dnes 4. novembra 2025 o 7:30
Čas čítania 0:50
Zdenka Hvolková

The Neighbourhood v Prahe: Kapela sa po rokoch odmlky vydáva na svetové turné

The Neighbourhood v Prahe: Kapela sa po rokoch odmlky vydáva na svetové turné
Zdroj: Facebook / The Neighbourhood
Po niekoľkoročnej pauze sa The Neighbourhood vracia vo veľkom štýle. Kapela ohlásila The Wourld Tour 2026, ktoré sprevádza vydanie nového albumu (((((ultraSOUND))))).

Fanúšikov čaká viac než 30 koncertov po celom svete – od USA až po Európu, Austráliu a Áziu. Turné sa začne 28. marca v texaskom Austine a vyvrcholí 9. októbra 2026 v domovskom meste kapely, v Kia Fore na predmestí Los Angeles.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by The Neighbourhood (@thenbhd)

Počas siedmich mesiacov The Neighbourhood navštívi ikonické miesta ako Madison Square Garden v New Yorku, The O2 v Londýne či Ziggo Dome v Amsterdame. Kapela zavíta aj kúsok za naše hranice, a to už 1. mája do Prahy a o deň nato do Krakowa. Predpredaj lístkov sa spúšťa v stredu 5. novembra o 10:00 miestneho času.

the neighbourhood
Zdroj: Spotify (The Neighbourhood)
Kapela zároveň potvrdila, že nový album vychádza 14. novembra 2025 pod hlavičkou Warner Records. Nahrávka vznikala v Conway Studios v Los Angeles s dlhoročným spolupracovníkom Justynom Pilbrowom a dokončila sa v The Beehive v kalifornskom Van Nuys, kde produkciu zastrešil Jono Dorr. Podľa kapely pôjde o návrat k surovejšiemu zvuku a autentickejšiemu prejavu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by The Neighbourhood (@thenbhd)

Po rokoch od toho, čo sa The Neighbourhood takmer vytratili zo scény, sa ich návrat javí ako plnohodnotný comeback. Nový zvuk, svetové turné a symbolický návrat domov majú byť podľa členov kapely „uzatvorením jednej éry a začiatkom novej.”

