Oplatí sa minúť viac ako 300 eur za jeden pár tenisiek? Vyhotovenia v zozname ťa presvedčia o tom, že áno.

Dnes však opustíme vody klasických športových, respektíve lifestylových modelov s podpisom značiek Nike, Adidas Originals, New Balance či Asics a pozrieme sa na 10 najkrajších modelov v bielom vyhotovení z dielní módnych domov.

Segment luxusných tenisiek ponúka všetko, na čo si spomenieš, a záleží len na tom, aký štýl preferuješ a koľko eur si ochotný/-á minúť za jeden pár. Priprav sa na kúsky pre mužov aj ženy s cenou nad 300 eur, ktoré stoja za to.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Isabel Marant Beth

Francúzska návrhárka Isabel Marant pod hlavičkou rovnomennej značky predstavila v minulosti viacero atraktívnych a populárnych tenisiek. Najnovšie ponúka model s názvom Beth s nízkym strihom, ktorý je inšpirovaný tradičnými športovými siluetami z prostredia tenisových kurtov.

Tenisky Isabel Marant Beth sú vyrobené z prémiovej kože v bielej farbe a cez špicu sú lemované béžovým semišom. Stoja na odolnej gumovej podrážke, majú perforovanú štruktúru z bočných strán a nastaviteľné remienky VELCRO®, ktoré podporujú retro vzhľad. Podpis značky nájdeš na paneli na päte.

Atraktívny model stojí 340 eur v online obchode NET-A-PORTER a k dispozícii je tiež verzia s vybíjaným panelom na päte. Oba štýly sú v predaji v ženských veľkostiach.

Golden Goose Soul Star

Golden Goose je jednou z našich obľúbených značiek tenisiek, ktorá ponúka minimalistické modely v častokrát neprehliadnuteľných vyhotoveniach s vintage efektom.

Medzi cenovo najdostupnejšie štýly značky patrí model Soul Star, ktorý vychádza z estetiky 60. rokov minulého storočia a ponúka nadčasový mestský štýl v kombinácii s prémiovými materiálmi. Pár je vyrobený z nappovej kože a stojí na gumovej podrážke, ktorá je úmyselne mierne poškodená škrabancami a stopami, čo značka označuje ako „dokonalé nedokonalosti“. V tomto prípade dizajnéri dokonca vynechali aj charakteristické logo hviezdy.

Ak sa ti model Golden Goose Soul Star páči, priprav si 395 eur a navštív online obchod Golden Goose.

Common Projects BBall

Značka Common Projects so sídlom v New Yorku je synonymom pre minimalistickú luxusnú obuv, čo potvrdzuje od svojho vzniku v roku 2004.

V portfóliu Common Projects je množstvo atraktívnych modelov, ako napríklad Achilles alebo Retro Classic, avšak tentoraz sme do zoznamu vybrali štýl s názvom BBall, ktorý je inšpirovaný klasickou basketbalovou obuvou. Elegantno-športová silueta s charakteristickým číselným značením z vonkajšej strany je zahalená do panelov z hladkej a štruktúrovanej kože a je vyrobená v Taliansku.

Tenisky Common Projects BBall môžeš nosiť s obľúbenými džínsami, ale aj šortkami počas letnej sezóny. Cena je 465 eur v online obchode MR PORTER.

Bottega Veneta Explora

Na vlnu populárneho trendu „flat“ sneakers reaguje módny dom Bottega Veneta modelom s názvom Explora, ktorý má na rozdiel od konkurencie veľmi výraznú gumovú podrážku.

Novinka v produktovom portfóliu Bottega Veneta je vyrobená v Taliansku a má zvršok z kombinácie nylonu a semišu v bielo-sivej schéme. Podrážka, ktorá obopína celý obvod tenisiek, má charakteristický vzor Intreccio a tkanú etiketu s logom na jazyku. Tenisky majú nízky profil a sú pohodlné na celodenné nosenie.

Nájdeš ich v online obchode Bottega Veneta a cena je 850 eur. Bohužiaľ, väčšina veľkostí je vypredaná.

Miu Miu Tyre

Módny dom Miu Miu je v posledných sezónach na výslní, a to aj vďaka trendu nízkoprofilových tenisiek, ktorý začal prostredníctvom spolupráce so značkou New Balance.

