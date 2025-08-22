Podľa dostupných informácií mal opakovane porušovať väzenské pravidlá a udržiavať kontakty s gangmi.
Bratia Menendezovci, odsúdení na 50 rokov až doživotie, dostali po 30 rokoch za mrežami šancu požiadať o podmienečné prepustenie. Mladší z nich, Erik Menendez, však neuspel. Jeho žiadosť zamietla komisia, a to nielen pre porušovanie väzenských pravidiel, ale aj pre podozrenie z prepojenia na gangy.
Komisia, ktorá o jeho prepustení rozhodovala, zdôraznila, že sa nepozerala na pôvodný čin – vraždu rodičov, za ktorú sedí vo väzení. Dôvodom, prečo jeho žiadosti nevyhoveli, bolo podľa dostupných informácií portálu The Guardian najmä Erikovo správanie za mrežami.
Údajne mal viackrát porušiť väzenské pravidlá, používal mobilné telefóny a spomínalo sa aj jeho napojenie na gang. Erik pred súdom tvrdil, že sa zmenil, dokonca uviedol, že sa snaží pomáhať iným väzňom. Podporu mu vyjadrila dokonca aj jeho rodina.
Osud oboch bratov sa posudzuje nezávisle od seba a o prepustení Lylea Menendeza sa bude rozhodovať dnes, v piatok 22. augusta.