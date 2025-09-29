The Neighbourhood teasuje novú hudbu. Kapela sa k tvorbe vracia po rokoch odmlky

The Neighbourhood, kapela, ktorá si získala srdcia fanúšikov melancholickým indie popom a globálnym hitom Sweater Weather, oficiálne ohlasuje návrat po štyroch rokoch ticha.
Po nedávnom oznámení reunionu pripravili pre svojich fanúšikov špeciálny pop-up event, kde exkluzívne zaznela nová skladba - podľa všetkého s názvom Love Bomb. Ide o prvú hudobnú ochutnávku od roku 2021, kedy kapela naposledy vydala nové tracky predtým, než sa stiahla zo scény.
Atmosféra na akcii bola elektrizujúca, fanúšikovia sa okamžite podelili o krátke videá a dojmy na sociálnych sieťach, kde sa začalo hovoriť o „novej ére“ The Neighbourhood.
Skupina, vedená frontmanom Jessem Rutherfordom, ktorý v minulosti randil aj s popovou hviezdou Billie Eilish, je známa svojím jedinečným vizuálnym aj hudobným štýlom, v ktorom kombinuje melancholické melódie s temnejšou estetikou. Aj preto sa očakáva, že Love Bomb môže odštartovať úplne novú kapitolu ich tvorby.
The Neighbourhood teases new music at LA pop-up, speculated to be called ‘Love Bomb.’ https://t.co/RylK0MFpc6— Pop Base (@PopBase) September 27, 2025
Hoci dátum oficiálneho vydania zatiaľ nepadol, reunion a prvé verejné hranie novej skladby jasne ukazujú, že The Neighbourhood sú pripravení znovu vstúpiť do hry. Po rokoch pauzy a sólových projektov je tak návrat kapely jednou z najočakávanejších hudobných udalostí tejto jesene.