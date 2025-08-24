Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. augusta 2025 o 11:25
Čas čítania 0:51
Barbora Fábryová

K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO

K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
Zdroj: Unsplash / Federico Beccari
ZAHRANIČIE SPRÁVY ZO SVETA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Záhadný objekt zo vzdialeného vesmíru práve prechádza našou slnečnou sústavou a vedci sa nevedia zhodnúť na tom, čo vlastne je.

Izraelsko-americký astrofyzik Avi Loeb z Harvardu, známy svojimi kontroverznými teóriami, tvrdí, že záhadný medzihviezdny objekt 3I/ATLAS, ktorý práve prechádza našou slnečnou sústavou, by mohol byť kozmickou loďou s jadrovým pohonom. Túto teóriu však viacerí odborníci odmietajú a zatiaľ nebola vedecky potvrdená. 

Loeb poukazuje na to, že objekt podľa snímok z Hubbleovho teleskopu vyžaruje vlastné svetlo – nie za sebou, ako je bežné pri kométach, ale pred sebou. To podľa neho naznačuje umelý zdroj energie, informuje Daily Mail.

Astrofyzik zároveň upozorňuje na neobvyklú dráhu objektu, ktorý má preletieť blízko Venuše, Marsu a Jupitera. Pravdepodobnosť, že by sa takáto trajektória vyskytla náhodou, odhaduje na menej než 0,005 percenta. Podľa neho to môže znamenať, že objekt bol „navrhnutý“ alebo že jeho dráha bola zvolená neznámou inteligenciou.

Mnohí vedci však tieto tvrdenia odmietajú. oxfordský astronóm Chris Lintott označil špekulácie o umelej povahe objektu za „nezmysel“ a zdôraznil, že väčšina astronómov považuje 3I/ATLAS za kométu podobnú tej, ktorá preletela našou sústavou v roku 2019. Aj investigatívny novinár Ross Coulthart kritizoval Loeba za to, že jeho teórie sú „nafúknuté“ a nemajú dostatok dôkazov.

Objekt sa najviac priblíži k Zemi 17. decembra 2025 a následne našu slnečnú sústavu opustí začiatkom roka 2026. Loeb však tvrdí, že kým sa tak stane, treba ho intenzívne sledovať a nevylučovať ani netradičné vysvetlenia.

Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko 22. augusta 2025 o 7:00
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor) Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor) 23. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor) Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor) 22. augusta 2025 o 17:00
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
SPRÁVY ZO SVETA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash / Federico Beccari
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
pred 4 dňami
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
Sponzorovaný obsah
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
pred 3 dňami
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 2 dňami
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
včera o 17:00
Storky
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lifestyle news
Ďalšie klubové MS sa uskutočnia v lete 2029. Katar vypadol z hry pred 37 minútami
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO pred 2 hodinami
Obaja bratia Menendezovci ostávajú za mrežami. Súd zamietol aj Lyleovo prepustenie včera o 13:23
Gastro ikona Zdeněk Pohlreich chystá svoju vlastnú kuchársku šou. Vysielať ju bude na YouTube včera o 08:43
Známa česká influencerka Nykki prehovorila o zväčšení pŕs. Na Instagrame prezradila detaily operácie včera o 07:28
Muskova AI zverejnila státisíce súkromných chatov. Ľudia hľadali návody na výrobu drog či spáchanie atentátu pred 2 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“ pred 2 dňami
Separ čelí kritike. Tvrdil, že v západnej Európe je fašizmus, no na Slovensku sa cez peniaze a kontakty dá všetko pred 2 dňami
Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať pred 2 dňami
Nákupné maniačky sa vracajú. Novou kritičkou bude Zuzana Plačková pred 2 dňami
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Školstvo Vysoké Tatry
Viac
Polícia pátra po 16-ročnej Zoji z Oravy. Naposledy ju videli na námestí v Dolnom Kubíne
pred 14 minútami
FOTO: V Tatrách nasnežilo. Na turistike si daj pozor
pred 51 minútami
V Ružinove zomrel muž po páde z nemocničného balkóna
pred hodinou
Viac z Gastro Všetko
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Ľudia
pred 2 hodinami
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
pred 2 hodinami
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
20. 8. 2025 12:42
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00
Viac z Refresher Všetko
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
včera o 17:00
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
pred 2 dňami
Obaja bratia Menendezovci ostávajú za mrežami. Súd zamietol aj Lyleovo prepustenie
včera o 13:23

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár?
refresher+
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár?
pred 15 minútami
V tomto dieli obľúbenej dating šou prinášame dávku prekvapenia, zábavy aj neľahkých rozhodnutí.
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
pred 2 hodinami
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
V spolupráci
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
pred 3 hodinami
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
včera o 17:00
Peniaze ovplyvňujú vzťahy aj intimitu. Tretina ľudí sa kvôli ich nedostatku vyhýba randeniu, štvrtina zanedbáva sex
PR správa
Peniaze ovplyvňujú vzťahy aj intimitu. Tretina ľudí sa kvôli ich nedostatku vyhýba randeniu, štvrtina zanedbáva sex
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 2 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
pred 2 dňami
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
včera o 17:00
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
pred 2 dňami
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
pred 2 hodinami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 2 dňami
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
pred 2 dňami
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
pred 2 dňami
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 2 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia