dnes 29. septembra 2025 o 10:39
Čas čítania 0:39
Sofia Angušová

Luca Brassi sa dištancuje od festivalu Zrće. Ako dôvod uviedol genocídu Srbov

Luca Brassi sa dištancuje od festivalu Zrće. Ako dôvod uviedol genocídu Srbov
Zdroj: Ig /@lucabrassi10x
OSOBNOSTI FESTIVALY LUCA BRASSI10X
Luca Brassi zakazuje hranie svojich trackov na festivale Zrće.

Slovenský raper Luca Brassi oznámil, že nechce byť spájaný so Zrće festivalom a nepraje si, aby sa jeho hudba na podujatí hrala. Ako dôvod uviedol úctu k obetiam genocídy Srbov počas druhej svetovej vojny.

Brassi zverejnil vyjadrenie prostredníctvom instagramového príbehu, kde jasne uviedol, že na festivale nechce počuť ani jeden svoj track, nechce byť s podujatím spájaný a nepraje si, aby jeho hudba znela na stagei, afterke, lodi či kdekoľvek v rámci festivalu.

luca
Zdroj: Ig /@lucabrassi10x

„Nie je to kvôli tomu, čo sa stalo minulý rok, je to kvôli pamiatke mužov, žien a detí, ktorí tam zomreli v roku 1941,“ napísal Luca.

luca
Zdroj: Ig /@lucabrassi10x
Počas druhej svetovej vojny vzniklo v Chorvátsku tzv. Nezávislé štátne Chorvátsko (NDH), ktoré bolo spojencom nacistického Nemecka. V rámci jeho vlády dochádzalo k systematickému prenasledovaniu a masovým vraždám Srbov, Židov a Rómov.

Ide o vyjadrenie úcty a rešpektu voči tragickým udalostiam minulosti, ktoré sa odohrali na území Chorvátska počas druhej svetovej vojny.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa GHETTO MARAD❄️NA10x (@lucabrassi10x)

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Ig /@lucabrassi10x
