Naskoč na vlnu trendových tenisiek v univerzálnych odtieňoch. Tieto modely New Balance, Adidas a Puma zladíš s čímkoľvek

Naskoč na vlnu trendových tenisiek v univerzálnych odtieňoch, ktoré bez námahy zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka aj o polnoci. V žiadnom prípade však nečakaj nezaujímavé nudné kúsky, ale naopak, priprav sa na fresh modely s podpisom značiek New Balance, Nike, Adidas Originals alebo Saucony.

Uľahči si život a zahviezdi v niektorom z týchto párov. Nezabudni využiť náš zľavový kód REF13QNS, vďaka ktorému ušetríš desiatky eur z každého nákupu. Akcia platí len na nezľavnené produkty.

New Balance 471 – 100 €

Značka New Balance má v dnešnom zozname najpočetnejšie zastúpenie, a to aj vďaka novému modelu 471 s dokonalým retro vzhľadom. Tenisky sú inšpirované klasickou bežeckou obuvou zo 70. rokov minulého storočia a v modernej dobe ide o skvelého partnera na každodenné nosenie v mestskom prostredí.

Zvršok je vyrobený z kombinácie syntetiky a semišu v čierno-modro-sivej schéme, ktorá doplní tvoje outfity. Nízky profil tenisiek New Balance 471 disponuje ľahkou medzipodrážkou z peny EVA pre lepšie pohodlie, zatiaľ čo podrážka so vzorom rybej kosti ponúka vynikajúcu priľnavosť. Cena po uplatnení nášho zľavového kódu REF13QNS je 87 eur.

Puma Speedcat OG – 110 €

Model Puma Speedcat OG patrí v súčasnosti medzi najhorúcejšie trendy obuvi, pričom nechýba ani vo výbave populárnej speváčky Dua Lipa, ktorá je aj ambasádorkou značky.

Pôvodne ohňovzdorná obuv pre jazdcov a mechanikov v F1 sa v priebehu desaťročí dostala na novú cestu – z pretekárskych tratí do ulíc svetových módnych metropol. Silueta zabalená do mäkkého semišu a prémiovej kože je obnovená s novým logom Puma Cat a vyzerá viac ako dobre. Okrem svetlobéžového vyhotovenia je k dispozícii tiež atraktívna sivo-biela verzia.

Adidas Originals SL 72 OG W – 110 €

Vintage športová obuv je v trendoch po boku nízkoprofilových a baletných tenisiek, pričom v hlavnej úlohe sú modely Adidas Originals.

Perfektným príkladom je silueta SL 72 OG, ktorá debutovala na Letných olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 a spôsobila revolúciu v bežeckom odvetví. Vyznačuje sa nylonovým zvrškom, a hoci už dávno nie je stvorená na rýchlo, stále si zachováva svoju DNA. Tenisky zdobia charakteristické tri prúžky, kultový štruktúrovaný jazyk a nízka medzipodrážka s moderným tlmením z gumy EVA, vďaka ktorému si vychutnáš každý krok.

New Balance 530 – 120 €

Ak ti nie je blízka retro športová, respektíve bežecká estetika, máme pre teba pripravené novšie modely s podpisovým kódom New Balance.

Model New Balance 530 je klasika z druhej polovice 90. rokov, ktorý vymenil svoje prirodzené prostredie na bežeckých okruhoch za ulice miest a predstavuje prvok fresh módnych outfitov mnohých influenceriek. Syntetické prekrytia v prednej časti, na priehlavku a päte zodpovedajú za udržanie tvaru obuvi a zároveň poskytujú charakteristickú estetiku značky. Podporu zabezpečuje podrážka ABZORB a ventiláciu poskytuje priedušná textilná sieťka.

Použi náš zľavový kód REF13QNS a z ceny 120 eur ušetríš viac ako 15 eur. V predaji je aj atraktívna sivá verzia za rovnakú cenu.

