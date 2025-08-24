Pozri si TOP 10 outfitov z posledných týždňov.
Slovenské a české hviezdy sociálnych sietí, šoubiznisu či rapovej scény privítali horúce letné teploty vo veľkom štýle. Za posledné týždne predviedli outfity ako vystrihnuté z módnych magazínov, pričom na svojom zovňajšku ani jednotlivých kusoch oblečenia či doplnkoch rozhodne nešetria, o čom sa presvedčíš nižšie.
Dobrý imidž je v odvetví zábavného priemyslu dôležitý. Pozri sa, čo si v posledných týždňoch obliekli Dara Rolins, Yzomandias, Bé Hà Nguyenová, Janka Slačková alebo Dalyb.
Dalyb
Nie je žiadnou novinkou, že Dalyb patrí medzi slovenských raperov s najlepším módnym vkusom, o čom nás presvedčil aj počas svojej dovolenky v Barcelone.
Do miestnych ulíc vyšiel v HOT outfite, ktorý tvoril dres tímu FC Barcelona v spolupráci so značkou Nocta s menom Dalyba na chrbte, svetlomodré baggy džínsy s dierami, opasok so zvieracím motívom a retiazkou, tenisky Asics Gel-Kayano 14 s metalickými detailmi, ružovo-sivá šiltovka a séria šperkov na rukách aj krku.
Majk Spirit
Slovenskú rapovú scénu zastupuje v článku taktiež Majk Spirit, ktorý sa v posledných mesiacoch okrem hudby venuje aj rozhovorom so známymi osobnosťami z rôznych sfér vrátane zábavného priemyslu.
Na fotografii nižšie má oblečený minimalistický čierny outfit, ktorý doplnil o luxusné švajčiarske hodinky so zeleným náramkom z dielní Audemars Piguet a tenisky Dior B27. Sme radi, že člen skupiny H16 našiel svoj vlastný štýl, ktorý nás častokrát veľmi baví.
David Luu
Jeden z najsledovanejších českých youtuberov David Luu má k móde veľmi blízko a vďaka spolupráci s online obchodom Footshop nás pravidelne zásobuje fresh outfitmi ako na fotografii nižšie.
Basic biele tričko s krátkymi rukávmi zladil so sivými džínsovými šortkami v širokom strihu od značky Dime, ikonickými teniskami Nike Air Force 1 Low v bielom vyhotovení a šiltovkou TwoJeys. Vzhľad doladil šperkami a švajčiarskymi hodinkami Rolex, ktorých zbierku pravidelne rozširuje o výnimočné kúsky.