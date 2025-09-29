Luca Brassi zakazuje hranie svojich trackov na festivale Zrće.
Slovenský raper Luca Brassi oznámil, že nechce byť spájaný so Zrće festivalom a nepraje si, aby sa jeho hudba na podujatí hrala. Ako dôvod uviedol úctu k obetiam genocídy Srbov počas druhej svetovej vojny.
Brassi zverejnil vyjadrenie prostredníctvom instagramového príbehu, kde jasne uviedol, že na festivale nechce počuť ani jeden svoj track, nechce byť s podujatím spájaný a nepraje si, aby jeho hudba znela na stagei, afterke, lodi či kdekoľvek v rámci festivalu.
„Nie je to kvôli tomu, čo sa stalo minulý rok, je to kvôli pamiatke mužov, žien a detí, ktorí tam zomreli v roku 1941,“ napísal Luca.
Ide o vyjadrenie úcty a rešpektu voči tragickým udalostiam minulosti, ktoré sa odohrali na území Chorvátska počas druhej svetovej vojny.