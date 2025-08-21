Mladá Slovenka si založila vlastnú upratovaciu firmu, ktorú nielen manažuje, ale domácnosti chodí upratovať aj sama. Hoci ju táto práca veľmi baví, často sa stretáva s predsudkami a nevhodnými poznámkami.
Terka Kusendová v apríli 2024 založila upratovaciu firmu Sparkle Cleaning. Upratovanie ju vždy bavilo a ako hovorí, psychicky je v pohode len vtedy, keď má doma čisto. Za viac ako rok sa jej podarilo vybudovať stabilný tím dievčat, s ktorými upratujú domy, kancelárske priestory a venujú sa aj generálnemu upratovaniu zanedbaných domácností.
Aj napriek tomu, že svojou prácou ľuďom zveľaďujú ich domovy, často sa stretávajú s predsudkami a nevhodnými narážkami. Ako Teri prezradila v rozhovore pre Refresher, konflikt ohľadom jej práce mala aj v rodine. Jej babke sa rozhodnutie založiť firmu nepáčilo a myslela si, že bude robiť podradnú prácu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo ju motivovalo založiť si upratovaciu firmu.
- Akí ľudia si najčastejšie objednávajú jej služby.
- Ako reaguje na to, že niektorí ľudia považujú jej prácu za menejcennú.
- S akými sexuálnymi narážkami sa stretli s jej tímom počas upratovania.
- Ako reagovala na to, keď v dome počas upratovania našli zbraň.
- Koľko stoja jej služby.