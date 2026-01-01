Emily z „Emily in Paris“ opäť ohúrila štýlom. Jeden z jej outfitov stál viac ako 3 500 €
Seriál Emily in Paris si získal srdcia divákov nielen vďaka deju, ale aj dokonalému štýlu postáv. Hlavná hrdinka Emily je známa svojimi nápaditými a odvážnymi outfitmi, ktoré sú pre mnohé fanúšičky inšpiráciou. Poľská influencerka Basia Kaszuba preskúmala, koľko stáli niektoré z jej outfitov najnovšej série.
Zelená extravagancia à la Emily
V prvom outfite Emily stavila na výraznú farebnosť a luxusné značky. Základ tvorila pruhovaná ruffle polo košeľa od značky Sébline za 380 eur, ktorú doplnilo zelené pruhované sako rovnakej značky v hodnote 785 eur. K základu hlavná postava zvolila vzorované zelené šortky od Claudie Pierlot za 175 eur.
Celý look skompletizovali zelené baleríny od Francesca Russa za 795 eur, praktická kabelka značky Francesca Bellavita za 300 eur a ešte aj shopper kabelka od Call It By Your Name za 200 eur. Ako alternatívu k pohodlným balerínkam si Emily do práce priniesla aj zelené platformy Aquazzura v cene približne 820 eur. Celková cena jedného jediného outfitu sa tak vyšplhala na približne 3 455 eur.
Romantika a malé čierne
V ďalších obrazoch sa objavila v dvoch kontrastných lookoch. Vo výrazných kvetinových šatách od značky Bernadette, ktorých cena sa pohybuje okolo 680 eur, a nadčasových „malých čiernych“ od značky Marc Jacobs za necelých 300 eur. Druhý styling doplnila statement kabelkou značky Sotevy za 1 290 eur a elegantnými lodičkami Aquazzura v hodnote 795 eur, ktoré outfitu dodali sofistikovaný nádych.