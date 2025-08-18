Ktorý z týchto tekutých zázrakov rozšíri tvoju zbierku?
Kvalitný parfum môže byť tvojou tajnou zbraňou a v prípade, že aktuálne hľadáš novú vôňu, s ktorou zaujmeš, tento článok je ako stvorený pre teba. Vybrali sme TOP 10 parfumov na koniec leta a začiatok jesene od najlepších niche značiek ako Diptyque, Le Labo, Maison Francis Kurkdjian či Frederic Malle.
Ak si chceš dopriať výnimočnú starostlivosť o svoju pokožku, veríme, že v zozname nájdeš svojho favorita. Nezabudni na to, že dve až tri streknutia sú úplne postačujúce, aby si zaujal/-a každého, kto okolo teba prejde.
Pigmentarium Brutal
Úvod zoznamu patrí českému parfumérskemu domu Pigmentarium, ktorý založil Tomáš Ric v roku 2018 a odvtedy predstavil viacero atraktívnych vôní. Najnovšie nás oslovil parfum s názvom Brutal, ktorý je silný, temný a ponúka hĺbku.
Parfum v sebe ukrýva vôňu čerstvo pomletej čiernej kávy, tabaku, kvetov pomarančovníka, tuberózy, ylang-ylangu, ale aj ambry a santalového dreva. Ide o ideálnu unisex voľbu počas prvých jesenných dní, kedy klesnú teploty a príde „obdobie“ dažďov.
Flakón s charakteristickým dreveným vrchnákom a minimalistickým dizajnom s objemom 50 mililitrov nájdeš v online obchode značky za 140 eur. Ak chceš parfum Pigmentarium Brutal najprv otestovať na vlastnej koži, navštív obchod Renesancia v centre Bratislavy.
Diptyque Do Son
Z Prahy smerujeme do Paríža, v ktorom má sídlo značka Diptyque s bohatou históriou v oblasti výroby niche parfumov – medzi najpopulárnejšie patrí vôňa Do Son.
Ide o elegantnú kvetinovú vôňu, ktorá je inšpirovaná spomienkami na detstvo vo Vietname jedného zo zakladateľov značky. Unisex parfum spája sviežu a opojnú tuberózu s jazmínom, pižmom a kvetom pomarančovníka, vďaka čomu je perfektný na prechodné obdobie medzi letom a jeseňou.
Ak ťa parfumová voda Diptyque Do Son zaujala, nádherný flakón s čierno-bielou grafikou, ktorá odkazuje na spomínaný Vietnam, a objemom 75 mililitrov nájdeš v online obchode značky za 170 eur.
Diptyque Eau de Minthé
Pri parížskom parfumérskom dome Diptyque chvíľu zostaneme vďaka vôni, ktorá je inšpirovaná gréckym mýtom o nymfe Minthé a ponúka sviežosť v kombinácii s výraznosťou.
Parfumová voda Diptyque Eau de Minthé je prevoňaná aromatickou mätou z Oregonu, ktorú podčiarkuje kvetinová sviežosť muškátu. Tím majstrov parfumérov obe zložky vybral zámerne, pretože zdieľajú niektoré vonné molekuly. Hĺbku dodáva kompozícii pačuli, ktoré zároveň zjemňuje prenikavosť mäty a muškátu.
Flakón s objemom 50 mililitrov tohto tekutého zázraku pre mužov aj ženy, za ktorého vôňou sa otočí každý okoloidúci, je v predaji v online obchode značky za 170 eur. Obchod Diptyque nájdeš v Prahe.
Maison Francis Kurkdjian Kurky
Pozornosť si zaslúži aj najnovšie dielo parfuméra Francisa Kurkdjiana pod hlavičkou vlastnej rovnomennej značky. Vôňa s názvom Kurky (odkaz na tvorcovu prezývku v detstve) vznikla z túžby prebudiť detskú bezstarostnosť a nadšenie ukryté hlboko v každom z nás.
Kompozícia parfumovej vody je hravá – šťavnatá explózia tutti-frutti pripomína slnkom zaliate prázdniny, biele pižmo dodáva jemnosť a vzdušnosť, zatiaľ čo vanilka a santalové drevo zabezpečujú intenzitu a dlhú výdrž.
Unisex parfum Maison Francis Kurkdjian Kurky je vyladený do najmenších detailov a je návykový. Flakón s objemom 70 mililitrov nájdeš v online obchode značky za 185 eur. Spríjemni si záver tohtoročného leta.
Le Labo Thé Matcha 26
Vôňa, do ktorej sme sa v redakcii zamilovali takmer ihneď po prvom kontakte s pokožkou. Parfum Le Labo Thé Matcha 26 má sexepíl a šťavu.
