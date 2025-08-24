Pridaj sa do klubu REFRESHER+
V tomto dieli obľúbenej dating šou prinášame dávku prekvapenia, zábavy aj neľahkých rozhodnutí.
Čo by si robil/a ty, keby počas rande zistil/a, že pred tebou sedia dvaja muži?
Túto otázku si Maca nemusela pokladať, pretože si to vyskúšala na vlastnej koži. Na druhej strane stola ju čakali sympatickí Samuel a Honza.
Podobné Menučko sme tu ešte nemali a môžeme ti zaručiť, že sa z neho oplatí vidieť každú sekundu.
Zisti, koho si Marcela v polovici rande vybrala, a či toto rozhodnutie na konci neoľutovala.