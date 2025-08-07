Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Známa fashion loverka zhodnotila obľúbené kúsky Bianky Rumanovej či Krištofa Králika
Do nášho štúdia zavítala influencerka známa pod nickom Karolína Shawty. Keďže je milovníčkou módy a súčasných trendov, bola tou správnou osobou na zhodnotenie hot kúskov, ktoré každé leto vyťahujeme.
Pozreli sme sa na plavky Bianky Rumanovej, Niny Janovej, Dary Rolins či účastníkov Ruže pre nevestu.
Klikni na video a zisti, ktorý kúsok by ti nemal chýbať v šatníku.