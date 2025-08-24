Kategórie
dnes 24. augusta 2025 o 13:30
Čas čítania 0:16
Petra Nižnanská

Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár?

Ďalšie videá
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? 13. 8. 2025 18:00
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty 7. 8. 2025 11:02
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel 26. 7. 2025 8:03
Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba 17. 7. 2025 18:00
Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť 11. 7. 2025 10:05
Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra 10. 7. 2025 17:00
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich 26. 6. 2025 13:00
Toto sme v Menučku ešte nemali. Rande Kláry a Radima skončilo predčasne Toto sme v Menučku ešte nemali. Rande Kláry a Radima skončilo predčasne 21. 6. 2025 14:30
Otestovali sme najhoršie a najlepšie hodnotené prevádzky s Bum Bo Nam Bom. Prvé miesto nás prekvapilo Otestovali sme najhoršie a najlepšie hodnotené prevádzky s Bum Bo Nam Bom. Prvé miesto nás prekvapilo 19. 6. 2025 17:00
Nová šou „Nekecaj a cvič“ preverí formu Radka Urbanyaka. Kedy uvidíme fotku s novou priateľkou? Nová šou „Nekecaj a cvič“ preverí formu Radka Urbanyaka. Kedy uvidíme fotku s novou priateľkou? 19. 6. 2025 15:00

V tomto dieli obľúbenej dating šou prinášame dávku prekvapenia, zábavy aj neľahkých rozhodnutí.

Čo by si robil/a ty, keby počas rande zistil/a, že pred tebou sedia dvaja muži?

Túto otázku si Maca nemusela pokladať, pretože si to vyskúšala na vlastnej koži. Na druhej strane stola ju čakali sympatickí Samuel a Honza. 

Podobné Menučko sme tu ešte nemali a môžeme ti zaručiť, že sa z neho oplatí vidieť každú sekundu. 

Zisti, koho si Marcela v polovici rande vybrala, a či toto rozhodnutie na konci neoľutovala. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Petra Nižnanská
Petra Nižnanská
Production Manager
Všetky články
Náhľadový obrázok: refresher sk
