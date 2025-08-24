Kategórie
dnes 24. augusta 2025 o 16:00
Čas čítania 3:40
Richard Balog

OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej

OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
Zdroj: Instagram/@yzomandias, jankasla
MÓDA REFRESHER OUTFITY OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY
Pozri si TOP 10 outfitov z posledných týždňov.

Slovenské a české hviezdy sociálnych sietí, šoubiznisu či rapovej scény privítali horúce letné teploty vo veľkom štýle. Za posledné týždne predviedli outfity ako vystrihnuté z módnych magazínov, pričom na svojom zovňajšku ani jednotlivých kusoch oblečenia či doplnkoch rozhodne nešetria, o čom sa presvedčíš nižšie.

Dobrý imidž je v odvetví zábavného priemyslu dôležitý. Pozri sa, čo si v posledných týždňoch obliekli Dara Rolins, Yzomandias, Bé Hà Nguyenová, Janka Slačková alebo Dalyb.

P. S. Pozri si aj zoznam najaktuálnejších módnych trendov a kúskov, ktoré potrebuješ v šatníku na tohtoročné leto aj ako nosiť ľanové košele a boat shoes namiesto tričiek a tenisiek.

Ak ťa zaujíma móda a baví ťa sledovať outfity domácich a zahraničných osobností, no aj náhodné fity z ulice a eventov, nezabudni dať odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la fresh módne kombinácie, ktoré ťa inšpirujú.
Dalyb

Nie je žiadnou novinkou, že Dalyb patrí medzi slovenských raperov s najlepším módnym vkusom, o čom nás presvedčil aj počas svojej dovolenky v Barcelone.

Do miestnych ulíc vyšiel v HOT outfite, ktorý tvoril dres tímu FC Barcelona v spolupráci so značkou Nocta s menom Dalyba na chrbte, svetlomodré baggy džínsy s dierami, opasok so zvieracím motívom a retiazkou, tenisky Asics Gel-Kayano 14 s metalickými detailmi, ružovo-sivá šiltovka a séria šperkov na rukách aj krku.

Dalyb
Zdroj: Instagram/@dalybhahacrew

Majk Spirit 

Slovenskú rapovú scénu zastupuje v článku taktiež Majk Spirit, ktorý sa v posledných mesiacoch okrem hudby venuje aj rozhovorom so známymi osobnosťami z rôznych sfér vrátane zábavného priemyslu.

Na fotografii nižšie má oblečený minimalistický čierny outfit, ktorý doplnil o luxusné švajčiarske hodinky so zeleným náramkom z dielní Audemars Piguet a tenisky Dior B27. Sme radi, že člen skupiny H16 našiel svoj vlastný štýl, ktorý nás častokrát veľmi baví. 

Majk Spirit
Zdroj: Instagram/@majkspirit

David Luu

Jeden z najsledovanejších českých youtuberov David Luu má k móde veľmi blízko a vďaka spolupráci s online obchodom Footshop nás pravidelne zásobuje fresh outfitmi ako na fotografii nižšie.

Basic biele tričko s krátkymi rukávmi zladil so sivými džínsovými šortkami v širokom strihu od značky Dime, ikonickými teniskami Nike Air Force 1 Low v bielom vyhotovení a šiltovkou TwoJeys. Vzhľad doladil šperkami a švajčiarskymi hodinkami Rolex, ktorých zbierku pravidelne rozširuje o výnimočné kúsky. 

David Luu
Zdroj: Instagram/@realdavidluu
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
MÓDA REFRESHER OUTFITY OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: Instagram
Náhľadový obrázok: Instagram/@yzomandias, jankasla
