K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO

Záhadný objekt zo vzdialeného vesmíru práve prechádza našou slnečnou sústavou a vedci sa nevedia zhodnúť na tom, čo vlastne je.
Izraelsko-americký astrofyzik Avi Loeb z Harvardu, známy svojimi kontroverznými teóriami, tvrdí, že záhadný medzihviezdny objekt 3I/ATLAS, ktorý práve prechádza našou slnečnou sústavou, by mohol byť kozmickou loďou s jadrovým pohonom. Túto teóriu však viacerí odborníci odmietajú a zatiaľ nebola vedecky potvrdená.
Loeb poukazuje na to, že objekt podľa snímok z Hubbleovho teleskopu vyžaruje vlastné svetlo – nie za sebou, ako je bežné pri kométach, ale pred sebou. To podľa neho naznačuje umelý zdroj energie, informuje Daily Mail.
Astrofyzik zároveň upozorňuje na neobvyklú dráhu objektu, ktorý má preletieť blízko Venuše, Marsu a Jupitera. Pravdepodobnosť, že by sa takáto trajektória vyskytla náhodou, odhaduje na menej než 0,005 percenta. Podľa neho to môže znamenať, že objekt bol „navrhnutý“ alebo že jeho dráha bola zvolená neznámou inteligenciou.
Mnohí vedci však tieto tvrdenia odmietajú. oxfordský astronóm Chris Lintott označil špekulácie o umelej povahe objektu za „nezmysel“ a zdôraznil, že väčšina astronómov považuje 3I/ATLAS za kométu podobnú tej, ktorá preletela našou sústavou v roku 2019. Aj investigatívny novinár Ross Coulthart kritizoval Loeba za to, že jeho teórie sú „nafúknuté“ a nemajú dostatok dôkazov.
Objekt sa najviac priblíži k Zemi 17. decembra 2025 a následne našu slnečnú sústavu opustí začiatkom roka 2026. Loeb však tvrdí, že kým sa tak stane, treba ho intenzívne sledovať a nevylučovať ani netradičné vysvetlenia.