hlavy, zlej držbe tela a dokonca k posunom chrbtice. McKeen, ktorá má sama veľkosť 34G, opisuje vlastné skúsenosti s dlhodobým diskomfortom, ktorý ju nakoniec priviedol k vývoju alternatív bez kostíc.

podprsenka prsa
Zdroj: RawPixel/volně k užití

Ďalším častým problémom sú príliš úzke ramienka. Tie môžu tlačiť na nervy vedúce z krku až do rúk a spôsobovať tŕpnutie či dokonca ostrú bolesť. Problém nastáva práve vtedy, keď si mnohé ženy ani neuvedomujú, že príčina bolesti ich rúk, ramien či krčnej chrbtice môže byť práve v ich podprsenke.

Zdravotné riziká sa týkajú aj obmedzovania lymfatického systému. Tesné podprsenky s kosticami môžu stláčať tkanivo v okolí pŕs a podpazušia, čo môže sťažovať odtok lymfy. Hoci výskum v tejto oblasti ešte nie je úplne jednoznačný, McKeen upozorňuje, že lymfatický tok je kľúčový pre detoxikáciu tkanív a celkové zdravie. Práve preto lekári po operáciách často odporúčajú podprsenky bez kostíc. McKeen sa pýta: „Prečo ich teda nenosiť aj bežne?“

Známa americká podnikateľka a hviezda reality show Kim Kardashian prekvapila najnovším kúskom svojej značky SKIMS - podprsenkou s prepichnutými bradavkami. Fanúšikovia si myslia, že sa podprsenka stane letným hitom.
Známa americká podnikateľka a hviezda reality show Kim Kardashian prekvapila najnovším kúskom svojej značky SKIMS - podprsenkou s prepichnutými bradavkami. Fanúšikovia si myslia, že sa podprsenka stane letným hitom. Zdroj: Instagram / @skims

Niektoré podprsenky môžu navyše obsahovať látky, ktoré dráždia pokožku alebo sú dokonca toxické. Ide napríklad o latex, nikel, spandex alebo Bisfenol A (BPA) - chemikáliu, ktorá sa spája s hormonálnymi poruchami, obezitou či astmou. Podľa správy z roku 2022 vystavovali niektoré športové podprsenky ženy až 22-násobne vyššiemu množstvu BPA, než je považované za bezpečné.

McKeen tiež upozorňuje na psychologický aspekt. „Keď vás niečo celý deň tlačí, zarezáva sa vám do tela alebo vám pripomína, že nezapadáte do nejakého ideálu, má to emocionálny vplyv,“ hovorí. Bolesti a diskomfort môžu podľa štúdií znižovať sebavedomie a zvyšovať úzkosť, najmä ak ide o každodenný zážitok.

A ktorá podprsenka je najproblematickejšia?

„Bohužiaľ, stále je to tá, ktorú nám roky predávajú ako zlatý štandard - klasická push-upka s kosticou,“ hovorí McKeen. Tento štýl tlačí prsia do neprirodzenej polohy, stláča lymfatické dráhy a vytvára tlak na citlivé oblasti pod prsiami. Často vedie k podráždeniu kože, jazvám, bolesti a dlhodobému nepohodliu.

Značka Evelyn & Bobbie, ktorú McKeen založila, preto vyvíja podprsenky bez kostíc a s patentovaným systémom podpory. Ako hovorí: „Naša misia je väčšia než len vyrábať podprsenky - ide o to, aby sa ženy vo svojom tele cítili dobre každý deň.“

MÓDA MÓDNE ZNAČKY ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: H&M
Všetko
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc
pred 3 hodinami
August je bohatý na skvelé tenisky. Tieto modely od Pharrella, Rihanny či END. budeš chcieť do zbierky
August je bohatý na skvelé tenisky. Tieto modely od Pharrella, Rihanny či END. budeš chcieť do zbierky
pred 2 dňami
Vogue opäť hľadá nové tváre. Začína sa globálny casting modeliek, šancu máš aj ty
Vogue opäť hľadá nové tváre. Začína sa globálny casting modeliek, šancu máš aj ty
4. 8. 2025 19:12
ZARA dostala stopku za „príliš chudé“ modelky. Úrady jej reklamy označili za nezodpovedné a stiahli ich
ZARA dostala stopku za „príliš chudé“ modelky. Úrady jej reklamy označili za nezodpovedné a stiahli ich
pred 2 dňami
Steal the Style: Buď hot ako fashion daddy Pedro Pascal. Takto napodobníš jeho štýl
V spolupráci
Steal the Style: Buď hot ako fashion daddy Pedro Pascal. Takto napodobníš jeho štýl
3. 8. 2025 11:00
Slovenky a Češky, ktoré živí móda, predviedli HOT outfity. Zaboduješ s nimi v uliciach aj plážovom bare
Slovenky a Češky, ktoré živí móda, predviedli HOT outfity. Zaboduješ s nimi v uliciach aj plážovom bare
4. 8. 2025 11:00