Miuccia Prada, ktorá je kreatívnou riaditeľkou Miu Miu, však spoločne so svojím tímom navrhla aj vlastný model s názvom Tyre. Horúca novinka v ponuke spája eleganciu a športovú funkčnosť. Dynamická gumová podrážka, ktorá je pružná a odolná proti oderu, pripomína vzor na pneumatikách. Tenisky vyrobené z technickej tkaniny a semišu vyjadrujú odvážnu identitu a modernú preppy estetiku módneho domu. Logo Miu Miu nájdeš na etikete na jazyku, ale tiež na podrážke z vonkajšej strany.

Model Miu Miu Tyre kúpiš v online obchode za 850 eur.

Prada America's Cup Re-Nylon

Miuccia Prada spoločne s Rafom Simonsom tvoria nezastaviteľný kreatívny tandem, ktorý vrátil na pulty obchodov aj populárny model America's Cup.

Na rozdiel od originálneho vyhotovenia, ktoré je ponorené do lakovanej kože v rôznych farebných odtieňoch, je v tomto prípade ikonický model vyrobený z materiálu Re-Nylon v minimalistickej bielej schéme. Novinka má vďaka spojeniu funkčnosti a inovácií moderný charakter, ktorý dotvára ľahká podrážka a detail v podobe loga Prada Linea Rossa na zadnej časti gumovej podrážky.

Tenisky Prada America's Cup Re-Nylon sú v predaji v online obchode Prada za 970 eur. Ak si nie si istý/-á ich vzhľadom, navštív obchod vo Viedni alebo outlet v Parndorfe. Verzia z lakovanej kože je lacnejšia o približne 100 eur.

Chanel Trainers

Ak máš neobmedzený rozpočet, určite by si mal/-a zaostriť pozornosť na tenisky s logom Chanel, ktorých vzhľad nepodlieha času a kvalita spracovania je vysoká.

Spomedzi viacerých atraktívnych modelov sme do zoznamu vybrali jednoduchú športovú siluetu z kolekcie jar/leto 2025, ktorá stojí na pružnej gumovej podrážke s hrúbkou 10 milimetrov. Zvršok tenisiek je zahalený do elegantnej kombinácie mäkkej teľacej kože s rôznymi textúrami a semišu. Jedinými kontrastnými prvkami sú jazyk s nápisom Chanel a spodná časť podrážky v čiernej farbe.

Obuv je v predaji len v obchodoch Chanel, pričom najbližší z Bratislavy je vo Viedni. Cena je dostupná na vyžiadanie.

Dior D-Sketch

V zozname pokračujeme dvomi modelmi s podpisom módneho domu Dior. Prvý nesie názov D-Sketch a debutoval na prehliadke kolekcie jar/leto 2025, ktorú navrhol Kim Jones.

Novinka odráža charakteristickú retro športovú estetiku a je vyrobená z nylonu, respektíve teľacej kože v bielej farbe a béžového semišu. Tenisky majú dvojité šnurovanie, ktoré využíva tiež Miu Miu, a na bočných stranách je ručný podpis Christian Dior Paris. Sofistikované línie dopĺňa tenká podrážka z dvojfarebnej gumy.

Dodaj svojim každodenným outfitom couture vzhľad. Cena modelu Dior D-Sketch je 950 eur v online obchode módneho domu.

Dior Chrono

Druhý model, ktorý nesie podpis francúzskeho módneho domu, dostal od dizajnérskeho tímu názov Chrono a má výrazný športový vzhľad charakteristický pre 90. a 00. roky s luxusnými couture kódmi Dior.

Tenisky kombinujú sieťovinu s bielymi a čiernymi panelmi zo syntetickej kože a zvýraznenými detailmi, ako je podpis CD na bokoch, nášivka na jazyku alebo podpis Dior na päte. Vďaka dvojfarebným šnúrkam a ľahkej podrážke zdobenej hviezdou budú ide o perfektnú voľbu na sezónu jar/leto. Model Dior Chrono nájdeš v online obchode za 1 050 eur.

Louis Vuitton LV Sneakerina

Úplný záver zoznamu venujeme novinke v portfóliu Louis Vuitton, ktorá nepredstavuje tenisky ani baletnú obuv. Model LV Sneakerina spája ležérne kódy športovej obuvi s dynamickou ženskosťou, pričom prináša elegantný a zároveň netradičný štýl pri každom kroku.

Biela verzia je vyrobená z mäkkej jahňacej kože s lemovaním zo semišu, má pružnú konštrukciu a nízkoprofilovú podrážku z TPU podľa najnovších módnych trendov. Charakteristické emblémy domu vrátane hnedého monogramu z plátna podčiarkujú dizajn s výraznou, nadčasovou estetikou.

Tenisky Louis Vuitton LV Sneakerina nájdeš v obchodoch módneho domu za približne 1 000 eur.

