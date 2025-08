Bernie Ecclestone sa vyjadril na adresu Hamiltona.

Lewis Hamilton je jedným z najúspešnejších jazdcov v histórii Formuly 1. Množstvo víťazstiev z neho urobilo legendu tohto športu. Len minulý rok dokonca presedlal z Mercedesu do Ferrari, čo sa považovalo za obrovský úspech v jeho kariére. Hamilton má s nimi zmluvu do konca sezóny 2027.

Napriek tomu, že Lewis stále patrí medzi popredných jazdcov, jeho výkony v aktuálnej sezóne neodpovedajú očakávaniam, ktoré sú na neho kladené. Bývalý šéf Formuly 1, Bernie Ecclestone, nedávno vyjadril svoj názor, že by Hamilton mal vážne uvažovať o ukončení svojej kariéry, informuje Mirror.

Podľa Ecclestona už Hamilton nie je schopný jazdiť na úrovni, ktorá by zodpovedala jeho statusu a histórii, a pokračovanie v pretekoch by mohlo byť rizikom pre jeho fyzické aj psychické zdravie.

„Lewis je unavený. Robí to, čo robí, už odjakživa. Potrebuje si od toho definitívne oddýchnuť, úplne sa zresetovať, aby mohol robiť niečo úplne iné. Možno si to nemyslí, ale čoskoro si zvykne robiť iné veci mimo motoristického športu,“ uviedol Ecclestone s tým, že to jazdec „mal urobiť už dávno.“

Neskôr tiež zdôraznil, že Hamiltonova aktuálna forma neodráža jeho skutočný potenciál a nie je fér ani voči tímu Ferrari, ani voči samotnému jazdcovi, ktorý by si mohol poškodiť svoju legendárnu reputáciu. V tejto súvislosti upozornil na to, že niekedy je lepšie odísť v pravý čas a zanechať za sebou odkaz ako vzor úspechu, než pokračovať bez žiarivých výsledkov.

Tento názor vyvolal v paddocku i medzi fanúšikmi rôzne reakcie, pričom niektorí súhlasia, že Hamilton by mohol zvážiť odstup, zatiaľ čo iní veria, že legenda Formuly 1 ešte nemá svoju kariéru ukončenú a stále môže prekvapiť.