Tóny čaju matcha prenikajú krémovými figami, ktoré uzemňujú jemnú drevitú vôňu vetiveru a cédru, a povznášajú zvodnú arómu horkého pomaranča. Le Labo Thé Matcha 26 je introvertná unisex vôňa, ktorá v sebe nesie vznešený pokoj. Nám robí spoločnosť počas leta, ale krok vedľa s ňou neurobíš ani v jesennej sezóne.
Podobne ako je matcha viac ako typický japonský nápoj, tak aj unisex parfum Le Labo Thé Matcha 26 je viac ako len vôňa. Vyskúšaj ju a neoľutuješ. Atraktívny flakón s objemom 50 mililitrov nájdeš v online obchode Ingredients za 223 eur.
Victoria Beckham Beauty Portofino ‘97
Victoria Beckham nie je len úspešná módna návrhárka, ale vo svojom portfóliu má tiež beauty líniu, ktorá nesie jej meno.
Parfum evokuje leto už podľa názvu — Portofino '97, čo odkazuje na nezabudnuteľné letné prázdniny, ktoré Victoria prežila v Taliansku pred takmer 30 rokmi. Vôňa vznikla v spolupráci s majstrom parfumérom menom Jérôme Épinette a ponúka sviežu kompozíciu morského vánku zahalenú kadidlom a jantárom s akordmi pačuli, pižma a vetiveru, ktorý podčiarkuje túžbu typickú pre „letné lásky“.
Parfum určený pre ženy Victoria Beckham Beauty Portofino ‘97 je dostupný v online obchode značky za 200 eur v 50 mililitrovej verzii. Zober si ho na dovolenku a zaži nezabudnuteľný romantický príbeh.
BDK Parfums Impadia
V zozname pokračujeme magickou vôňou BDK Parfums Impadia, ktorú namiešal parfumér Jordi Fernandez a predstavuje poctu záhradám v Paríži s množstvom krásnej architektúry.
Jeden z najzaujímavejších parfumov, ktoré sme v posledných mesiacoch vyskúšali, sa otvára sviežou vôňou mandarínky, hrušky a zázvoru, než sa rozpustí do zamatového srdca ruže so santalovým drevom a vanilkou v základe kompozície.
Vôňa BDK Parfums Impadia je žiarivá, rafinovaná a nezabudnuteľná a vhodná skôr pre ženy. Flakón s nádherným tvarom plným farieb a objemom 100 mililitrov je dostupný v online obchode Ingredients za 219 eur.
Byredo Alto Astral
Miesto v našom zozname si našla aj úplná novinka s rukopisom značky Byredo. Parfumová voda Alto Astral je esenciou pozitívnej energie a jej názov znamená v preklade z portugalčiny pocit radosti či dobrej nálady.
Vôňu otvárajú návykové tóny kokosu v kombinácii s iskrivými aldehydmi. Srdce tvorí kadidlo, jasmínové okvetné lístky a pižmo, zatiaľ čo v základe sa mieša teplé drevo so slanou ambrou, ktorá dodáva vôni výdrž. Stopa pozitívnej energie tak bude za tebou zostávať ešte dlho po odchode.
Unisex parfum Byredo Alto Astral nájdeš v 50 mililitrovej verzii v online obchode značky za 165 eur.
Frederic Malle Promise
Priestor venujeme taktiež parfumovej vode od značky Frederic Malle, ktorá je dielom uznávaného Dominiqueho Ropiona.
Skúsený majster parfumér pretavil pri tvorbe kompozície svoju lásku k vôňam Blízkeho východu do nezameniteľného parfumu s názvom Promise, ktorý je súčasťou kolekcie Desert Gems.
Poznávacím znamením parfumu je oud, ktorý Ropion zachytil v originálnej forme pomocou cypriolu (rastlina z Indie, pozn. redakcie) a doplnením vzácnych esencií tureckých a bulharských ruží. Vôňa je oslavou najsilnejších väzieb, ktoré môžu spojiť dvoch ľudí a vyvoláva neodolateľnú príťažlivosť. Vhodná je pre mužov aj ženy skôr počas sychravých jesenných dní, ale ak ti neprekážajú ťažšie parfumové vody ani počas leta, vyskúšaj ju hneď.
Elegantný flakón s objemom 50 mililitrov je k dispozícii v online obchode značky za 250 eur.
Creed Green Irish Tweed
Na koniec článku sme si nechali parfum Creed Green Irish Tweed, ktorý sme vyskúšali počas návštevy letiska v Nice, a odvtedy nosíme jeho vôňu v hlave.
Klasická mužská vôňa, ktorá evokuje zelené scenérie, sa otvára sviežimi tónmi bergamotu a citróna, ochladenými závanom mäty. Vrstvy povzbudivej pelargónie kontrastujú s upokojujúcou levanduľou, zatiaľ čo dubový mach a dreviny sa preplietajú v základe a zanechávajú jedinečný dojem.
Parfumovú vodu Creed Green Irish Tweed nájdeš v online obchode značky s bohatou tradíciou za 205 eur v prípade 50 mililitrovej verzie.