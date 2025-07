Bývalý futbalista a dnes jeden z najznámejších raperov na scéne, Luca Brassi10x, mení lifestyle.

Na stagei na Zrće Luca Brassi povedal, že si dal zákaz vstupu do kasín a hrania automatov. Keď sa ho Pil C opýtal, na ako dlho, odpovedal, že natrvalo. Po tomto oznámení začal celý crowd skandovať: „P***vina“.

Separ toto rozhodnutie svojho rapového kolegu kvituje. Na svojom Instagrame zdieľal spomínané video so slovami „Som rád, že mám na tomto nejakú zásluhu a že sa to stalo! Hazard nie je vymyslený na to, aby si vyhrával, na to pamätaj! Big Up za tento krok @lucabrassi10x“.

Instagramový účet Feed.cz navyše informuje aj o tom, že Luca už schudol 8 kíl a „do zimy chce mať six-pack“. Brassi o svojich závislostiach hovoril otvorene aj prostredníctvom trackov. Na feate s Yzomandiasom a PTK v outre skladby Painkillers tvrdí, že mu volala žena, že sa má ísť liečiť zo závislostí.

„A ja, že na čo sa mám ísť dát liečiť a ona že: ‚Však si gambler, feťák a alkoholik‘. Tak ja že: ‚Čo ti j**e?‘ však to akože čo, nejaká diagnóza? No a začala mi vyprávať, že to neni proste normálne. Tak ja som už počul o všelijakých zázračných liekoch, ale ja si nemyslím, že som nejako chorý, však ja sa len zabávam,“ uviedol v tracku z novembra minulého roka. Vyzerá to však, že to so zmenou životosprávy myslí naozaj vážne.