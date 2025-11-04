Kategórie
dnes 4. novembra 2025 o 12:15
Čas čítania 1:13
Michaela Kedžuchová

Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO)

Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO)
Zdroj: Refresher / Miroslav Špaček
Tlačovka FNC 10 nesklamala. Eurovea sa naplnila fanúšikmi známych fighterov, ale aj osobnosťami zo šoubiznisu.

3. 10. sa v obchodnom centre Eurovea konala tlačová konferencia Fight Night Challenge 10. A ako sme aj čakali, nezaobišli sme sa bez menších či väčších potýčok. Predstavenie fighterov sa neobišlo bez nadávok či menšej bitky, ktorá prekvapila nejedného diváka.

Highlightom večera bolo predstavenie Šmolkiho z 13K, pre ktorého tlieskala celá Eurovea. Jeho oponentom bol Maťo z Leopoldova, ktorého môžeš poznať z rapovej súťaže. Dvojica mala kontaktný staredown, no nešlo o nič, čo by nebolo v rámci srandy. 
Po skupine fighterov, v ktorej sa nachádzal Šmolki a Maťo, Šajmo a Bandurko, a Fučo s Dunajčanom, prišla na stage hlavná karta, ktorá predviedla aj hlavnú šou. 

Frayerflexking sa pustil do Zvarčiho hneď, ako dostal slovo, a nezastavil sa ani potom, keď mu Zvarči ukázal svoju silu – nie slovne, ale fyzicky. Toto duo sa pochytilo ešte pred staredownom a pokračovalo aj počas neho. Rasťo, známy z Ruže pre nevestu, Flexkingovi pri potýčke vytrhol aj pár vlasov.

 Rasťo sa taktiež na tlačovke vyjadril k nadávkam od svojho oponenta. 

Snažím sa rešpektovať ľudí a správať sa ku každému normálne. A tu je druhý človek, ktorý sedel v base, a ide rozprávať veci. Možno sa každý v živote stretol s niekým, kto ho chcel šikanovať, a tento chlapec sa ma snaží šikanovať – a narazí. Možno aj to je dobrý point: keď vám niekto robí v živote zle, postavte sa mu.

Samozrejme, na stage dorazili aj slečny večera, Miška a Pimpinočka, ktoré mali náhodne zladené outfity. Ich staredown prebehol bez agresie, no Pimpa robila Zvarčimu celú dobu možno nepríjemnú spoločnosť, keď na neho neustále ukazovala a snažila sa byť stredobodom pozornosti aj pri riešení vážnejších tém z Rasťovej strany.

Celý fight si budeš môcť pozrieť už 13. 12. na Voyo alebo v Bratislave v Tipos aréne. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by FIGHT NIGHT CHALLENGE (@fightnightchallenge)

FIGHT NIGHT CHALLENGE RUŽA PRE NEVESTU
