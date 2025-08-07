V sobotu 9. augusta sa na pražskú Štvanicu vráti bojová organizácia Oktagon MMA, ktorá sa za roky svojej existencie zapísala do sŕdc nespočetného množstva miestnych fanúšikov. Tí majú teraz možnosť opäť zažiť atmosféru napínavých súbojov pod holým nebom.
Turnaj Oktagon 74 ponúkne celkovo 10 súbojov vrátane jedného zápasu o opasok šampiónov. V akcii uvidíš niekoľko zvučných mien a uskutoční sa aj pokračovanie Tipsport Gamechanger, v ktorom sa medzi bojovníkov rozdelí milión eur.
Súboje o milióny korún pokračujú
Českú pôdu bude hájiť nová hviezda organizácie Dominik Humburger, ktorý sa po poslednom bláznivom súboji so Samuelom Krištofičom postaví proti šampiónovi v submisii Markovi Hulmeovi. Ten sa vezie na vlne piatich víťazstiev v rade.
Jedným z veľkých favoritov bude poľský veterán UFC Krzysztof Jotko, ktorý v najprestížnejšej organizácii sveta bojuje už takmer 10 rokov. Teraz sa stretne so Slovákom Markom Mazúchom, ktorého do boja poslali fanúšikovia svojimi hlasmi v role takzvaného „lucky losera“. Napriek obrovským skúsenostiam si Poliak bude musieť dávať pozor na jeho drvivé háky.
Chýbať nebude ani bývalý dočasný šampión Piotr Wawrzyniak, ktorý naposledy knock-outoval spomínaného Marka Mazucha. Jeho súperom bude Hojat Khajevand, ktorý svoje posledné dva zápasy ukončil expresne v prvom kole.
Hlavný prípravný zápas a posledný zo štvrťfinálových súbojov ovládne šampión strednej váhy Kerim Engizek. Turecko-nemecká megahviezda kosí jedného súpera za druhým a neokúsila chuť porážky už 10-krát. Pripomenúť sa mu to pokúsi bývalý dvojnásobný šampión Cage Warriors Mick Stanton.
Neporazená mamička v titulovom zápase
O hlavný trhák nabitého galavečera sa postará najlepšia slovenská bojovníčka Lucia Szabová, neporazená bojovníčka s bilanciou 9-0, ktorej vo svetovom rebríčku Fightmatrix v bantamovej váhe patrí 22. miesto - naopak, jej súperka, šampiónka Cecilie Bolanderová, je na 67. priečke.
Szabovej prezývka „Silent Killer“ dokonale vystihuje jej kontrastnú osobnosť - tichá a usmievavá 26-ročná mamička, ktorá v klietke nepozná zľutovanie a sedem zo svojich deviatich súperiek ukončila pred limitom.
Víťazka 4. sezóny súťaže Oktagon: Výzvy sa po materskej prestávke a narodení syna Dragana vrátila vo veľkom štýle - po 32 mesiacoch vlani submisiou ukončila poľskú súperku a potvrdila, že je späť vo vrcholnej forme. Odvtedy pridala ďalšie dve víťazstvá. Teraz má pred sebou najväčšiu výzvu - zápas o titul v bantamovej váhe a šancu stať sa prvou slovenskou šampiónkou organizácie.
Šampiónka z krajiny, kde sú turnaje MMA zakázané
Ženskej bantamovej váhe momentálne vládne Cecilia Bolanderová, ktorá už po piatich zápasoch medzi profesionálkami dosiahla zlato v oktagone. Mnohí nórskej bojovníčke predpovedajú hviezdnu budúcnosť. A to aj napriek tomu, že v jej rodnej krajine je MMA zakázané.
Nórsko zatiaľ MMA neuznáva ako regulárny profesionálny šport, ale napríklad s boxom tento problém nemá. Zápasníci a bojovníci môžu v Nórsku trénovať, ale nesmú organizovať profesionálne zápasy MMA. Bolanderová však verí, že sa jej podarí dosiahuť aj úspešnú kariéru a potom nórski politici začnú brať MMA vážne.
V minulosti účinkovala aj v nórskej reality šou Vinnerschkalle, kde spolu s ďalšími deviatimi súťažiacimi čelila náročným výzvam týkajúcim sa tradičných nórskych športov. Miluje aj nórske uniformy a rada si ich oblieka pri každej možnej príležitosti.
Česko vs. Poľsko
Jedným z najočakávanejších zápasov bude aj súboj Radka Roušala, ktorý rád burcuje fanúšikov svojimi nezvyčajnými vystúpeniami v rôznych kostýmoch, ako je napríklad mäsiarska zástera alebo väzenská uniforma s putami. Na podujatiach ho podporuje aj jeho partnerka Nela Slováková.
Naposledy Roušal zaznamenal svoje prvé ukončenie v MMA v Karlových Varoch, keď v druhom kole ukončil svojho poľského súpera Karola Kutylu údermi na spodok. Získal tým cenný skalp, ale zároveň si vyslúžil aj nepriateľov - Kutyłov tímový kolega Hamerski okamžite vyzval "Ruchyho", aby sa pomstil za svojho kamaráta. A práve na tento duel sa môžeš tešiť na Štvanici.
Nižšie si môžeš pozrieť kompletnú zápasovú kartu.