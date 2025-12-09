Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. decembra 2025 o 11:07
Čas čítania 0:29
Sofia Angušová

Sziget oznámil prvých interpretov. Vystúpia Twenty One Pilots, Lewis Capaldi či sombr

Sziget oznámil prvých interpretov. Vystúpia Twenty One Pilots, Lewis Capaldi či sombr
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Sziget predstavil prvú vlnu interpretov pre rok 2026.

Organizátori Szigetu oznámili prvú vlnu interpretov. Môžeš si preto už začať plánovať, koho si nenecháš ujsť. Medzi potvrdenými menami sú aj veľké mená, ale aj čerstvé objavy na hudobnej scéne.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sziget Festival (@szigetofficial)

Na festivale budú vystupovať obľúbení Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Lewis Capaldi či mladý americký spevák Sombr, ktorý momentálne zažíva poriadny boom. Jeho pieseň 12 to 12 si už určite počul/-a.

Odporúčané
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti 4. novembra 2025 o 14:01

Okrem nich sa na pódiách objavia aj ďalší interpreti, napríklad Dijon, elektronické hviezdy a kapely ako Underworld alebo Biffy Clyro, či Sisi, Elefánt, Ski Aggu alebo Antony Szmierek. Nový ročník Szigetu je naplánovaný na 11. až 15. augusta 2026. Lístky si vieš zakúpiť na tomto linku.

Anketa:
Plánuješ ísť na Sziget?
Ánooo, neviem sa dočkať.
Asi áno.
Nie, nezaujal ma lineup.
Ánooo, neviem sa dočkať.
50 %
Asi áno.
0 %
Nie, nezaujal ma lineup.
50 %
Odporúčané
Cez víkend nás čaká jedinečné vesmírne divadlo. Na oblohe uvidíš vrchol meteorického roja Cez víkend nás čaká jedinečné vesmírne divadlo. Na oblohe uvidíš vrchol meteorického roja 9. decembra 2025 o 10:00
Odporúčané
Julia Roberts v Česku navštívila second-hand. Majitelia prezradili, že herečke nechceli predať oblečenie Julia Roberts v Česku navštívila second-hand. Majitelia prezradili, že herečke nechceli predať oblečenie 9. decembra 2025 o 8:47
Odporúčané
VIDEO: Poznáme zranenie Spicy Páju. Influencer je o barlách, ako to bude so zápasom v Oktagone? VIDEO: Poznáme zranenie Spicy Páju. Influencer je o barlách, ako to bude so zápasom v Oktagone? 8. decembra 2025 o 16:05
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FESTIVALY
Odporúčame
Michaela točí JOI videá: Takéto požiadavky mi píšu klienti, v zálohe mám 3-tisíc gigabajtov contentu (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Michaela točí JOI videá: Takéto požiadavky mi píšu klienti, v zálohe mám 3-tisíc gigabajtov contentu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
26. 11. 2025 9:00
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € e
Sponzorovaný obsah
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
28. 11. 2025 13:00
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky e
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
včera o 20:15
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík? e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
pred 2 dňami
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) e
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
včera o 16:00
Storky
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
Lifestyle news
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď pred minútou
Sziget oznámil prvých interpretov. Vystúpia Twenty One Pilots, Lewis Capaldi či sombr pred 2 hodinami
Cez víkend nás čaká jedinečné vesmírne divadlo. Na oblohe uvidíš vrchol meteorického roja pred 3 hodinami
Julia Roberts v Česku navštívila second-hand. Majitelia prezradili, že herečke nechceli predať oblečenie dnes o 08:47
Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri včera o 17:04
VIDEO: Poznáme zranenie Spicy Páju. Influencer je o barlách, ako to bude so zápasom v Oktagone? včera o 16:05
Miss Universe v centre škandálu. Dve finalistky sa vzdali titulov, spolumajiteľ čelí vyšetrovaniu včera o 15:43
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko včera o 14:39
VIDEO: Ľudia sa bicyklovali po zamrznutom Štrbskom plese. Zábery ukazujú riskantné správanie v Tatrách včera o 13:53
„Nový iPhone nie je prejavom lásky.“ V Bratislave sa objavili transparenty proti konzumným Vianociam, zapojili sa aj influenceri včera o 12:18
Spravodajstvo
Správy počasie Ministerstvo práce a sociálních věcí Diaľnice Príspevky od štátu
Viac
AKTUÁLNE: Koalícia zrušila Úrad na ochranu oznamovateľov. Vytvorí novú inštitúciu
pred 2 minútami
Primátor Vallo vysvetľuje celodenné zápchy v Bratislave. Prečo jedna ranná nehoda paralyzovala celé hlavné mesto?
pred 8 minútami
AKTUÁLNE: Takmer sa zrazili vlaky pri Liptovskom Hrádku. Zastavili len veľmi tesne od seba
pred 47 minútami

Viac z Hudba

Všetko
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
Česko
3. 12. 2025 11:00
Odporúčané
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
3. 12. 2025 11:00
Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne
Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne
pred 2 dňami
Dočkáme sa po 17 rokoch strateného albumu Slipknot? „2026 je ten rok,“ tvrdí Clown
Dočkáme sa po 17 rokoch strateného albumu Slipknot? „2026 je ten rok,“ tvrdí Clown
včera o 10:08
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
3. 12. 2025 16:22
Drake sa stal umelcom roka 2025 na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Drake sa stal umelcom roka 2025 na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
3. 12. 2025 10:47
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov
3. 12. 2025 15:31
Viac z Gastro Všetko
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
pred 3 dňami
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
včera o 16:00
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
pred 3 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri
Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri
včera o 17:04
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby
včera o 08:29
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Slovensko
2. 12. 2025 15:00
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
2. 12. 2025 15:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
25. 11. 2025 7:00
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Tech
pred 43 minútami
PR správa
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
pred 43 minútami
Detská dopravná nadácia (DDN), už štvrtý rok pomáhajúca deťom na Slovensku, ktorých rodičia zahynuli pri dopravných nehodách, tento rok podporila 37 detí čiastkou 21 000 eur.
Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich
V spolupráci
Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich
pred hodinou
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
pred 2 hodinami
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
včera o 20:15
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
včera o 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
včera o 14:39
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby
včera o 08:29
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku
včera o 11:26
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
3. 12. 2025 10:30
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
4. 12. 2025 15:57
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
4. 12. 2025 11:15
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
včera o 16:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia