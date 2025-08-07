Kategórie
dnes 7. augusta 2025 o 20:14
Čas čítania 2:16
Ondřej Jarůšek

Oktagon sa vracia na legendárnu pražskú Štvanicu. Uvidíš české hviezdy, zápasy o státisíce a boj o titul

Oktagon sa vracia na legendárnu pražskú Štvanicu. Uvidíš české hviezdy, zápasy o státisíce a boj o titul
ŠPORT OKTAGON OKTAGON MMA
V sobotu 9. augusta sa na pražskú Štvanicu vráti bojová organizácia Oktagon MMA, ktorá sa za roky svojej existencie zapísala do sŕdc nespočetného množstva miestnych fanúšikov. Tí majú teraz možnosť opäť zažiť atmosféru napínavých súbojov pod holým nebom.

Turnaj Oktagon 74 ponúkne celkovo 10 súbojov vrátane jedného zápasu o opasok šampiónov. V akcii uvidíš niekoľko zvučných mien a uskutoční sa aj pokračovanie Tipsport Gamechanger, v ktorom sa medzi bojovníkov rozdelí milión eur.

Súboje o milióny korún pokračujú

Českú pôdu bude hájiť nová hviezda organizácie Dominik Humburger, ktorý sa po poslednom bláznivom súboji so Samuelom Krištofičom postaví proti šampiónovi v submisii Markovi Hulmeovi. Ten sa vezie na vlne piatich víťazstiev v rade.

oktagon 70
Zdroj: OKTAGON MMA

Jedným z veľkých favoritov bude poľský veterán UFC Krzysztof Jotko, ktorý v najprestížnejšej organizácii sveta bojuje už takmer 10 rokov. Teraz sa stretne so Slovákom Markom Mazúchom, ktorého do boja poslali fanúšikovia svojimi hlasmi v role takzvaného „lucky losera“. Napriek obrovským skúsenostiam si Poliak bude musieť dávať pozor na jeho drvivé háky.

Chýbať nebude ani bývalý dočasný šampión Piotr Wawrzyniak, ktorý naposledy knock-outoval spomínaného Marka Mazucha. Jeho súperom bude Hojat Khajevand, ktorý svoje posledné dva zápasy ukončil expresne v prvom kole.

Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Editor
Všetky články
Kontakt: [email protected]
