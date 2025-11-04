Po niekoľkoročnej pauze sa The Neighbourhood vracia vo veľkom štýle. Kapela ohlásila The Wourld Tour 2026, ktoré sprevádza vydanie nového albumu (((((ultraSOUND))))).
Fanúšikov čaká viac než 30 koncertov po celom svete – od USA až po Európu, Austráliu a Áziu. Turné sa začne 28. marca v texaskom Austine a vyvrcholí 9. októbra 2026 v domovskom meste kapely, v Kia Fore na predmestí Los Angeles.
Počas siedmich mesiacov The Neighbourhood navštívi ikonické miesta ako Madison Square Garden v New Yorku, The O2 v Londýne či Ziggo Dome v Amsterdame. Kapela zavíta aj kúsok za naše hranice, a to už 1. mája do Prahy a o deň nato do Krakowa. Predpredaj lístkov sa spúšťa v stredu 5. novembra o 10:00 miestneho času.
Kapela zároveň potvrdila, že nový album vychádza 14. novembra 2025 pod hlavičkou Warner Records. Nahrávka vznikala v Conway Studios v Los Angeles s dlhoročným spolupracovníkom Justynom Pilbrowom a dokončila sa v The Beehive v kalifornskom Van Nuys, kde produkciu zastrešil Jono Dorr. Podľa kapely pôjde o návrat k surovejšiemu zvuku a autentickejšiemu prejavu.
Po rokoch od toho, čo sa The Neighbourhood takmer vytratili zo scény, sa ich návrat javí ako plnohodnotný comeback. Nový zvuk, svetové turné a symbolický návrat domov majú byť podľa členov kapely „uzatvorením jednej éry a začiatkom novej.”