Sziget oznámil prvých interpretov. Vystúpia Twenty One Pilots, Lewis Capaldi či sombr

Sziget predstavil prvú vlnu interpretov pre rok 2026.
Organizátori Szigetu oznámili prvú vlnu interpretov. Môžeš si preto už začať plánovať, koho si nenecháš ujsť. Medzi potvrdenými menami sú aj veľké mená, ale aj čerstvé objavy na hudobnej scéne.
Na festivale budú vystupovať obľúbení Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Lewis Capaldi či mladý americký spevák Sombr, ktorý momentálne zažíva poriadny boom. Jeho pieseň 12 to 12 si už určite počul/-a.
Okrem nich sa na pódiách objavia aj ďalší interpreti, napríklad Dijon, elektronické hviezdy a kapely ako Underworld alebo Biffy Clyro, či Sisi, Elefánt, Ski Aggu alebo Antony Szmierek. Nový ročník Szigetu je naplánovaný na 11. až 15. augusta 2026. Lístky si vieš zakúpiť na tomto linku.