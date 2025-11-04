Kategórie
dnes 4. novembra 2025 o 14:01
Čas čítania 0:32
Michaela Kedžuchová

Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti

Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti
Zdroj: Sziget
Sziget sa po turbulenciách vracia v plnej kráse – od 11. do 15. augusta 2026.

V októbri sme ťa informovali o tom, že spoločnosť Sziget Cultural Management Ltd. vypovedala zmluvu o využívaní areálu na ostrove Hajógyári, platnú do roku 2026, o čom informoval primátor Budapešti Gergely Karácsony. Podľa magazínu Forbes to vyvolalo obavy o budúcnosť jedného z najznámejších európskych festivalov – Szigetu.

Sziget dnes oznámil na ich Instagrame, že milovaný festival sa na ostrov Hajógyári vráti už 11. augusta. Počas piatich dní festivalu sa môžeš tešiť na dni plné hudby, kultúry a slobody.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Sziget Festival (@szigetofficial)

Sziget je späť pod vedením jeho zakladateľa a opäť získal podporu od mesta, čo mu dáva možnosť budovať ich dlhú legendárnu povesť.

32. ročník Szigetu sa teda konať bude! Ak čakáš na lístky, zaregistruj sa do zajtrajšieho popoludnia na predpredaj, ktorý sa začína už 7. novembra.

