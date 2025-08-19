Kategórie
dnes 19. augusta 2025 o 8:51
Čas čítania 1:06
Michaela Kedžuchová

Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík

Slovák si rozy šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Zdroj: instagram / @travelandleisure, @vorvanko
ZAUJÍMAVOSTI LIETADLO NEW YORK PES
Influencer si so svojím psíkom kúpil let za závratnú sumu.

Na instagramovom účte @vorvanko sa mladý influencer pochválil bizarnou vecou. Len pred pár rokmi na svojom profile zverejnil sen zaplatiť luxusný súkromný let špeciálne vytvorený pre psy cez spoločnosť Bark Air. Na sociálnu sieť začal pridávať videá so svojím psom Ňinom s nádejou, že mu začnú zarábať a on splní sebe aj svojmu domácemu miláčikovi sen. Teraz sa mu to konečne podarilo.

Influencer zdieľal, že sa mu podarilo nazbierať 16 tisíc eur a už si stihol aj kúpiť letenky z Paríža do New Yorku aj so psíkom Ňinom. Táto cesta bude nielen pre majiteľa, ale aj pre štvornohého kamoša jedinečná, a to nielen svojou závratnou sumou.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Vorvi a Ňino (@vorvanko)

Pod post influencer napísal:

„We did it …teda, našetrili sme love na let súkromným lietadlom do New Yorku a teraz začíname šetriť na to všetko okolo, ale tú finančne “najboľavejšiu” časť máme za sebou a je to vďaka vám, fakt, fakt, fakt 🥹“

Pod príspevkom tiež vyjadril údiv nad tým, že jeho videá dokázali zaplatiť súkromný let do New Yorku. Vraj má dostatok spoluprác so značkami a s firmami, aby si túto nemalú položku mohol dovoliť zaplatiť. „...my si konečne nemusíme požičiavať love od mojej manky a Ňinovej babky,“ napísal mladý Slovák.

Vorvanko
Zdroj: Instagram / @vorvanko

Bark Air na svojej stránke píše: „Nový druh cestovania navrhnutý výhradne pre psov a ľudí, ktorí ich milujú. Zabudnite na nákladný priestor a chaos – čakajú vás priestranné kabíny a starostlivosť na úrovni concierge, od vzletu až po pristátie.“

V tomto videu môžeš vidieť, aké všetky vymoženosti si psík užije v lietadle:

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Travel + Leisure (@travelandleisure)

Anketa:
Dal/-a by si toľko penazí za tento zážitkový let?
Áno! Veľmi sa mi to páči.
Nie, keby mám toľko peňazí, využijem ich na niečo iné.
Áno! Veľmi sa mi to páči.
32 %
Nie, keby mám toľko peňazí, využijem ich na niečo iné.
68 %
LIETADLO NEW YORK PES
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @travelandleisure, @vorvanko
Diskusia (0)
