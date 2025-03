Podľa správy technického delegáta jazdci nesplnili predpísané technické normy.

Na Veľkej cene Číny došlo k dramatickému zvratu, keď Lewis Hamilton a Charles Leclerc boli diskvalifikovaní pre technické porušenia na ich vozidlách. Po pretekoch sa ukázalo, že zadný sklzový blok na Hamiltonovom Ferrari bol tenší, než požadujú technické predpisy, čo znamenalo automatickú diskvalifikáciu.

Rovnako aj Leclerc a Pierre Gasly stratili svoje výsledky po tom, ako boli ich autá Ferrari a Alpine označené za podváhové počas kontrol po pretekoch.

Leclerc, ktorý došiel do cieľa na piatom mieste, a Gasly, ktorý tesne minul prvý bod sezóny pre Alpine s 11. miestom, tak prišli o svoje umiestnenia. Komisári rozhodli o ich diskvalifikácii na základe porušenia článku 4.1 Technických predpisov, ktoré sa týkajú minimálnej hmotnosti vozidiel 800 kilogramov.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1)

Rana po víťazstve

Pre Hamiltona, ktorý deň pred Veľkou cenou Číny vyhral sobotný šprint, boli nedeľné preteky v Šanghaji náročné. Po kontakte s Leclercom v prvej zákrute a trápení so stratou tempa sa mu podarilo dokončiť preteky na šiestom mieste, no po následnej diskvalifikácii prišiel o výsledok aj on.

„Po pretekoch správa technického delegáta uviedla, že keď sa po Veľkej cene kontrolovalo opotrebovanie sklznice Hamiltonovho auta, zistilo sa, že najzadnejšia sklznica je tenšia ako minimálna požadovaná hrúbka 9 mm, čo znamená, že záležitosť bola podrobená športovým komisárom,“ informuje tím Formuly 1.

Pilot Formuly 1 Lewis Hamilton sa stal ambasádorom značky Dior. Sedemnásobný šampión, známy aj pre svoj záujem o módu, spolupracoval s kreatívny riaditeľom Diora Kim Jonesom na návrhu kolekcie oblečenia a doplnkov. Zdroj: Mark Thompson/Getty Images

Prečítaj si aj tieto články: