dnes 15. decembra 2025 o 14:42
Čas čítania 1:03
Sofia Angušová

Rock for People sa dostal do rebríčka TOP 10 európskych festivalov. Halsey bude jeho piatou headlinerkou

Piatou headlinerkou Rock for People 2026 je celosvetovo známa speváčka Halsey.

Rock for People potvrdzuje svoje miesto medzi špičkovými európskymi festivalmi. To dokazuje aj fakt, že bol vybraný medzi TOP 10 najlepších festivalov v Európe v rámci prestížnych cien European Festival Awards.

Festivalu sa dokonca podarilo objaviť sa hneď v troch kategóriách: Best Major FestivalPromoter of the Year a The Event Safety Award. Celý zoznam nominovaných festivalov si prečítaš na tomto linku.

Organizátori upozorňujú, že záujem o vstupenky na nadchádzajúci ročník festivalu prekonáva minuloročný rekordný ročník, edície VIP a COMFY+ vstupeniek sa blížia vypredaniu. Preto zbytočne nečakaj, aby sa ti nestalo, že sa ti neujde lístok.

Halsey na turné BACK TO BADLANDS v roku 2025. Rock for people Halsey na turné BACK TO BADLANDS v roku 2025. Rock for People
Halsey prvýkrát v Čechách

Fanúšikovia sa môžu tešiť na úplne prvé české vystúpenie americkej speváčky, skladateľky a multiinštrumentalistky Halsey. Rock for People ju oznámil v tradičnom adventnom kalendári ako poslednú headlinerku 31. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční od 10. do 14. júna 2026 v hradeckom Parku 360.

„Je skvelé, že uzatvárame oznámenie najväčších festivalových mien modernou headlinerkou svetovej úrovne, ktorá vládla lineupom obrovských zahraničných festivalov ako Reading & Leeds alebo Sziget. Sme veľmi radi, že prvé české vystúpenie Halsey prebehne práve na Rock for People,“ hovorí zakladateľ festivalu Michal Thomes.

Halsey.
Halsey. Zdroj: Rock for People/se svolením

Halsey, vlastným menom Ashley Frangipane, odmieta akékoľvek žánrové pravidlá. Za iba jednu dekádu získala celú radu ocenení, vrátane troch cien Billboard Music Awards a troch nominácií na cenu Grammy. V roku 2020 ju magazín Time zaradil do zoznamu 100 najvplyvnejších ľudí sveta.

Všetky jej albumy obsadili prvú alebo druhú priečku hitparády Billboard 200. Popri vlastných hitoch má za sebou aj metalcorovú spoluprácu s Bring Me The Horizon alebo pop-punkový duet forget me too s Machine Gun Kellym.

