Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. augusta 2025 o 11:02
Čas čítania 0:13
Petra Nižnanská

Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty

Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo sú trendy leta 2025
  • Akému štýlu Karolína nerozumie
  • Akými plavkami nikdy nesklameš
Sledovať video
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 186780 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , 30-dňová výzva s ChatGPT od Jazykového mentoringu ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat
Zobraziť všetky (17)
Ďalšie videá
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel 26. 7. 2025 8:03
Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba 17. 7. 2025 18:00
Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť 11. 7. 2025 10:05
Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra 10. 7. 2025 17:00
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich 26. 6. 2025 13:00
Toto sme v Menučku ešte nemali. Rande Kláry a Radima skončilo predčasne Toto sme v Menučku ešte nemali. Rande Kláry a Radima skončilo predčasne 21. 6. 2025 14:30
Otestovali sme najhoršie a najlepšie hodnotené prevádzky s Bum Bo Nam Bom. Prvé miesto nás prekvapilo Otestovali sme najhoršie a najlepšie hodnotené prevádzky s Bum Bo Nam Bom. Prvé miesto nás prekvapilo 19. 6. 2025 17:00
Nová šou „Nekecaj a cvič“ preverí formu Radka Urbanyaka. Kedy uvidíme fotku s novou priateľkou? Nová šou „Nekecaj a cvič“ preverí formu Radka Urbanyaka. Kedy uvidíme fotku s novou priateľkou? 19. 6. 2025 15:00
Z Petra a Natálie sme sa červenali aj za kamerami. Takto dopadlo ich rande naslepo v Menučku Z Petra a Natálie sme sa červenali aj za kamerami. Takto dopadlo ich rande naslepo v Menučku 11. 6. 2025 18:00
Toto sú TOP prevádzky v Piešťanoch. Ktoré nám odporučili miestni? Toto sú TOP prevádzky v Piešťanoch. Ktoré nám odporučili miestni? 2. 6. 2025 11:00

Známa fashion loverka zhodnotila obľúbené kúsky Bianky Rumanovej či Krištofa Králika

Do nášho štúdia zavítala influencerka známa pod nickom Karolína Shawty. Keďže je milovníčkou módy a súčasných trendov, bola tou správnou osobou na zhodnotenie hot kúskov, ktoré každé leto vyťahujeme.

Pozreli sme sa na plavky Bianky Rumanovej, Niny Janovej, Dary Rolins či účastníkov Ruže pre nevestu.

Klikni na video a zisti, ktorý kúsok by ti nemal chýbať v šatníku.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Petra Nižnanská
Petra Nižnanská
Production Manager
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: refresher sk
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
refresher+
Odporúčané
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
pred 2 dňami
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
Sponzorovaný obsah
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
30. 7. 2025 17:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
dnes o 07:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
Storky
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Pamela Anderson a Liam Neeson tvoria nový pár: Zaľúbili sa na pľaci
Nová kolekcia Louis Vuitton mieša luxus s uniformnou estetikou
Známy český fitness influencer sa oženil. Zablahoželal mu aj Rytmus
Marek Fašiang odhalil novú priateľku. Pridal spoločnú fotku zo svadby z Toskánsk...
V Bratislave je estetické pilates štúdio ako z Pinterestu. Toto všetko sme v ňom...
Sponzorovaný obsah
Tate McRae a The Kid LAROI naznačili, že sa rozišli. Potvrdil to symbolický odka...
Hororová séria TO - Vitajte v Derry odhaľuje jednu z najväčších záhad série
Z počítačovej hry na obrazovky. Zo slávnej strieľačky sa stáva televízny seriál
Lifestyle news
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy pred 40 minútami
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur pred hodinou
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia pred 2 hodinami
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD) pred 2 hodinami
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste pred 3 hodinami
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov dnes o 08:51
Premiér Švédska odhalil, že sa denne radí s ChatGPT. Pýta si jeho názor pri tvorbe rozhodnutí dnes o 08:06
Nominácie na ocenenia MTV sú známe: Najväčšie šance na výhru má zatiaľ Lady Gaga včera o 18:48
Staré fotky Biancy Censori šokujú internet. Mnohí tvrdia, že za jej zmenou stojí Kanye West včera o 17:50
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Donald Trump USA Polícia SR
Viac
17-ročná Slovenska pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
pred 19 minútami
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
pred 51 minútami
Vodič prekročil rýchlosť v obci viac ako dvojnásobne. Na mieste zaplatil pokutu 800 eur
pred hodinou

Viac z Vlogy

Všetko
Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť
refresher+
Odporúčané
Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť
11. 7. 2025 10:05
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich
refresher+
Odporúčané
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich
26. 6. 2025 13:00
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel
refresher+
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel
26. 7. 2025 8:03
Otestovali sme najhoršie a najlepšie hodnotené prevádzky s Bum Bo Nam Bom. Prvé miesto nás prekvapilo
Otestovali sme najhoršie a najlepšie hodnotené prevádzky s Bum Bo Nam Bom. Prvé miesto nás prekvapilo
19. 6. 2025 17:00
Toto sú TOP prevádzky v Piešťanoch. Ktoré nám odporučili miestni?
Toto sú TOP prevádzky v Piešťanoch. Ktoré nám odporučili miestni?
2. 6. 2025 11:00
Nová šou „Nekecaj a cvič“ preverí formu Radka Urbanyaka. Kedy uvidíme fotku s novou priateľkou?
Nová šou „Nekecaj a cvič“ preverí formu Radka Urbanyaka. Kedy uvidíme fotku s novou priateľkou?
19. 6. 2025 15:00
Viac z Šport Všetko
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu
refresher+
Odporúčané
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu
28. 7. 2025 7:00
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
28. 7. 2025 17:00
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
dnes o 07:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Boli sme na otváračke novej remeselnej pekárne vo Vydrici. Prevádzka Kruh si pripravila špeciálne chuťovky
31. 7. 2025 9:59
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Filmy
pred 3 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 3 dňami
AUGUST na Netflixe: Wednesday je späť, zaspomínaš si na detstvo s Rýchlo a zbesilo a objavíš nové animáky na dlhé letné večery
30. 7. 2025 16:00
Tom Holland je späť ako Spider-Man. V prvých záberoch odhalil, ako vyzerá nový ikonický kostým
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
refresher+
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
pred 2 hodinami
Známa fashion loverka zhodnotila obľúbené kúsky Bianky Rumanovej či Krištofa Králika
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
pred 2 hodinami
Hľadáme redaktora/ku na sociálno-ekonomické témy pre Refresher News
Hľadáme redaktora/ku na sociálno-ekonomické témy pre Refresher News
pred 3 hodinami
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
včera o 15:45
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 3 dňami
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
včera o 16:26
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 3 dňami
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 2 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Odporúčané
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia