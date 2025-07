"The Mountain" prekonal takmer dekádu starý rekord.

Islandský reprezentant v silovom trojboji Hafþór Björnsson, ktorý sa preslávil hlavne postavou The Mountain (Hora) v seriáli Game of Thrones (Hra o tróny), prekonal svetový rekord v mŕtvom ťahu. Samotná kovová tyč sa prehýbala, ale on nakoniec zdvihol neuveriteľných 505 kilogramov. Pre predstavu, toľko približne váži dospelý kôň alebo záhradný traktor John Deere X739.

Rekord sa mu podarilo prekonať na sobotňajšom turnaji Eisenhart Black, ktorý sa konal v Nemecku. „505 kg SVETOVÝ REKORD! História sa opakuje,“ napísal Björnsson na platforme X.

Hercovi sa podarilo prekonať takmer desať rokov starý rekord Eddieho Halla, ktorý vtedy zdvihol 500 kilogramov na majstrovstvách sveta v roku 2016.

505 kg SVETOVÝ REKORD! História sa opäť zapísala pic.twitter.com/sEsS7CWVGC - Hafþór J Björnsson (@ThorBjornsson_) 27. júla 2025

Björnsson stvárňoval rolu The Mountain od roku 2014 počas piatich sérií až do poslednej ôsmej. Zaujímavé je, že predtým nemal žiadnu skúsenosť s herectvom. Podľa rozhovoru pre CNBC ho producenti našli na súťaži vo vzpieraní a poslali mu správu na Facebooku. „Keď som správu dostal, prečítal som si ju a ani som neodpovedal, pretože som si myslel, že je to len vtip,“ povedal v rozhovore.

Teraz sa pripravuje na World Strongman Championship, ktorý sa tento rok uskutoční v septembri v Utilita Arena Birmingham v Anglicku. Okrem toho ho však ešte uvidíme aj v ďalšom filme. Pripravuje sa totiž na svoju ďalšiu úlohu, tentokrát na záporáka Goat Mana z pripravovaného filmu Masters of the Universe. Film príde na filmové plátna 5. júna 2026.