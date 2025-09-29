Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. septembra 2025 o 16:25
Čas čítania 0:42
Zdenka Hvolková

The Neighbourhood teasuje novú hudbu. Kapela sa k tvorbe vracia po rokoch odmlky

The Neighbourhood teasuje novú hudbu. Kapela sa k tvorbe vracia po rokoch odmlky
Zdroj: Spotify (The Neighbourhood)
HUDBA HUDBA HUDOBNÉ NOVINKY
The Neighbourhood, kapela, ktorá si získala srdcia fanúšikov melancholickým indie popom a globálnym hitom Sweater Weather, oficiálne ohlasuje návrat po štyroch rokoch ticha.

Po nedávnom oznámení reunionu pripravili pre svojich fanúšikov špeciálny pop-up event, kde exkluzívne zaznela nová skladba - podľa všetkého s názvom Love Bomb. Ide o prvú hudobnú ochutnávku od roku 2021, kedy kapela naposledy vydala nové tracky predtým, než sa stiahla zo scény.

Atmosféra na akcii bola elektrizujúca, fanúšikovia sa okamžite podelili o krátke videá a dojmy na sociálnych sieťach, kde sa začalo hovoriť o „novej ére“ The Neighbourhood.

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Spotify (The Neighbourhood)
