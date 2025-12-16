Kategórie
dnes 16. decembra 2025 o 11:22
Sofia Angušová

Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách

Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách
Zdroj: Ig /@frayer_flexking, @nvotovadorota
Frayer Flexking a Separ vydali disstrack, v ktorom narážajú na Dorotu Nvotovú a jej cestu do Himalájí..

V AI videu, ktoré pridal raper Frayer Flexking na Instagram, sa objavuje scéna pripomínajúca nedávnu „kauzu Mount Everest“. Nvotovej vtedy prekážali Separove graffiti z base campu na Evereste a rozhodla sa, že ich odstráni. Separ sa obhajoval tým, že len obtiahol už existujúci nápis na obľúbenej skale fotografov „Everest Base Camp 5 364 m“, kde sa bežne fotili ľudia.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Frayer_flexking (@frayer_flexking)

Speváčke sa však napokon podarilo odstrániť nápis, keď prostredníctvom videa na Instagrame vyzvala ľudí, aby jej poslali peniaze a mohla požiadať miestnych obyvateľov o odstránenie. Pod post vtedy na Instagrame napísala: „Trvalo to, ale predsa sa dnes podarilo. Miestni Nepálci si s nápismi poradili po svojom a kameň vyčistili. Na konci videa nájdete vyúčtovanie. Ako som sľúbila, zvyšok peňazí pôjde na vzdelanie nepálskych detí.“

Separ sa k nej teraz rozhodol vyjadriť aj v novom tracku s názvom DIG ON(A), kde jasne dáva najavo, čo si o celej kauze myslí.  „Čajka plače, lebo sa okolo nej nič nedeje. Jej profil je zaujímavý, jak sledovať kamene. Myslí si, že neni pi*a, ale je. Uverila niečomu, čo neexistuje.“

Speváčka na disstrack zareagovala fotkou z pláže na Maldivách. Na svojom profile zverejnila fotku z pláže, kde pózuje s úsmevom. Na piesku mu zanechala aj pozdrav: napísané „SEPAR“ a pod menom srdiečko. „Tušila som, že sa dočkám nejakej formy disstracku. V pohode. Pozdravujem z Maldív, kde sprevádzam plavbu Maldivy INAK. Tento nápis je OK, o pár minút ho vezme more.“ 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dorota Nvotová (@nvotovadorota)