New Balance 740 – 120 €

Správne rozhodnutie urobíš aj kúpou modelu New Balance 740, ktorý si získal celosvetovú popularitu v roku 2000. O 25 rokov neskôr prichádza na pulty obchodov v aktualizovanej verzii a kombinuje klasické prvky s moderným vzhľadom.

Tenisky majú zvršok s otvorenejšou štruktúrou z priedušnej sieťoviny a charakteristickú segmentovanú medzipodrážku. Nová vizuálna identita je vybavená hranatými prekrytiami a neutrálnou farebnou schémou v sivých tónoch, ktorá veľmi sviežo doplní tvoje outfity do školy alebo práce. Baví nás aj biela verzia s metalickými detailmi.

Adidas Originals Campus 00s Beta – 120 €

Množstvo ľudí z nášho blízkeho okolia označuje tenisky Adidas Originals Campus 00s ako veľmi pohodlnú obuv, ktorú nosia s radosťou.

Dizajnérsky tím značky najnovšie predstavuje verziu s označením Beta so semišovo-koženým zvrškom, ktorý dopĺňajú perforované detaily a sieťovinový jazyk pre lepšiu priedušnosť. Tenisky sú inšpirované archívmi Adidas Originals z konca 90. rokov, prinášajú old school skateboardový vzhľad do modernej doby a nesú sa na priľnavej gumovej podrážke, nech si môžeš naplno užiť všetky každodenné momenty.

New Balance 1906 – 163 €

Dávku vzrušenia prinášajú do dnešného zoznamu tenisky New Balance 1906 v schéme „Silver Metallic“, ktoré sú vybavené priedušným sieťovinovým základom v bielej farbe a metalickými striebornými prekrytiami zo syntetického materiálu.

Keď sa model prvýkrát objavil na Instagrame, boli sme nadšení. Bolo to presne to, po čom sme túžili. Módna estetika začiatku nového tisícročia doplnená o fresh farebné kombinácie a inovatívne gélové panely na päte, ktoré umocňujú celkový, veľmi štýlový dojem. Použi náš zľavový kód REF13QNS a ušetríš viac ako 20 eur z pôvodnej ceny tenisiek.

Saucony Progrid Omni 9 – 180 €

Ak máš rád tenisky v tmavých odtieňoch, možno ťa osloví tmavosivá verzia modelu Saucony Progrid Omni 9, ktorý rozhodne neuvidíš na každom kroku v Bratislave.

Neopozeraná silueta je na trhu od roku 2010 a spája výkon a mestský životný štýl do dokonalej podoby modernej obuvi. Kombinácia sieťoviny s otvorenými pórmi a lesklých prekrytí zo syntetickej kože vyzerá skvelo, pričom vzhľad dotvára technická podrážková jednotka Progrid.

Nike Zoom Vomero Roam – 182,40 €

V atraktívnom modeli Nike Zoom Vomero Roam, ktorý je určený do mestskej džungle, ťa neprekvapí dážď. Odolné materiály a gumová ochrana pozdĺž celého zvršku spoločne ochránia obuv pred špinou a kalužami. Navyše, hrubá medzipodrážka ti dodá viditeľnú dávku pohodlia a štýlu, nech už sa budeš túlať kdekoľvek.

Cena po zľave vo výške 13 %, ktorú získaš po zadaní nášho kódu REF13QNS, je menej ako 160 eur.

New Balance 9060 – 190 €

Bodku za dnešným zoznamom dávame veľmi populárnym modelom New Balance 9060, ktorý sme si detailne predstavili v článkoch už mnohokrát.

Tenisky sú návrátom do éry Y2K a prinášajú niečo skutočne jedinečné tým, že kombinujú charakteristické prvky populárnej série 99X s výraznou objemnou estetikou, ktorá dominovala svetu obuvi v uplynulom desaťročí. Kľúčovým prvkom je výrazná zvlnená medzipodrážka, vybavená nielen pohodlným gumovým materiálom, ale aj trojicou technológií tlmenia – ABZORB, SBS a ENCAP. Schéma „Sea Salt“ je sexy.

