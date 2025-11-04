Na verejnosť sa dostala úplne prvá fotka nedávno odsúdeného amerického rappera a hudobného producenta Seana Love Combsa, známeho pod menom Diddy.
Ako sme ťa informovali v tomto článku, Diddy dostal tento rok v októbri od súdu štyri roky a dva mesiace väzenia po tom, čo bol uznaný vinným za sexuálne násilie a napomáhanie prostitúcii. Okrem toho mu bola uložená pokuta 500 tisíc dolárov a bol mu nariadený dohľad ešte päť rokov po jeho prepustení.
Teraz je verejnosť šokovaná jeho vzhľadom vo väzení, ktorý je vidieť na fotografii. Má na sebe tmavomodrú bundu a oranžovú väzenskú čiapku, ale najviac prekvapili jeho šedivé fúzy.
„TMZ získalo túto fotku zakladateľa Bad Boy Records, ako sa v piatok prechádza po väzenskom dvore počas svojho voľného času,“ cituje CNN Prima News server TMZ, ktorý fotku zverejnil. Podľa informácií TMZ Diddy vo väzení pracuje v práčovni.
Pozri sa na snímku:
„Verejnosť ho tak jasno nevidela od jeho zatknutia v septembri 2024, keď bol bez kaucie držaný v MDC Brooklyn, kde čakal na federálny súd,“ pripomína podľa CNN Prima News web TMZ.
Diddy požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o milosť. Ten podľa zdrojov zvažoval zmiernenie trestu, ale tieto dohady sa ukázali ako nepravdivé, a Diddy si tak musí celý trest odsedieť.